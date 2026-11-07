Riparte Calabria a Piedi, la rassegna per scoprire la Calabria a passo lento, dall’Aspromonte al Pollino, insieme alle Guide Ambientali Escursionistiche

Riparte dalla Cresta dell’Infinito, da monte Manfriana con i suoi 1981 m s.l.m. e dal borgo Arbëreshë di Civita, domenica 15 novembre, la rassegna itinerante Calabria a Piedi giunta quest’anno alla sua quarta edizione. “100 luoghi da incontrare a passo lento dall’Aspromonte al Pollino”, per conoscere la Calabria più autentica accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche, provenienti dalle diverse montagne dell’appennino Calabrese e associate ad AIGAE e LAGAP.

Un racconto a più voci, attraverso il format ideato e coordinato da Angelo Gigliotti, Guida Ambientale Escursionistica (GAE), nei luoghi selezionati con cura insieme ai colleghi che collaborano all’iniziativa. Eventi che ci faranno compagnia per tutta la stagione autunnale e invernale, un weekend sì e uno no, fino al 20 e 21 marzo del 2026, per un totale di 10 tappe. Si farà visita a luoghi iconici che come pochi riescono a raccontare la ricchezza di biodiversità, geodiversità e varietà culturale della regione. Attraverso i Parchi, le Riserve Naturali, i siti rupestri e archeologici, la Rete Natura 2000, alberi monumentali, geositi, ruderi e paesi che resistono e tanto altro.

Un programma ricco che potrete trovare, con aggiornamenti e racconti dei luoghi, sulle pagina @calabriaapiedi, un luogo virtuale, che vuole dare voce alla Calabria dei cammini e delle montagne. Mettere in connessione chi lavora per raccontare le terre alte ogni giorno con chi ha curiosità di conoscerle non solo attraverso uno schermo, ma camminando insieme un passo dopo l’altro.

PROGRAMMA COMPLETO

– Domenica 15 Novembre – Escrusione tra Civita, la Manfriana e la Cresta dell’Infinito – Parco Nazionale del Pollino – Con Francesco Sallorenzo GAE e Guida Ufficiale del Parco del Pollino

– Domenica 29 Novembre – Escursione tra i Boschi di Faggio del Monte Mancuso – Gruppo dei Monti Reventino, Tiriolo, Mancuso – Con Angelo Gigliotti GAE

– Domenica 13 Dicembre – Escursione su Cozzo del Principe, i Pianori di Macchialonga e Serra Ripollata – Parco Nazionale della Sila – Con Maria Sprovieri GAE – Foresta Addict

– Domenica 27 Dicembre – Il Sentiero del Tracciolino – Palmi – Con Peppe Tripodi GAE

– Domenica 10 Dicembre – Escursione sul Monte Pescaldo, Cuore Verde del Marchesato e visita al borgo di Umbriatico – Con Alessandro Frontera GAE

– Domenica 24 Gennaio – Il bosco d’Inverno ai Laghetti di Fagnano – Catena Costiera – Con Maria Teresa Gallelli GAE di Sentieri di Calabria

– Domenica 7 Febbraio – Escursione tra il borgo di Papasidero e la Grotta del Romito – Parco Nazionale del Pollino – Con Andrea Vacchiano GAE e Guida Parco del Pollino

– Domenica 21 Febbraio – Escursione al Canyon delle Valli Cupe con Francesca Davoli di Linea Selvatica

– Domenica 7 Marzo – Trekking tra il Villaggio Rupestre di Zungri e Papaglionti – Area del Monteporo – Con Stefania Barillaro GAE e Guida delle Serre

– Sabato 20 e Domenica 21 Marzo – Weekend tra il Monte Cerasia e Bova per celebrare insieme l’arrivo della primavera attraverso la Festa delle Persefoni. – Con Lorenzo Labate GAE – Agharti Esplorazioni