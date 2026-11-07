Stadio Comunale “Giuseppe Lopresti” di Palmi, conclusa la prima fase per l’aumento della capienza

L’Amministrazione Comunale di Palmi comunica il completamento dell’iter tecnico e amministrativo che consente l’aumento della capienza dello Stadio Comunale “Giuseppe Lopresti” fino a 199 spettatori.

Nella giornata odierna è stata infatti presentata la SCIA antincendio relativa all’attività 65.1.B, riguardante gli impianti sportivi con capienza compresa tra 100 e 200 spettatori. Si conclude così una procedura avviata con la predisposizione del progetto di adeguamento antincendio, regolarmente sottoposto all’esame del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

A seguito del parere favorevole ottenuto sul progetto, sono stati eseguiti gli interventi richiesti, con particolare riguardo all’adeguamento delle uscite di sicurezza, delle vie di esodo e di fuga, all’incremento dei servizi igienici e al miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza dell’impianto.

La presentazione della SCIA consente già da oggi l’utilizzo dello stadio con una capienza elevata a 199 spettatori, rappresentando un primo importante traguardo nel percorso di rilancio e valorizzazione dell’impiantistica sportiva cittadina.

L’Amministrazione ha inoltre già formalizzato l’incarico all’ingegnere Arena per l’avvio della successiva fase progettuale, che avrà l’obiettivo di portare la capienza dell’impianto oltre la soglia dei 200 spettatori.

Il sindaco Giovanni Calabria esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto e sottolinea il valore del lavoro di squadra che ha consentito di completare l’iter amministrativo:

«Questo risultato dimostra che quando amministratori, tecnici e funzionari lavorano nella stessa direzione si riescono a raggiungere obiettivi concreti per la città.

L’aumento della capienza del “Lopresti” non è soltanto un dato tecnico, ma una risposta attesa dal mondo dello sport, dalle società sportive e dai tanti tifosi che vogliono vivere pienamente gli eventi ospitati nel nostro stadio.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Muscari per l’impegno costante e la determinazione con cui ha seguito ogni fase di questo percorso, ai funzionari comunali che hanno gestito con competenza e professionalità un iter complesso e a tutti gli amministratori che hanno collaborato per il raggiungimento di questo traguardo.

È anche grazie al lavoro di squadra, spesso silenzioso ma decisivo, che oggi possiamo consegnare alla città un risultato concreto.

Non ci fermiamo qui. Abbiamo già avviato il percorso che ci porterà ad aumentare ulteriormente la capienza dell’impianto. Continueremo a lavorare con lo stesso metodo: programmazione, serietà e capacità di trasformare gli obiettivi in risultati per Palmi e per i suoi cittadini».