Scienze della Formazione nel centro storico, Fiorita: “Pezzo per pezzo si costruisce la città universitaria”

Un nuovo tassello si aggiunge al progetto di rivitalizzazione del centro storico di Catanzaro e al consolidamento dell’anima universitaria del capoluogo. Il sindaco Nicola Fiorita ha fatto visita agli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria presso la nuova sede di via Scesa Eroi.

Il primo cittadino ha inteso portare il saluto caloroso dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità ai giovani che frequenteranno le lezioni nel cuore della città. Durante l’incontro, il sindaco ha illustrato il piano di azioni sinergiche messe in campo dal Comune in collaborazione con l’Università Magna Græcia, la Camera di Commercio e l’azienda di trasporto pubblico AMC, finalizzato a garantire una rete integrata di servizi e agevolazioni su misura per i corsisti.

Tra le misure figurano il potenziamento delle navette dedicate dell’AMC per facilitare i collegamenti con il centro, le convenzioni in arrivo per sconti a cinema e teatri cittadini, e l’accesso ai servizi del centro aggregativo e aula studio “Spazio 2” a Palazzo Fazzari, punto di riferimento già attivo nel cuore della città.

«Oggi siamo qui per porgere un saluto agli studenti del nuovo corso di laurea in Scienze della Formazione», ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita. «È una bellissima notizia per la città: da un lato è il segno tangibile di un’università che continua a crescere ed espandere la propria offerta formativa, dall’altro rappresenta un segnale forte per la nostra visione di rilancio del centro storico.»