Costituita a Paola la sezione circoscrizionale del Movimento Stella Tricolore: nominati referente e propagandista. Francesco Allocca nominato Portavoce Atenei Cosenza (Unical)

Nella giornata del 6 novembre, presso la delegazione comunale di Guardia Piemontese Marina (CS), si è svolta una riunione della classe dirigenziale del Movimento appartenente al Tirreno cosentino. L’incontro, aperto a sostenitori, militanti e a quanti desideravano conoscere più da vicino le attività e le finalità del MST, ha visto la presenza anche del CPN. Nel corso della riunione è stata formalmente costituita la sezione circoscrizionale di Paola del Movimento Stella Tricolore. Referente della nuova sezione è stata nominata la Dott.ssa Eugenia Mannarino, da sempre impegnata nel sociale e nella realtà territoriale. Propagandista della stessa sezione è stato invece designato il Sig. Lorenzo Ruggiero. Il Presidente del MST, Dott. Donato Allocca, ha sottolineato il ruolo strategico della sezione di Paola, definendola un punto nevralgico per l’intera costa tirrenica cosentina. La presenza organizzata sul territorio – ha evidenziato – rappresenta un elemento fondamentale per consolidare il radicamento del Movimento e per sviluppare un’azione politica e sociale capace di intercettare le esigenze delle comunità locali. Nella medesima occasione è stato conferito l’incarico di Portavoce Atenei Cosenza al laureando in Scienze Politiche presso l’Università della Calabria, Francesco Allocca. Il neo Portavoce avrà il compito di fungere da anello di congiunzione tra la realtà universitaria e il Movimento, promuovendo all’interno dell’Unical i valori e le finalità del MST e favorendo il coinvolgimento dei giovani nel dibattito politico e sociale. L’appuntamento di Guardia Piemontese Marina conferma la volontà del Movimento di rafforzare la propria presenza territoriale e di puntare con decisione sulle nuove generazioni. «Sempre più convinti che i giovani debbano essere i protagonisti del panorama politico» è il messaggio che emerge con chiarezza dalla riunione, a testimonianza di un orientamento che intende coniugare radicamento locale e apertura verso le istanze delle università e delle nuove leve. La costituzione della sezione di Paola e la nomina del Portavoce Atenei Cosenza rappresentano dunque due passi concreti nel percorso di crescita e di strutturazione del MST sul territorio cosentino.