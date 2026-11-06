San Ferdinando, dalla Regione nuovi fondi per strade rurali. Il sindaco Gaetano: “Concretezza che aiuta agricoltori ed economia agricola”

Nuovo finanziamento regionale accordato al Comune di San Ferdinando, questa volta arrivano fondi per migliorare infrastrutture e strade nelle aree rurali.

È di 149.694 euro il beneficio ottenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gianluca Gaetano, che ha aderito all’avviso pubblico che il Dipartimento Agricoltura della Cittadella aveva pubblicato nel dicembre del 2025, con scadenza febbraio di quest’anno.

Tempistica incalzante, quindi, che non ha messo in difficoltà l’ufficio tecnico comunale guidato dall’Ing. Ferdinando Laruffa che ha potuto presentare un progetto dettagliato, facendo rientrare il Comune tra i 168 Municipi calabresi destinatari delle risorse europee distribuite tramite l’Arcea.

In esecuzione di uno dei Piani Strategici della Politica Agricola Comunitaria, quindi, anche San Ferdinando partecipa alla distribuzione di risorse per 25.000.000 di euro per lavori pubblici nelle campagne, destinati ad avvantaggiare le imprese agricole e a mettere ordine nella viabilità, spesso causa di disagi e pericoli specie nel periodo invernale.

«L’arrivo di questi fondi – commenta il sindaco Gaetano – premia l’attenzione con cui i nostri uffici continuano ad operare per porre il Comune nelle condizioni di partecipare al meglio ad ogni contributo alla spesa offerto dagli enti sovraordinati. Sono certo che grazie a queste nuove risorse la vasta campagna, anche urbanizzata, che circonda San Ferdinando continuerà a migliorare, in linea con i processi virtuosi che abbiamo già innescato in questi anni a vantaggio degli imprenditori e per migliorare la fruibilità delle aree rurali. Poter intervenire per alleviare i disagi degli agricoltori e degli imprenditori del settore attraverso una riqualificazione delle arterie stradali interpoderali e non – conclude il sindaco Gaetano – costituisce per noi anche una piccola, ma politicamente strategica, risposta amministrativa contro le sofferenze del mondo agricolo meridionale, perché siamo consapevoli che un Comune non si possa governare in maniera asettica rispetto alle emergenze nazionali e al contesto di crisi sociale che le recenti manifestazioni di protesta, a cui come sindaco ho dato il mio sostegno, hanno fatto conoscere al resto del Paese».