Magrassi decisivo, tre punti preziosi per la Reggina: a Troina finisce 0-3 con l’Enna

di Paolo Ficara – Novembre continua a fare rima con settembre. Al “Silvio Proto” di Troina, soluzione d’emergenza individuata 72 ore prima del match, a porte (semi)chiuse la Reggina si impone 0-3 contro l’Enna fanalino di coda. Stesso punteggio di Lamezia, due mesi addietro. Magrassi stende gli avversari con una doppietta in venti minuti, poi Rossetti mette il sigillo nella ripresa. Terza vittoria nelle ultime quattro partite e finalmente un avvio di gara molto convinto.

LE SCELTE – Marchionni deve fare a meno di Lancini, oltre che di Reis e Jallow. Si torna al 3-5-2 iniziale, Lagonigro preferito a Piras tra i pali. Fazio si riprende il posto in difesa, De Mori va addirittura in tribuna. La fascia destra è di Baggi, mentre Franchini viene preferito ad Abonckelet come mezzala sinistra. Magrassi-Guida la coppia offensiva. Cimino punta sulla fantasia di Amore e sulla forza fisica di Tchaouna in avanti.

DOPPIO MAGRASSI – La Reggina va a pressare uomo su uomo, direttamente sui tentativi di rinvio dal fondo. Ed il vantaggio arriva proprio su uno di questi palloni recuperati: Magrassi da posizione angolata, fulmina Sciarrino sul primo palo. Gli amaranto premono sull’acceleratore. Il portiere dell’Enna si riscatta, deviando in angolo un destro di Guida a botta sicura. Ma al 19′ è già 0-2: Franchini mette in mezzo da destra, Magrassi si smarca ed appoggia in rete la doppietta personale. L’intervento di mercoledì scorso a Radio Touring 104 deve avergli portato fortuna. Al di là della verve realizzativa del centravanti, c’è da sottolineare il primo tempo spaventoso di Franchini, leone in mezzo ai gatti.

TERZO GOL E TUTTI A CASA – Pur mantenendo il pallino del gioco e costruendo occasioni, gli ospiti non riescono a triplicare prima dell’intervallo. Padroni di casa pericolosi in avvio di ripresa. Lagonigro sventa bene una punizione di Amore sul palo del portiere, ma sul tiro successivo la respinta è difettosa: Scozzari manca il facile tap-in. Marchionni attinge dalla panchina solo dopo il 70′. Rossetti, primo a subentrare, mette a segno lo 0-3 al 79′ impattando su angolo di Acquadro. Prime presenze per Runza e Bruno, nel finale.

FRA UNA SETTIMANA IL MATCH CLOU – Il Sambiase batte il Ragusa e rimane a pari punti con gli amaranto, al comando della classifica nel girone I di Serie D dopo dodici turni. Domenica arriverà al “Granillo” proprio la formazione del comprensorio di Lamezia Terme. La Reggina ci arriva molto bene come ruolino di marcia, abbastanza bene anche come tenore di prestazioni. Non si dovranno sbagliare le scelte di formazione. Tornerà a disposizione Lancini, si spera anche nel recupero di Reis per la panchina.