L’8 novembre il 5° Trofeo Skiroll Rotonda

In attesa che la neve imbianchi le vette, l’attività agonistica del Comitato Fisi Calabro Lucano prosegue con le competizioni in calendario di skiroll, disciplina che ormai si è ritagliata un suo spazio importante fra le attività della Federazione Italiana Sport Invernali.

Il prossimo impegno dei fondisti CAL è con il 5° Trofeo Skiroll Rotonda, domenica 8 novembre, sulla strada Rotonda-Pedarreto con partenza alle ore 10.00.

La competizione è valida per l’assegnazione dei titoli di campione regionale di Skiroll Salita a Tecnica Classica e vedrà la partecipazione degli sci club calabresi e lucani affiliati FISI.

La gara, aperta a tutte le categorie – U8 m/f, U10 m/f, U12m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF – , è organizzata dallo Sci Club Rotonda.

La competizione si avvale della condivisione del Comitato FISI Calabro Lucano, dell’amministrazione comunale di Rotonda e del sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Pollino.