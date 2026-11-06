“La Città della Musica”: viaggio sonoro “Dall’Andalusia a Buenos Aires” con il SatorDuo

Prosegue con un nuovo e suggestivo appuntamento la XXI edizione de “La Città della Musica”, la storica rassegna organizzata dal Centro Studi Musicali “G. Verdi” in collaborazione con la Pro Loco Rossano “La Bizantina” APS e con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano.

Sabato 7 novembre 2026 alle ore 19.00, la manifestazione taglia il prestigioso traguardo del concerto n. 389, in collaborazione con gli “Amici del pianoforte Franz Liszt”, ospitando l’acclamato SatorDuo con un programma dal titolo evocativo: “Dall’Andalusia a Buenos Aires”. L’evento si terrà presso la sala concerti del Centro Studi Musicali “Giuseppe Verdi”, in via C. Alvaro a Rossano.

L’iniziativa propone al pubblico un itinerario musicale capace di unire la Spagna e l’Argentina come due sponde di un movimento continuo, fatto di partenze, richiami e ritorni. Nel dialogo serrato tra violino e chitarra, i ritmi cambiano accento, incontrano altre voci e tornano a farsi riconoscere in una forma nuova, conducendo l’ascoltatore tra l’energia del teatro spagnolo, il sogno del mare e il fascino intramontabile del tango.

I PROTAGONISTI

Protagonisti assoluti della serata saranno due musicisti di caratura internazionale che compongono il SatorDuo:

· Paolo Castellani (Violino)

· Francesco Di Giandomenico (Chitarra)

Acclamato dalla critica e dal pubblico internazionale per l’energia, l’intensità emotiva e il virtuosismo, il SatorDuo è stato definito dall’Istituto Italiano di Cultura di Chicago come «uno dei duo più entusiasmanti dell’Italia di oggi». La formazione vanta concerti e masterclass in Italia, Europa, Cina, Stati Uniti e Sud America, collaborazioni con prestigiose istituzioni mondiali e tre pubblicazioni discografiche per l’etichetta Nota Records (Sator Tango, Un Día de Fiesta e 10th Anniversary).

IL PROGRAMMA

Il repertorio della serata si articolerà attraverso capolavori della tradizione iberica e sudamericana, arricchiti da composizioni originali e raffinati arrangiamenti curati dagli stessi Castellani e Di Giandomenico:

· Enrique Granados – Andaluza, Villanesca e Fandango (da 12 Danzas Españolas op. 37), che aprono il percorso tra canti appassionati, grazia pastorale e passi decisi;

· Paolo Castellani – Songoj de la Maro, Un Día de Fiesta, Satortango e la conclusiva Malagueña, brani che portano il movimento musicale nel presente affidandolo al dialogo ravvicinato tra i due strumenti;

· Astor Piazzolla – Ave Maria ed Escualo, due volti quasi opposti del maestro argentino, sospesi tra canto intimo ed energia nervosa;

· Manuel De Falla – Danza Española n. 1 (da La Vida Breve), che riporta il viaggio in Spagna con tutta la forza del teatro.

PARTNER E SOSTENITORI

L’evento è reso possibile grazie al prezioso supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania e di una fitta rete di partner del territorio che credono fermamente nel valore della cultura: White Castle, Fratres Donatori di Sangue (Gruppo “Francesca Zicarelli” odv), Le Macine, Centro Ottico Pugliese, Tenuta Ciminata Greco, Unipol (Agenzia di Enza Grillo), Associazione Vincenzino Filippelli, Gallo, Ethos Campana, Gecostore, Hotel San Luca, Oranges e Grafosud.

L’appuntamento è dunque per sabato 7 novembre alle ore 19:00 presso il Centro Studi Musicali “Giuseppe Verdi” per lasciarsi trasportare da un viaggio sonoro intenso e virtuoso tra il Mediterraneo e il Río de la Plata.