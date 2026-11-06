DeGusto sceglie la sostenibilità e promuove il progetto deGuGreen

Un salone espositivo, con numeri da record, tra i più importanti del Sud Italia che vuole caratterizzarsi anche per una forte vocazione alla sostenibilità. Perchè un grande evento deve puntare alla riduzione progressiva dell’impatto ambientale, ma anche essere strumento di sensibilizzazione per partner, espositori e visitatori, delle tematiche legate al concreto riutilizzo di risorse.

Così il salone DeGusto per l’edizione 2026 punta a diventare un modello fieristico anche in termini di riduzione dei rifiuti. Nasce così il progetto deGuGreen: un percorso improntato a rendere concreto e misurabile la relazione tra la volontà di ridurre lo spreco di risorse e materiali e la sua concreta attuazione sul territorio. Gli organizzatori dell’International Food Exibition in programma presso il Centro Fieristico Colosimo dal 14 al 17 Novembre attiveranno una forte presenza di volontari che saranno chiamati al monitoraggio dei rifiuti prodotti durante l’evento per favorire una gestione consapevole della raccolta differenziata. In sinergia con il dipartimento diBest dell’Università della Calabria (che offrirà supporto tecnico – scientifico e il percorso di analisi e monitoraggio) si rileveranno le informazioni relative ai rifiuti e ai flussi generati durante i giorni del salone espositivo con l’obiettivo di documentare l’impatto della manifestazione.

Sarà poi un documento finale di elaborazione dei dati raccolti a restituire la fotografia reale del monitoraggio e dei possibili margini di miglioramento per le edizioni successive. L’obiettivo è quello di arrivare ad un “impatto zero” dell’evento riducendo progressivamente l’utilizzo improprio di materiale e lo spreco di risorse con uno sguardo consapevole di tutela ambientale. Al progetto sostenuto dal Comune di Catanzaro, attraverso l’assessorato all’Ambiente guidato dall’assessore Irene Colosimo, si è affiancata anche la Caritas che si occuperà di ritirare l’eccesso alimentare della fiera per destinarlo ai bisogni sociali della città.

A rafforzare questa visione di economia circolare e meno spreco di risorse l’evento riserverà al progetto un talk specifico per presentare i primi dati disponibili alla fine dell’evento e l’avvio dell’Emporio Solidale che sarà curato dall’associazione Dedalo di Catanzaro. Un momento di confronto e approfondimento in programma martedì 17 Novembre alle ore 12:00 che coinvolgerà l’assessore all’ambiente del comune di Catanzaro Irene Colosimo, la referente della Caritas diocesana di Catanzaro – Squillace Antonella Presti, il consigliere di Comalca – Centro Agroalimentare di Catanzaro Roberta Canino, il presidente Arci Calabria Rosario Bressi, l’assessore alle Politiche sociali del comune di Catanzaro Nunzio Belcaro e Francesca Trotta in rappresentanza del gruppo degli organizzatori di DeGusto.