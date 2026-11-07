I docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Marianna Mauro e Mario Cannataro, selezionati per partecipare all’International Visitor Leadership Program (IVLP) negli USA

La prof.ssa Marianna Mauro e il prof. Mario Cannataro dell’Università Magna Graecia di Catanzaro sono stati selezionati per partecipare all’International Visitor Leadership Program (IVLP), il programma di scambio professionale, promosso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, nell’ambito del progetto “American Healthcare Excellence: Technology-Driven Solutions for Remote Care and Workforce Integration”. L’iniziativa si svolgerà da domenica 8 a mercoledì 18 novembre e prevede un fitto calendario di incontri istituzionali, visite e momenti di confronto a Washington D.C., San Francisco e Tampa, in Florida.

L’IVLP è considerato il più prestigioso tra i programmi di scambio professionale del Governo statunitense. I partecipanti vengono selezionati attraverso le Ambasciate degli Stati Uniti e provengono dal mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e delle organizzazioni pubbliche e private. Il progetto è dedicato all’innovazione dei sistemi sanitari, con particolare attenzione alle soluzioni tecnologiche per l’assistenza nelle aree remote, alla telemedicina, alle applicazioni dell’intelligenza artificiale in sanità e ai modelli organizzativi per l’integrazione e la valorizzazione del personale sanitario. Il percorso prevede incontri e visite presso istituzioni governative, università, centri di ricerca, ospedali e organizzazioni sanitarie statunitensi, con l’obiettivo di approfondire esperienze e buone pratiche in materia di trasformazione digitale, governance e sostenibilità dei sistemi sanitari.

Il commento del rettore dell’UMG, Giovanni Cuda: «La partecipazione dei docenti dell’UMG rappresenta un’importante occasione di confronto e sarà anche un’opportunità per sviluppare nuove relazioni istituzionali e scientifiche nei settori dell’innovazione tecnologica e del management sanitario, con ricadute concrete per la ricerca e la formazione del nostro Ateneo.»