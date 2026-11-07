Fondo Artigianato, Confartigianato Calabria: “Bene lo sblocco dei 2,2 milioni, ora guardiamo al futuro”

Confartigianato Imprese Calabria esprime soddisfazione per lo sblocco di oltre 2,2 milioni di euro destinati al comparto artigiano, annunciato dalla Regione Calabria attraverso l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico, Giovanni Calabrese. Un provvedimento importante, frutto dell’attività di ricognizione delle economie disponibili condotta dal Dipartimento regionale guidato dal dirigente generale Fortunato Varone, in collaborazione con Fincalabra, che rappresenta un primo passo concreto per restituire liquidità e prospettive alle imprese.

Un risultato accolto positivamente da Confartigianato, che negli ultimi mesi ha più volte sollecitato interventi per superare le criticità del Fondo, completare l’erogazione dei contributi arretrati e garantire continuità a uno strumento fondamentale per sostenere gli investimenti delle micro e piccole imprese calabresi.

«Accogliamo con soddisfazione questo provvedimento, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un settore strategico per l’economia regionale – dichiarano il presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Salvatore Ascioti, e il segretario regionale, Silvano Barbalace –. Esprimiamo apprezzamento per l’impegno dell’assessore Giovanni Calabrese, del dirigente generale Fortunato Varone e della struttura dipartimentale, che hanno lavorato per individuare una soluzione capace di rimettere in movimento risorse preziose. È la dimostrazione che il confronto istituzionale può produrre risultati concreti».

Confartigianato ricorda come il Fondo sia stato al centro di ripetute sollecitazioni, anche condivise con le altre organizzazioni dell’artigianato, per dare risposte alle imprese in attesa dei contributi e riaprire le opportunità di investimento. Ritardi che hanno inciso sulla capacità di programmazione delle aziende, in una fase già segnata dall’aumento dei costi e dalle difficoltà di accesso al credito.

«Questo risultato deve essere considerato un punto di partenza, non un traguardo – proseguono Ascioti e Barbalace –. Ora è fondamentale che lo sblocco delle risorse si traduca rapidamente in risposte concrete per le imprese che attendono, attraverso tempi certi per le erogazioni. Ma dobbiamo soprattutto guardare avanti, lavorando al rifinanziamento del Fondo e alla pubblicazione di un nuovo bando, affinché le aziende possano tornare a programmare investimenti con fiducia».

Per Confartigianato Calabria, infatti, il rilancio del Fondo deve inserirsi in una strategia più ampia di sostegno strutturale all’artigianato, capace di accompagnare innovazione, digitalizzazione, ammodernamento produttivo e competitività, con strumenti realmente accessibili anche alle realtà più piccole.

«Le nostre imprese hanno dimostrato capacità di resistenza e volontà di investire anche nei momenti più difficili. Ora hanno bisogno di certezze e di una prospettiva stabile. Apprezziamo il passo avanti compiuto dalla Regione e confermiamo la nostra disponibilità a proseguire un confronto costruttivo. L’obiettivo condiviso deve essere quello di trasformare questo primo risultato nell’avvio di una nuova stagione di attenzione concreta verso l’artigianato calabrese».

Confartigianato Imprese Calabria continuerà a seguire l’attuazione del provvedimento, nella convinzione che sostenere le imprese artigiane significhi investire sul lavoro, sull’occupazione e sul futuro economico e sociale della Calabria.