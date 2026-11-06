Tonno Callipo, Starace: “Abbiamo lavorato per affrontare al meglio Terni”

Viaggerà alla volta dell’Umbria la Tonno Callipo che domani in anticipo, per la quarta giornata del campionato di Serie A3 maschile, sarà ospite del Terni Volley Academy. Ritorna dunque in campo la squadra del presidente Callipo dopo il turno di riposo, cercando di riprendere a far punti dopo l’esordio vittorioso con l’Agro Pontino e la sconfitta interna con Sorrento. Una sosta, in casa-Callipo, servita a lavorare su quanto c’è da migliorare e soprattutto a ricaricare le batterie, anche con qualche giorno di riposo concesso da coach Lanci.

Al di là della rete ci sarà Terni Volley Academy che in classifica vanta un punto in più (3) rispetto ai giallorossi vibonesi, frutto della vittoria esterna di domenica scorsa a Galatone. In precedenza invece, erano arrivate due sconfitte da parte delle battistrada Sorrento e Campobasso. Nella squadra umbra due ex della Tonno Callipo: l’allenatore Giancarlo D’Amico, che nella stagione 2019/2020 era il vice di Cichello in A1, torneo che venne poi sospeso ad aprile per il Covid. E il palleggiatore Pier Paolo Partenio, a Vibo nella stagione 2021-2022 sempre in Superlega, quale vice di Saitta. Squadra ternana che può vantare quali punti di forza i martelli Santangelo e Caporossi.

Su questo avvio di campionato e sull’impegno di sabato in terra umbra abbiamo interpellato lo schiacciatore Michele Starace, giunto quest’anno a rafforzare la batteria dei posti-4.

Allora Michele, quanto è stata utile questa sosta e perché?

“Sicuramente tanto, perché ci ha permesso di riposare, recuperare le energie e lavorare su aspetti tecnici e tattici, il tutto per prepararci al meglio alle prossime sfide che saranno molto impegnative. Per cui servirà affrontarle con la massima concentrazione su ogni pallone e fin da inizio gara”

Una vittoria ed una sconfitta in questo avvio: quali sono le tue impressioni?

“Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile per noi, ma allo stesso tempo sono consapevole dei mezzi della squadra. Sicuramente non siamo quelli dell’ultima partita contro Sorrento, in cui obiettivamente avevamo di fronte un’ottima squadra. Però specie all’esordio ed in qualche frangente della seconda gara, abbiamo anche dimostrato di poter esprimere un buon livello di gioco, che può dar fastidio agli avversari”.

Sabato sarà anticipo a Terni, squadra che ha vinto a Galatone nell’ultimo turno dopo due sconfitte con le attuali capoliste Sorrento e Campobasso: che gara vi aspetta?

“Sicuramente sarà una gara complicata, anche in vista della lunga trasferta che ci aspetta, ma stiamo lavorando tanto in palestra per affrontarla al meglio, consapevoli che dobbiamo lottare su ogni pallone con grande caparbietà”.

Dopo due mesi a Vibo come procede il tuo ambientamento nella Tonno Callipo?

“Mi sto trovando benissimo qui a Vibo Valentia, è un posto tranquillo che permette di dedicarsi completamente alla pallavolo e la società si mette a disposizione per garantirci le migliori condizioni possibili”.

Ancora è presto dopo tre gare: ma proprio Sorrento e Campobasso sembrano avere un roster ambizioso, concordi?

“Sì, sicuramente si tratta di due squadre costruite per l’alta classifica, tuttavia ritengo ci siano altre formazioni quotate e ben assortite per puntare in alto: penso ad esempio a Modica e Castellana, che possono schierare roster forti e di qualità”.