“Io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni e senza slanci sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale laureato in matematica pura” - Fabrizio De Andrè
HomeCalabriaReggio CalabriaA Motta San Giovanni la quarta edizione di "Un calcio al Cancro"
CalabriaReggio Calabria

A Motta San Giovanni la quarta edizione di “Un calcio al Cancro”

“Insieme, più forti” è lo slogan scelto dall’assessore allo sport Giusy Vacalebre per presentare ed accompagnare “Un Calcio al Cancro – 2026”, l’iniziativa che, giunta alla quarta edizione, si svolgerà a Lazzaro, domenica 8 novembre, a partire dalle ore 16:00.

Una giornata dedicata alla prevenzione, all’informazione e alla solidarietà, con lo sport strumento di sensibilizzazione e partecipazione, in linea con l’attenzione che il sindaco Giovanni Verduci, sportivo da sempre, dedica a queste tematiche.

«”Un Calcio al Cancro” nasce da un gruppo di donne con il desiderio di praticare sport in modo non agonistico, semplicemente per stare insieme, condividere una passione e divertirsi – dichiara l’assessore Giusy Vacalebre –  Da questa voglia di fare squadra è nata un’idea che, passo dopo passo, è diventata qualcosa di molto più grande: un’occasione per unire la comunità, parlare di prevenzione e trasformare lo sport in un gesto concreto di solidarietà. Con questa quarta edizione vogliamo continuare a dimostrare che, quando le persone si uniscono con entusiasmo e cuore, anche un semplice pallone può diventare uno strumento per fare del bene>>.

<<Il nostro obiettivo – aggiunge l’assessore – grazie all’impegno di tante donne e di tanti uomini e alla collaborazione delle istituzioni, dei professionisti, delle attività commerciali e delle associazioni, è sostenere i reparti di oncologia pediatrica del territorio e l’Hospice “Via delle Stelle”. Cominceremo alle ore 16:00 presso il Centro Sociale “P. Capua” con screening e momenti di sensibilizzazione con medici (Francesco Biasi, Grazia Diano, Silvana Cozzucoli, Antonino Verduci, Angelo Saccà, Alberto Scipione e Paola Infortuna) e farmacie presenti all’evento. Saranno distribuiti, fino a esaurimento, kit di auto-prelievo per la prevenzione oncologica e coupon per visite di controllo e approfondimenti presso le strutture convenzionate. Alle 16:30 ci sposteremo al PalAttinà dove si svolgerà il Torneo della Solidarietà: Donne protagoniste, una sfida al femminile, Ordine dei Medici vs Ordine degli Architetti, Sacerdoti vs Amministratori. Gli arbitri speciali saranno i campioni della Futura e testimonial sarà Maria Catanea. Lo spettacolo sarà curato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo e nell’area esterna al palazzetto sarà possibile gustare panini con le frittole, pizzette, crêpes, dolci e bevande, con un’area gluten free>>.

«Credo profondamente nel valore dello sport come strumento di unione e crescita della comunità – sottolinea il sindaco Giovanni Verduci – Arrivare alla quarta edizione di questa iniziativa significa rinnovare un impegno importante a favore della prevenzione e della solidarietà. Fare squadra, dentro e fuori dal campo, significa trasformare la partecipazione di tutti in un aiuto concreto per chi affronta momenti difficili. Sono valori nei quali credo da sempre e che iniziative come questa contribuiscono a trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni».

<<A nome di tutta l’Amministrazione comunale – conclude il primo cittadino di Motta – voglio ringraziare S.E. l’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone, i sacerdoti, Saverio Mirarchi presidente LND Comitato Regionale Calabria FIGC,  l’Ordine dei Medici, l’Ordine degli Architetti, gli amministratori, l’Istituto Comprensivo Montebello Jonico – Motta San Giovanni, la ProLoco e tutte le attività commerciali, le associazioni e i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa>>.

