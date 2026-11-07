Finisce con l’auto in un canale: muore 36enne a Scalea

Un uomo di 36 anni, originario di Lauria, in provincia di Potenza, è morto nella notte a Scalea, nel Cosentino, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo.

La tragedia si è verificata poco dopo la mezzanotte. Per ragioni ancora da chiarire, la Fiat Panda sulla quale viaggiava lungo viale Europa è improvvisamente uscita dalla traiettoria di marcia. L’auto ha oltrepassato l’intersezione con viale Mediterraneo, abbattuto la barriera metallica di protezione ed è precipitata nel sottostante canale Tirello, dove si è ribaltata.

A richiamare l’attenzione dei soccorritori sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso si sono svolte mentre sulla zona si abbatteva un violento acquazzone, ma per il 36enne non è stato possibile fare nulla.

I militari hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire le fasi dell’incidente e individuare le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. I vigili del fuoco, invece, hanno perlustrato il corso d’acqua per escludere la presenza di eventuali altre persone coinvolte.

Le operazioni si sono protratte fino alle prime ore del mattino. Soltanto dopo aver completato le verifiche e recuperato la Fiat Panda, attraverso l’impiego di un’autogru, i soccorritori hanno potuto concludere l’intervento.