Salice, grande partecipazione all’assemblea pubblica promossa dalla III Circoscrizione

Si è svolta giovedì 5 novembre presso la Tensostruttura di Salice la seconda assemblea pubblica promossa dalla III Circoscrizione Reggio Nord.

Un momento di confronto e partecipazione, nel corso del quale sono state ascoltate le istanze della cittadinanza e affrontate le principali criticità del territorio, con particolare attenzione a sicurezza, decoro urbano, viabilità e servizi.

Soddisfatto il Presidente F.F. Bruno Germanò, che ha ringraziato i tanti cittadini intervenuti per la partecipazione attiva e il loro contributo, insieme ai consiglieri comunali Vanessa Colica e Paolo Bilardi che, con la loro presenza, hanno ancora una volta evidenziato la sinergia d’azione tra l’Amministrazione Cannizzaro e la III Circoscrizione.