Articolo PrecedenteSan Ferdinando, dalla Regione nuovi fondi per strade rurali. Il sindaco Gaetano: “Concretezza che aiuta agricoltori ed economia agricola”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Sanità, Irto (Pd) attacca il governo: “Manovra scandalosa, il governo spinge verso i privati e non dà alla Calabria e al resto del Sud...

La Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’On. Giusi Princi continua a registrare adesioni. La Dott.ssa Alessia Barreca annuncia con orgoglio:...

Enna-Reggina, incredibile ma (forse) vero: autorizzazione con firma sbagliata, serio rischio porte chiuse

San Ferdinando, dalla Regione nuovi fondi per strade rurali. Il sindaco Gaetano: “Concretezza che aiuta agricoltori ed economia agricola”

Tonno Callipo, Starace: “Abbiamo lavorato per affrontare al meglio Terni”

L’8 novembre il 5° Trofeo Skiroll Rotonda

Catanzaro, Riccio: “Intervenire su viale Crotone, canale occluso da lunedì”

Il progetto didattico “Parole da gustare” per gli studenti dell’Istituto Alberghiero G. Renda di Polistena

Successo a Catanzaro e Vibo per “Fortunata di Dio”

Il Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme alla proiezione del film documentario “Carlo Acutis. Il giovane santo”

Camera di commercio di Reggio Calabria: Premi per l’innovazione 2026: al via la fase di istruttoria formale

Ufficio di Prossimità a Villa San Giovanni, De Marco: “Merito di Giusi Princi”

L’Università Magna Græcia di Catanzaro conferisce la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza al Cardinale Domenico Battaglia

Ranuccio visita il Centro di Simulazione Medica di Taurianova: “Un’eccellenza da tutelare e valorizzare”

Al Teatro Comunale di Vibo, la Calabria antica sale sul palco con “Zaleuco e Nosside. La prossemica dell’amore”

“La Città della Musica”: viaggio sonoro “Dall’Andalusia a Buenos Aires” con il SatorDuo

Scienze della Formazione nel centro storico, Fiorita: “Pezzo per pezzo si costruisce la città universitaria”

Officine Sonore dello Stretto: l’8 novembre a Reggio Calabria la studio session conclusiva

Secondo gli scienziati la faglia siculo-calabrese si solleva più quanto stimato

Vecchio tracciato Paola – Cosenza, a San Fili il dibattito su una ferrovia per il futuro

Reggio, auto contromano in autostrada nei pressi dello svincolo di Gallico: l’intervento della Polizia evita il peggio

Festival d’Autunno, con Finché giudice non ci separi la risata incontra le emozioni

Reggio, si finge maresciallo della guardia di finanza per truffare anziana: arrestato 23enne

Casa della Salute di Chiaravalle, Enzo Bruno incontra i vertici dell’Asp di Catanzaro: “Carenze di personale e servizi da rafforzare, necessario dare risposte concrete...

Pronto Soccorso del G.O.M. di Reggio Calabria, partono i lavori di restyling e ampliamento

“DesTEENazione – Desideri in azione”: nel mese dedicato alla prevenzione della violenza nelle relazioni, un nuovo calendario di incontri per genitori e figli tra...

I riconoscimenti della 26^ edizione del Premio Culturale “Trapezomata”

Strade rurali: Saracena ottiene altri 150mila euro dalla Regione

Vibo Valentia: la Guardia di Finanza incontra gli studenti per promuovere la cultura della legalità e far conoscere le opportunità professionali offerte dal Corpo

La nuova ricerca storica di Franco Emilio Carlino dedicata alla prestigiosa famiglia Patriziato Rossanese. Storia degli Amarelli

Nasce il Liceo Classico Internazionale al “Bernardino Telesio” di Cosenza

Oggi pomeriggio a Cerisano cerimonia conclusiva e consegna attestati per la scuola di politica

Bandiera Verde Agricoltura 2026, l’azienda Mulinum riceve il premio Agri Young

Opera Sila: un incontro per tracciare il resoconto del progetto e le prospettive future dell’iniziativa

