Rossano, scoperto un arsenale con armi clandestine e oltre 3 chili di droga: arrestato un 41enne

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore Alessandro D’Alessio, ha visto la partecipazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia e dei Carabinieri forestali di Rossano.
I controlli si sono concentrati su due abitazioni contigue, situate in una zona immersa nella vegetazione, a breve distanza dal centro storico di Rossano. Le successive perquisizioni hanno consentito di rinvenire cinque fucili, alcuni dei quali con la matricola abrasa, una canna di fucile, una pistola e 116 cartucce di varie marche e calibri.
Tutte le armi saranno sottoposte ad approfonditi accertamenti balistici per verificare un eventuale collegamento con precedenti episodi criminali.
Nel corso dell’operazione i militari hanno inoltre sequestrato 3,1 chilogrammi di hashish, 230 grammi di eroina e 35 grammi di cocaina. Rinvenuti anche un bilancino elettronico, materiale per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti e una somma di denaro contante pari a circa 60mila euro, custodita con particolare attenzione, in alcuni casi all’interno di confezioni sottovuoto.
Il 41enne, indiziato dei reati di detenzione di armi clandestine e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto nella Casa circondariale di Cosenza. L’arresto è stato successivamente convalidato.
L’operazione ha fatto emergere anche una situazione di grave maltrattamento di animali. All’interno della proprietà i carabinieri hanno trovato diversi cani, tra cui due pit bull, detenuti in gabbie fatiscenti e in condizioni di sofferenza, incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.
Grazie all’intervento dei Carabinieri forestali del Gruppo di Cosenza, gli animali sono stati messi in sicurezza e affidati al Canile di Corigliano-Rossano. Due persone, indicate come proprietarie degli animali e indiziate del reato di maltrattamento, sono state denunciate.