La Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’On. Giusi Princi continua a registrare adesioni. La Dott.ssa Alessia Barreca annuncia con orgoglio: “Faccio parte anch’io del network”

“Faccio parte anch’io della Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’Onorevole Giusi Princi”. Lo afferma con orgoglio, in un videomessaggio pubblicato sui social, la dottoressa Alessia Barreca, medico chirurgo presso il Policlinico “A. Gemelli” di Roma, specializzanda in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università degli Studi di Milano, che ha aderito alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità fortemente voluta dall’europarlamentare Giusi Princi, il primo importante network dedicato al censimento e alla valorizzazione di tutti i professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione.

La Dott.ssa Barreca si è laureata nel 2022 presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Attualmente – spiega nel video – sono medico specializzando in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università degli Studi di Milano e in questo momento sto svolgendo la mia attività lavorativa presso il Policlinico Gemelli di Roma”. Giovane reggina, Alessia si è diplomata nel 2016 “quando l’Onorevole Princi era nostro dirigente scolastico”, sottolinea. E proprio da dirigente scolastico, l’On. Giusi Princi aveva esaltato l’eccellente percorso formativo che ha portato Alessia Barreca ad arrivare prima tra 7mila candidati ai test di ingresso all’Università Cattolica e prima all’Università San Raffaele.

Adesso la Dott.ssa Barreca è parte attiva della Rete dei Talenti calabresi per la Sanità. “Spero che anche voi – afferma sui social, rivolgendosi ai suoi colleghi – partecipiate e aderite a questa iniziativa”.

Dopo aver ricevuto l’aperto sostegno del Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Giovanni Cuda, e del Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, Dott.ssa Tiziana Frittelli, la Rete dei Talenti continua a crescere con l’adesione di numerosi professionisti sanitari. Il network conta oltre 200 specializzazioni, tra le quali cardiologia, chirurgia, urologia, biologia molecolare, genetica medica, gastroenterologia, ortopedia, neurologia e neuroscienze, neuropsichiatria infantile, oncologia, dermatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria e altro.

Tra gli iscritti al network, professionisti che operano in strutture italiane ed estere, in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Egitto, Regno Unito e Irlanda.