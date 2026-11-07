“Leggere nella città di Zaleuco”: il 12 novembre l’evento conclusivo con l’illustrazione della mappa di Zalex e dei bibliocorner.

Si avvia alla conclusione “Leggere nella città di Zaleuco”, il lungimirante progetto promosso dal Comune di Locri, finanziato dal Centro per il libro e la lettura” a valere sull’Avviso Città che legge 24-26 che, nel corso di dodici intensi mesi, ha trasformato la lettura in una vera e propria abitudine civica diffusa, accorciando le distanze tra storia, inclusione sociale e innovazione tecnologica.

Dopo l’evento dedicato alle scuole, il prossimo 12 novembre, a partire dalle ore 15:00, presso la Biblioteca Comunale “G. Incorpora” si svolgerà un momento di restituzione ufficiale e condivisa di tutto il lavoro svolto in un anno all’intera comunità locrese.

Per l’occasione verrà completata una delle azioni più concrete e strutturali del progetto: la consegna ufficiale dei “bibliocorner” a tema, completi di volumi scelti appositamente per rispecchiare la vocazione del luogo ospitante, che verranno affidati a scuole, associazioni ed Enti partner. Dalla storia e i classici per il Parco Archeologico ai libri a grandi caratteri ed audiolibri per il Centro Anziani, fino ai testi su sport, mare e ambiente destinati ai centri sportivi e alla Lega Navale, ogni angolo di Locri avrà finalmente la sua piccola culla della cultura.

All’incontro, moderato dalla giornalista Maria Teresa D’Agostino, prenderà parte un parterre ricchissimo e trasversale: saranno presenti le scuole, i cittadini, le associazioni, i sottoscrittori del Patto per la lettura, gli editori e le librerie del territorio.

Grande la soddisfazione espressa da Domenica Bumbaca, Assessore con delega all’Istruzione, Cultura e Politiche Sociali del Comune di Locri: «Questo progetto non è stato un semplice cartellone di eventi, ma un percorso di profonda rigenerazione urbana e coesione sociale. Restituire alla comunità i frutti di dodici mesi di lavoro significa aver gettato le basi per una biblioteca diffusa, inclusiva e accessibile a tutti, capace di unire le generazioni nel segno del rispetto, della cittadinanza attiva e della valorizzazione del bene comune».

Tutto questo partendo dalla rinnovata biblioteca comunale, dotata di attrezzature e arredi nuovi grazie anche al finanziamento della Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso pubblico “Misure di sostegno per Biblioteche e Archivi storici 2024 – Tipologia di intervento A”, per le attività legate al progetto “La Biblioteca di Locri Epizefiri”.

Nel corso dell’evento, verrà inoltre illustrata ufficialmente la Mappa di Zaleuco. Attraverso la geolocalizzazione integrata su AppLocri, i cittadini e i turisti potranno individuare in tempo reale tutti i punti in cui trovare i bibliocorner e scoprire i relativi programmi. A guidarli in questa esperienza digitale sarà “Zalex”, il simpatico personaggio ispirato al primo legislatore locrese.

La cittadinanza, le famiglie e il mondo associazionistico sono invitati a partecipare per celebrare insieme il traguardo di una città che sceglie di guardare al futuro senza mai perdere il legame con la sua millenaria identità culturale.