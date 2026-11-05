Patto Europa, a Marina di Gioiosa Ionica il primo incontro con i sindaci. Nesci: «Dalle priorità dei Comuni ai progetti condivisi»

Le priorità indicate dai sindaci e le opportunità di finanziamento per dare seguito alle loro proposte sono state al centro del primo incontro di “Patto Europa – Dai territori alle istituzioni”, promosso dall’europarlamentare Denis Nesci e tenuto il 5 novembre nella Sala consiliare di Marina di Gioiosa Ionica.

Nel corso dell’incontro è stata presentata l’analisi delle schede trasmesse dalle amministrazioni, con una sintesi delle esigenze segnalate e una prima ricognizione delle linee di finanziamento a cui i Comuni possono guardare. Il confronto ha permesso di individuare priorità comuni, dalla viabilità ai servizi di prossimità e alla rigenerazione dei borghi, e di discutere su quali proposte più amministrazioni possano lavorare insieme.

«I sindaci hanno indicato le priorità e saranno loro a guidare i prossimi passi – dichiara Nesci –. Con il Patto Europa vogliamo costruire un rapporto istituzionale stabile e mettere in rete tutte le comunità rappresentate. Dove più Comuni condividono la stessa esigenza, possiamo mettere insieme competenze, costruire un progetto comune e verificare a quali bandi candidarlo».

«Ringrazio i sindaci e gli amministratori per la partecipazione e per il lavoro svolto nella preparazione delle schede. Un grazie a Riccardo Barile, Luana Macrì e Simona Monteleone per il contributo ai lavori. Ringrazio il consigliere metropolitano Brizzi, che ha portato il saluto del sindaco metropolitano Cannizzaro, e il consigliere metropolitano Scarfò, intervenuto in rappresentanza del Comune di Laureana di Borrello. Un ringraziamento particolare al sindaco Femia per l’ospitalità», conclude Nesci.

I 36 Comuni aderenti al Patto Europa sono Africo, Agnana Calabra, Anoia, Ardore, Bianco, Bivongi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Caraffa del Bianco, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Giffone, Laureana di Borrello, Marina di Gioiosa Ionica, Monasterace, Pazzano, Portigliola, Roccella Jonica, Rosarno, Samo, San Pietro di Caridà, San Procopio, Scido, Serrata, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo, Terranova Sappo Minulio e Villa San Giovanni.