Sequestro da 400mila euro a donna inserita nella cosca Lanzino-Ruà-Patitucci

Demetrio Marino (FdI): “Congratulazioni a Giuseppe Neri per la nomina a Commissario cittadino di Fratelli d’Italia”

Reggio e la casella vuota della cultura

Patto Europa, a Marina di Gioiosa Ionica il primo incontro con i sindaci. Nesci: «Dalle priorità dei Comuni ai progetti condivisi»

San Giovanni in Fiore, il Comitato 18 Gennaio replica ad Ambrogio: “Basta mistificazioni, pieno sostegno al sindaco Barile”

FINTRED Calabria, sit-in davanti all’ASP di Reggio Calabria: “I 10 posti dialisi autorizzati diventino subito assistenza concreta”

Cure domiciliari: l’Asp di Crotone potenzia il servizio pubblico

Autunno Musicale: sabato 7 novembre al Museo dei Brettii e degli Enotri il concerto “Note di donna” con il duo Caldarella-Gianino

Reggio Calabria ospiterà la finale della XXXII edizione del PREMIO MIA MARTINI 2026

Rossano, scoperto un arsenale con armi clandestine e oltre 3 chili di droga: arrestato un 41enne

Il “Piria” di Rosarno celebra il 4 novelmbre: Il tenente Giuseppe Vulpio dell’Arma dei Carabinieri di Gioia Tauro dialoga con i giovani

Futuro Nazionale, Domenico Giannetta nominato Coordinatore provinciale di Reggio Calabria: “Pronti a radicare il partito”

Inchiesta “Ginestra”, il sindaco Stasi torna in libertà: revocati i domiciliari

CISL Calabria, dal Libro Verde 120 proposte per il futuro del Paese: a Gioia Tauro la mobilitazione nazionale sul Patto sociale

Crotone, approvato progetto di fattibilità per la demolizione di un immobile confiscato alla criminalità

Lamezia, il Comune promuove un incontro sul benessere animale con le colonie feline

Cosenza: via libera della Giunta alla riqualificazione di piazza P. Cappello

Beni confiscati alla criminalità organizzata: riunione in Prefettura per rafforzarne il riutilizzo sociale e la valorizzazione sul territorio

Autonomia differenziata, Irto (Pd): “Anche gli uffici della Camera sollevano dubbi di costituzionalità. Meloni fermi lo scempio, l’unità d’Italia non si svende alla Lega”

“All’ombra d’ogni luce”: a Lamezia Terme la presentazione del nuovo libro di poesie di Francesca Guarna

Ranuccio interroga la Giunta regionale sui ritardi “buoni servizio”

Il sindaco di Caloveto, Mazza: “La guerra lascia macerie, la pace costruisce futuro”

Provincia di Cosenza, 2.429.050 euro per la sicurezza antincendio degli edifici scolastici

AMC, il trasporto pubblico diventa strumento di inclusione sociale: al via il protocollo d’intesa con l’UEPE

Il Consorzio DI Bonifica della Calabria presenta il nuovo Web GIS

Lavori nel municipio di Cassano all’Ionio, Garofalo presenta un’interrogazione: “Possibili maggiori costi e tempi più lunghi per criticità progettuali ereditate dalla precedente amministrazione”

I Sindaci di Diamante e Maierà portano in Commissione consiliare provinciale le problematiche della SP11

Palmi: collocato in Comune il bassorilievo in bronzo commissionato negli anni Trenta del secolo scorso al maestro Nicola Gullì

Nesci (Fratelli d’Italia): “Congratulazioni a Giuseppe Neri, buon lavoro per il nuovo incarico”

Furgiuele (Futuro Nazionale): “Altro che smembramento. In Calabria si costruisce classe dirigente radicata su territorio”

Inchiesta sulla Reggina, Minasi (Lega): “Aperto vaso di Pandora su vecchia gestione scelta dal Pd”

Barbuto (M5S): “Coabitazione solidale per gli anziani: risposta concreta al welfare, basta spot alla Ripopola Calabria”

Catanzaro, il centrosinistra: “Su candidato sindaco nessun toto nomi”

Il 17 novembre a Tropea l’incontro-dibattito “Matriarchy – Il lavoro che salva”

Cirò rende omaggio alle Forze Armate

Dal 13 al 22 novembre, lo Spazio Ex MAM di Corso Telesio a Cosenza ospita “Pictures of You” un evento espositivo rivoluzionario che unisce...

