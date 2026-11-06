A Motta San Giovanni la quarta edizione di “Un calcio al Cancro”

“Insieme, più forti” è lo slogan scelto dall’assessore allo sport Giusy Vacalebre per presentare ed accompagnare “Un Calcio al Cancro – 2026”, l’iniziativa che, giunta alla quarta edizione, si svolgerà a Lazzaro, domenica 8 novembre, a partire dalle ore 16:00.

Una giornata dedicata alla prevenzione, all’informazione e alla solidarietà, con lo sport strumento di sensibilizzazione e partecipazione, in linea con l’attenzione che il sindaco Giovanni Verduci, sportivo da sempre, dedica a queste tematiche.

«”Un Calcio al Cancro” nasce da un gruppo di donne con il desiderio di praticare sport in modo non agonistico, semplicemente per stare insieme, condividere una passione e divertirsi – dichiara l’assessore Giusy Vacalebre – Da questa voglia di fare squadra è nata un’idea che, passo dopo passo, è diventata qualcosa di molto più grande: un’occasione per unire la comunità, parlare di prevenzione e trasformare lo sport in un gesto concreto di solidarietà. Con questa quarta edizione vogliamo continuare a dimostrare che, quando le persone si uniscono con entusiasmo e cuore, anche un semplice pallone può diventare uno strumento per fare del bene>>.

<<Il nostro obiettivo – aggiunge l’assessore – grazie all’impegno di tante donne e di tanti uomini e alla collaborazione delle istituzioni, dei professionisti, delle attività commerciali e delle associazioni, è sostenere i reparti di oncologia pediatrica del territorio e l’Hospice “Via delle Stelle”. Cominceremo alle ore 16:00 presso il Centro Sociale “P. Capua” con screening e momenti di sensibilizzazione con medici (Francesco Biasi, Grazia Diano, Silvana Cozzucoli, Antonino Verduci, Angelo Saccà, Alberto Scipione e Paola Infortuna) e farmacie presenti all’evento. Saranno distribuiti, fino a esaurimento, kit di auto-prelievo per la prevenzione oncologica e coupon per visite di controllo e approfondimenti presso le strutture convenzionate. Alle 16:30 ci sposteremo al PalAttinà dove si svolgerà il Torneo della Solidarietà: Donne protagoniste, una sfida al femminile, Ordine dei Medici vs Ordine degli Architetti, Sacerdoti vs Amministratori. Gli arbitri speciali saranno i campioni della Futura e testimonial sarà Maria Catanea. Lo spettacolo sarà curato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo e nell’area esterna al palazzetto sarà possibile gustare panini con le frittole, pizzette, crêpes, dolci e bevande, con un’area gluten free>>.

«Credo profondamente nel valore dello sport come strumento di unione e crescita della comunità – sottolinea il sindaco Giovanni Verduci – Arrivare alla quarta edizione di questa iniziativa significa rinnovare un impegno importante a favore della prevenzione e della solidarietà. Fare squadra, dentro e fuori dal campo, significa trasformare la partecipazione di tutti in un aiuto concreto per chi affronta momenti difficili. Sono valori nei quali credo da sempre e che iniziative come questa contribuiscono a trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni».

<<A nome di tutta l’Amministrazione comunale – conclude il primo cittadino di Motta – voglio ringraziare S.E. l’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone, i sacerdoti, Saverio Mirarchi presidente LND Comitato Regionale Calabria FIGC, l’Ordine dei Medici, l’Ordine degli Architetti, gli amministratori, l’Istituto Comprensivo Montebello Jonico – Motta San Giovanni, la ProLoco e tutte le attività commerciali, le associazioni e i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa>>.