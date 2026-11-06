Ad Amantea il Premio “Bronzi di Riace 2026”

Entra nel vivo la nuova edizione del Premio “Bronzi di Riace 2026”, prestigiosa rassegna regionale promossa dalla FITA Calabria (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti). L’iniziativa rappresenta una vera e propria vetrina d’eccellenza per la scena teatrale amatoriale calabrese, confermandosi come un appuntamento imperdibile di ricerca artistica tra le compagnie calabresi. Dopo un rigoroso lavoro di selezione che ha visto in lizza ben 17 spettacoli provenienti da tutto il territorio regionale, la giuria FITA Calabria ha ufficialmente decretato le tre compagnie finaliste che si contenderanno il titolo sul prestigioso palco del Teatro Campus Temesa di Amantea. Una nuova giuria Tecnica, composta da esperti nel settore del giornalismo e dello spettacolo, decreterà il migliore spettacolo che rappresenterà la Calabria sulla scena nazionale La fase finale si svolgerà durante tutto il mese di novembre attraverso un ciclo di tre pomeridiane domenicali all’insegna della grande commedia e del talento locale e una serata di premiazione con sipario sempre previsto per le ore 18:30. Ad inaugurare la competizione, domenica 8 novembre, sarà lo spettacolo A me gli occhi, allestito dalla Compagnia Maschera e Volto APS per la regia di Imma Guarasci. Tratto dalla celebre farsa di Georges Feydeau (Dormez, je le veux!), l’adattamento fonde l’orologeria del vaudeville francese con la fisicità dell’avanspettacolo. Il calendario prosegue con i successivi appuntamenti:

15 Novembre : 3 amiche e 1 sciatore , regia di Saverio Tavano – portato in scena dalla Compagnia i Vacantusi .

: , regia di Saverio Tavano – portato in scena dalla . 22 Novembre : Tetris , regia di Marco Silani – allestito dall’ Associazione Culturale

: , regia di Marco Silani – allestito dall’ 29 Novembre: Serata Finale di Premiazione, durante la quale verranno assegnati i riconoscimenti ufficiali ed i premi di categoria.

«Il Premio “Bronzi di Riace” non è soltanto una competizione artistica, ma una vera e propria festa del teatro e della comunità», dichiara il Presidente Regionale FITA Calabria Nico Morelli. «Il teatro amatoriale della nostra regione sta vivendo una stagione di grande maturità e vitalità espressiva. Ogni volta che il sipario si alza, vediamo concretizzarsi mesi di sacrificio, passione autentica e ricerca artistica da parte dei nostri soci. Attraverso questo premio vogliamo valorizzare le radici e le storie dei nostri territori, offrendo al contempo alle compagnie locali un’opportunità unica per confrontarsi e proiettarsi su una vetrina di rilievo nazionale. Invitiamo tutto il pubblico a vivere insieme a noi queste serate, perché il teatro vive solo se condiviso con la propria gente.» Le serate si terranno a posti non numerati. Per facilitare la partecipazione della cittadinanza e degli appassionati, l’organizzazione ha previsto tariffe accessibili ed abbonamenti dedicati: Biglietto Singolo: Intero 10 € | Ridotto 7 € (riservato a Under 14 e Over 70). Abbonamento completo (4 serate): 25 €. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Amantea e con l’organizzazione a cura de Il Volo delle Comete.