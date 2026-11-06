Reggio, si finge maresciallo della guardia di finanza per truffare anziana: arrestato 23enne

Nella mattinata di ieri 4 novembre, a conclusione di un’attività di indagine coordinata dalla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, la Squadra Mobile della Questura di

Reggio Calabria ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia

in carcere emessa nei confronti di un ventitreenne per il reato di truffa aggravata ai danni di

un’anziana.

I fatti risalgono al 27 agosto scorso, quando l’anziana donna, dopo aver ricevuto la telefonata di un

sedicente Maresciallo della Guardia di Finanza, indotta a credere che fosse necessario attivare una

polizza assicurativa tramite la consegna di oggetti preziosi, ha accolto all’interno della propria

abitazione l’odierno indagato, consegnandogli una ingente quantità di monili dal valore

complessivo di circa 6 mila euro.

Le indagini condotte dagli investigatori della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della

Repubblica reggina, hanno consentito di acquisire elementi a carico dell’indagato grazie all’analisi

dei sistemi di videosorveglianza e ai mirati sopralluoghi effettuati presso l’abitazione dell’anziana

donna che hanno permesso di isolare un’impronta digitale riconducibile all’indagato