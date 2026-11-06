Enna-Reggina, incredibile ma (forse) vero: autorizzazione con firma sbagliata, serio rischio porte chiuse

Dopo quella di Favara, è in atto un’altra fiera. Ma dell’assurdo. Nella giornata di giovedì è giunta l’ufficialità della sede di Troina, per la disputa del match tra Enna e Reggina. Allo stato attuale, ossia alle 15:15 del venerdì – quindi a meno di 48 ore dal match – la prevendita non è aperta. Ed il concreto timore è che resti chiusa.

Sarebbe stata apposta una firma non valida, su una richiesta di autorizzazione da parte della Prefettura per l’apertura al pubblico dello stadio “Silvio Proto”. L’Enna è in una fase di cessione societaria. Per farla breve, salvo imponderabili nuove decisioni, la gara di domenica alle 14:30 si giocherà a porte chiuse.

p.f.