Reggina, ufficiale: domenica contro l’Enna al “Silvio Proto” di Troina

Tonno Callipo, Civitico: “Con Oplonti serve pazienza e decisione nei momenti delicati”

Democrazia, partecipazione e futuro: Cinquefrondi celebra l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Reddito di merito, arrivano i primi esiti. All’UniCal il confronto sulle disuguaglianze e sulle opportunità dei giovani calabresi

San Leonardo, Buccolieri: “Nessun ritardo né disattenzione, l’intervento sulle basole è già finanziato. Risolveremo le criticità ereditate dalla precedente amministrazione”

“Il coraggio di esserci per cambiare”: quattro incontri territoriali della Cisl di Cosenza in vista del 25 novembre, contro ogni forma di violenza e...

Lillo Zappia nominato Coordinatore Provinciale di Reggio Calabria per Alternativa Popolare

Catanzaro riattiva il Taxi Sociale: 140mila euro di risorse comunali per il trasporto gratuito di anziani e persone fragili

Granchio blu, il WWF Calabria Citra: “Lo Ionio può ancora fermarlo, ma bisogna arrivare prima”

Si conclude nella Riviera dei Cedri il Trofeo Nazionale di Orienteering nei Parchi

A Catanzaro torna Scienze Sociali in Scena con un nuovo allestimento di “Metamorfosi Sociali – Requiem” completamente gratuito

“Andrea, una nota oltre il cielo”: gli allievi del Torrefranca in concerto per ricordare la giovane collega

Reggio: arrestato Giuseppe Cartisano, presunto capo-‘ndrangheta di Gallico

Villa San Giovanni: avviato il percorso formativo per 246 operatori volontari del Servizio Civile Universale

Ritorna a Cerva la Festa della Castagna e la Sagra della Caldarrosta

Vumbaca Reggio BiC, Alex Da Silva si racconta: “A Reggio sto bene, vogliamo crescere partita dopo partita”

La Conferenza degli Addetti Scientifici, Spaziali ed Esperti Agricoli 2026 entra nel vivo all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

“Dalla tradizione all’innovazione: giovani donne che coltivano il futuro”, si terrà il 6 novembre ai Vivai Milone il convegno della Fidapa Lamezia

Fondi europei, Tridico: “Ogni finanziamento perso è una scuola che aspetta i lavori”

La scuola inclusiva non si costruisce con le carte, ma con le relazioni. Francesco Luigi Gallo traccia “La terza via dell’inclusione”

Avvio attività “Non più soli e… Memorie in Cammino” a Fuscaldo e Falconara Albanese

Nominati i responsabili provinciali per la fase costituente di Futuro Nazionale in Calabria

Disabilità, da Bruxelles 39,3 milioni per ricerca e innovazione in ambito sanitario e sociale. Princi: “Al centro la persona per migliorare la qualità della...

Derby calabrese al Palacalafiore: la Puliservice cerca riscatto contro la Lory Volley Pizzo

Gioventù Nazionale Reggio Calabria: “Fiducia nella nomina di Giuseppe Neri, pronti a lavorare insieme”

Gran Fondo dello Stretto Wellness: il 7 e l’8 novembre sport, salute e territorio protagonisti

La Guardia di Finanza con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Soverato Primo”

Nuovo finanziamento per i servizi sociali, “Caffè Alzheimer” pronto a ripartire a Vibo Valentia

“Serbia: partecipazione, giovani, futuro”. Nuove generazioni e cambiamento al centro del confronto aperto di Cantiere Democratico per la Calabria

Omicidio Madera nel 2019: fermate due persone

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook