“Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza” - Luigi Pirandello
HomeAgoràAgorà CosenzaRamificazioni Festival, "Serata d'autore" domani a Cosenza
AgoràAgorà Cosenza

Ramificazioni Festival, “Serata d’autore” domani a Cosenza

Gli antichi greci avevano due parole per dire il tempo. Chronos è il tempo che scorre, quello degli orologi e dei calendari. Kairos è il momento giusto, l’istante opportuno in cui qualcosa si apre e una possibilità diventa gesto.

A questa seconda idea è dedicata l’edizione di Ramificazioni Festival, diretto da Filippo Stabile: un tempo da cogliere, non da misurare. Domenica 8 novembre il festival la mette alla prova con la Serata d’autore, che porta a Cosenza l’Italia della danza in quattro opere consecutive, tra le 18 e le 19.30. Ogni opera è una finestra aperta su un modo diverso di abitare il presente, e tutte condividono un unico palcoscenico: il Salone degli Specchi di Palazzo della Provincia, uno spazio che per vocazione moltiplica sguardi e riflessi.

Il tempo opportuno, secondo il festival

Kairos non è un tema da illustrare. È una postura dello sguardo che chiede allo spettatore di esserci davvero. La danza è l’arte più vicina a questa idea, perché esiste soltanto nel momento in cui accade e non si lascia né conservare né ripetere identica.

La Serata d’autore ne dà una declinazione compiuta in quattro tappe: la memoria che si fa trasmissione, l’identità che si scopre nell’incontro con l’altro, la soglia che precede la felicità, il passato che torna come presenza.

Ore 18 · REVEALS66
Produzione Balletto di Roma · Concept Valerio Longo

L’apertura è affidata a una delle più importanti istituzioni della danza italiana. Reveals66 porta il pubblico dentro sessantasei anni di storia del Balletto di Roma, valorizzando i molteplici linguaggi di un’identità artistica ormai consolidata. Il progetto, nato nel 2016 nel solco di un’idea che porta la danza fuori dalla sala teatrale, affida a nuove creazioni coreografiche site-specific la possibilità di dialogare con i luoghi che le ospitano. Ogni spazio diventa fonte di ispirazione e riceve in cambio un significato ulteriore, attraverso il corpo in movimento e la presenza scenica dei danzatori. È un’esperienza di trasmissione professionale e di storicità rara. Qui il Kairos assume la forma più autorevole: la tradizione che incontra il suo momento propizio per rinnovarsi.

Ore 18.30 · COPPIA UMANA 174X155cm
Produzione Dancehaus più · Coreografie Samuele Barbetta

Barbara è alta 155 centimetri, Nicolò 174. Sono una coppia umana, e il titolo lo dichiara con disarmante concretezza. Come i bambini che si guardano per la prima volta allo specchio, con lo sguardo illuminato, i due comprendono di essere separati dalle cose: di essere una Barbara e un Nicolò. La vita non è forse il tentativo di sciogliere questo enigma? Dove siamo, in noi o nell’altro? È la domanda che la coppia si pone senza scorciatoie metaforiche. Le forme spinose ma roventi dei loro corpi, come il titolo stesso della coreografia, rendono omaggio a Egon Schiele, il pittore che più di ogni altro ha consacrato la propria vita al mistero dell’identità. In un salone fatto di specchi, è il momento esatto in cui ci si riconosce.

Ore 19 · COLLECTIVE TRIP 7.0
Produzione Borderline Danza 2019, con il sostegno di MIC, Regione Campania, Ra.I.D. Festivals · Concept, regia e coreografia Claudio Malangone, Nicoletta Cabassi · Musiche: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven, eseguita dal M° Lucio Grimaldi

Il terzo appuntamento è il momento conclusivo di un «atto di pensiero» che vede, in questo primo studio, i due coreografi Nicoletta Cabassi e Claudio Malangone misurarsi con la Settima Sinfonia di Beethoven. Il punto di partenza è l’idea di un tragitto e delle trasformazioni che un ambiente e un corpo subiscono lungo un percorso, tra ciò che si vede e ciò che si immagina. La drammaturgia nasce da un’apertura al dialogo, con l’obiettivo di recuperare una dialettica comunitaria. Il suo cuore non sta nel contrasto fra i quattro personaggi, ma nel confronto tra scena e pubblico.

Il lavoro si articola in due tempi. In HOP.E in La Maggiore, firmato da Nicoletta Cabassi (primo e quarto movimento), la Sinfonia infonde un entusiasmo vitale con un’ombra di malinconia, e avvicinarsi a Beethoven incute sempre un doveroso timore. La domanda che ha guidato la creazione è «come ci si sente prima della felicità?». La risposta è stata cercata con i danzatori, attraverso i loro suggerimenti e fonti visive tradotte in azioni. In DIE HAPPY, di Claudio Malangone (secondo e terzo movimento), luce e ombra, tensione e riposo si alternano in una sorta di coazione a ripetere. Segni evanescenti e leggeri diventano segnali di una ricerca d’equilibrio tra pulsione e ragione, per affrontare il senso dell’esistenza a partire dalla sua transitorietà. Qui il corpo è insieme luogo di sofferenza e spazio di libertà, e la vita vi si condensa, frammentata e detonata, per poi esplodervi all’interno. È il Kairos come soglia: l’attimo sospeso che precede la felicità.

Ore 19.30 · PRESENZA REALE
Produzione Dancehaus più · Coreografie Alice Bestrice Carrino

A chiudere la serata è una performance che attraversa il tempo. In un’interpretazione contemporanea liberamente ispirata alla Regina Margherita, due danzatrici si alternano evocando gesti, sguardi e atmosfere di un’epoca passata, come un’eco tra storia e presente. Il pubblico è condotto in un’esperienza immersiva e diventa spettatore di fugaci attimi di vita reale. La dimensione storica e quella contemporanea si sovrappongono, e il passato non è più memoria ma presenza.

La visione di Filippo Stabile

Alla guida del festival, riconosciuto dal Ministero della Cultura e concepito e prodotto dall’Associazione Italìa & Co, c’è il direttore artistico Filippo Stabile. Il suo progetto ha fatto di Ramificazioni un laboratorio creativo diffuso, capace di tessere relazioni tra artisti, territori e pubblici. La Serata d’autore ne è una sintesi. Mette in sequenza istituzioni storiche e ricerche indipendenti, linguaggi della tradizione e sperimentazioni, secondo la logica che dà il nome al festival: le ramificazioni, appunto, di un’unica radice.

«Quattro opere, quattro visioni differenti della danza contemporanea. Kairós nasce dal desiderio di mettere in dialogo linguaggi e sensibilità artistiche diverse, lasciando spazio alla ricerca, alla libertà espressiva e all’incontro con il pubblico. È questo il senso di Ramificazioni: creare occasioni in cui la danza non sia soltanto qualcosa da guardare, ma un’esperienza capace di lasciare domande, suggestioni e nuovi sguardi.», dichiara il direttore artistico Filippo Stabile.

Articolo PrecedenteNasce il Liceo Classico Internazionale al “Bernardino Telesio” di Cosenza
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Domani gazebo informativo di Futuro Nazionale a Lamezia Terme su caro-vita e caro-carburanti

I docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Marianna Mauro e Mario Cannataro, selezionati per partecipare all’International Visitor Leadership Program (IVLP) negli USA

Salice, grande partecipazione all’assemblea pubblica promossa dalla III Circoscrizione

Cosenza 2027, Italia del Meridione scende in campo: “Insieme per cambiare la città”

Cybercrime, in Calabria 7.559 reati informatici denunciati. Ascioti: “Le piccole imprese non possono essere lasciate sole”

Rete Terme di Calabria: “Senior Housing Termale” per la longevità e contro lo spopolamento dei borghi

“Leggere nella città di Zaleuco”: il 12 novembre l’evento conclusivo con l’illustrazione della mappa di Zalex e dei bibliocorner.

“Siamo noi il Vangelo”: a Palmi le parole del cardinale Parolin diventano un invito a vivere la fede ogni giorno

Riparte Calabria a Piedi, la rassegna per scoprire la Calabria a passo lento, dall’Aspromonte al Pollino, insieme alle Guide Ambientali Escursionistiche

Discarica di Melicuccà, Ranuccio (Vicepresidente Consiglio Regionale): “Fondi per la bonifica revocati dopo anni di ritardi. La Giunta chiarisca subito: la Piana non pagherà...

L’11 novembre a Milano “Il Ponte che c’è già”, l’incontro promosso da Regione Calabria e Fincalabra e realizzato da L’Economia del Corriere della Sera

Frascineto festeggia Leone Spinelli, campione regionale under 15 di boxe

La Vedova Allegra conquista il 49° MusicAMA Calabria: grande successo per la Compagnia Corrado Abbati

Cosenza Paralympic Days 2026, la Calabria accoglie i campioni dello sport paralimpico

La Caritas di Lamezia Terme si prepara alla X Giornata mondiale dei poveri

Canone Unico Patrimoniale sulle strade provinciali, scatta l’iniziativa di Noi Moderati: chiesto un incontro al Comune di Chiaravalle Centrale per tutelare i cittadini

La Biblioteca comunale di Taurianova si apre al digitale: online il nuovo sito

Tropea: aggiudicati i lavori del nuovo centro sportivo in località Barricello

C.R.I.T.I.C.A. 2026: Catanzaro al centro dell’innovazione in Anestesia e Terapia Intensiva

Cerisano, si è conclusa la Scuola di Politica Asprom: a Palazzo Sersale la Lectio Magistralis di Francesco Raniolo e la consegna degli attestati

Al Festival d’Autunno Roberto Zappalà ha celebrato San Francesco con “Corpi Liturgici”

Lo stilista calabrese Elio Guido presenta “Eramnesia” nella capitale: una sposa mistica, tra seduzione e ribellione

Edilizia popolare e spopolamento, De Cicco: “La Regione spalanca le porte a chi viene da fuori e costringe i calabresi ad abbandonare la propria...

Costituita a Paola la sezione circoscrizionale del Movimento Stella Tricolore: nominati referente e propagandista. Francesco Allocca nominato Portavoce Atenei Cosenza (Unical)

Borgo dei Presepi, una mattinata per le scuole dell’infanzia e primarie a Gallico

Finisce con l’auto in un canale: muore 36enne a Scalea

La Cadi Antincendi Futura torna in campo in Under 19, domenica 8 novembre: imbattuta e carica, sfida l’Acri per restare in vetta

Avviso “Un passo in più”, Filomena Greco (CR-IV): “La malattia non è una gara di velocità. La Regione finanzi tutte le domande ammissibili”

Stadio Comunale “Giuseppe Lopresti” di Palmi, conclusa la prima fase per l’aumento della capienza

“Traversate dello Stretto Amatoriali”, lo sport che muove il turismo: nel 2026 quasi 700 nuotatori e 2.083 pernottamenti

Al Consiglio Regionale della Calabria la seconda edizione del concorso regionale “Ti Sbullu”

Gli insigniti del Premio Anassilaos Giovani

Cassano all’Ionio diventa capitale della danza e del talento con “Factory-Lab”

Inaugurata la casa di accoglienza per donne della Caritas di Lamezia Terme, L’Oasi di Elim

Soriano, la UIL Scuola Vibo: “Abbiamo cercato la mediazione, la Dirigenza non ha voluto ascoltare”

Un finanziamento di 129.900 euro per l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’IIS IPSIA-IPSEOA “Leonardo Da Vinci” di Castrovillari

La Calabria al Congresso Nazionale SIMEUP di Firenze: Maria Rosa Calafiore presenta il progetto “Crescere Insieme”

“Tropea 2026 | Data Intelligence”: il punto su turismo e dati

DeGusto sceglie la sostenibilità e promuove il progetto deGuGreen

Casa, Nesci (FdI-ECR): “L’Europa tuteli i piccoli proprietari. Da Tropea a Scilla, servono regole che rispettino le specificità della Calabria”

Cine-Teatro “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi: firmato l’atto di consegna

Nuovi ingressi nei centri d’accoglienza a Crotone: applicato il Patto UE per 33 migranti

Dal Dramma Antico di Siracusa alla “Città del Sole” di Tommaso Campanella: la delegata INDA Marina Valensise porta il suo “Cuore greco” a San...

Bollette idriche, Falduto: “Svolta a Reggio Calabria: via al piano ricalcoli entro il 2026”

“Eyphemos”, cade l’accusa di voto di scambio: assolto l’ex consigliere calabrese Domenico Creazzo nel giudizio d’appello bis

Ospedali di montagna, avviato l’esame della legge popolare. Il comitato La Cura: “Basta tagli e privazioni, la Regione restituisca il diritto alla salute a...

Gestione dei rapporti di lavoro: guida alla digitalizzazione dei documenti

Catanzaro, al via i lavori per la pista ciclabile su Viale Crotone

Crotone, al Teatro Vincenzo Scaramuzza in scena “La Traviata”

Cosenza, convocato il Consiglio comunale per mercoledì 11 Novembre. Dieci i punti all’ordine del giorno

Fiscalità territoriale, UIL e UIL Calabria il 10 novembre a Reggio Calabria: “Ora basta! Meno pressione fiscale sui salari, più risorse per una sanità...

Reggio, donato defibrillatore semiautomatico alla III circoscrizione

Sicurezza stradale, Cosenza scende in campo con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato

La Multimed Pallacanestro al secondo successo consecutivo

Domani Melissa accoglie le confraternite italiane

Dallo swing al valzer: una giornata di musica e teatro a Lamezia con AMA Calabria

Praia a Mare (Cs), questione sicurezza pubblica. Il sindaco Antonino De Lorenzo: “Consiglio straordinario sì, ma solo dopo confronto in Prefettura”

Reggio Calabria, finto tricologo e psicologo esercitava senza titoli: arrestato

Domani la Dierre ospita Comiso

‘Ndrangheta, arrestato il presunto nuovo capo della cosca di Gallico: accuse di associazione mafiosa ed estorsione

“SPELL”, il progetto del Centro Calabrese di Solidarietà Ets per restituire autonomia e futuro a donne vittime di violenza

Reggio Calabria, la Guardia di Finanza sequestra oltre un milione di euro: indagati padre e figlia per intestazione fittizia di disponibilità finanziarie

Ad Amantea il Premio “Bronzi di Riace 2026”

A Motta San Giovanni la quarta edizione di “Un calcio al Cancro”

Sanità, Irto (Pd) attacca il governo: “Manovra scandalosa, il governo spinge verso i privati e non dà alla Calabria e al resto del Sud...

La Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’On. Giusi Princi continua a registrare adesioni. La Dott.ssa Alessia Barreca annuncia con orgoglio:...

Enna-Reggina, incredibile ma (forse) vero: autorizzazione con firma sbagliata, serio rischio porte chiuse

Il vicepresidente della Commissione regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, Enzo Bruno, in visita istituzionale al prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo

San Ferdinando, dalla Regione nuovi fondi per strade rurali. Il sindaco Gaetano: “Concretezza che aiuta agricoltori ed economia agricola”

Tonno Callipo, Starace: “Abbiamo lavorato per affrontare al meglio Terni”

L’8 novembre il 5° Trofeo Skiroll Rotonda

Catanzaro, Riccio: “Intervenire su viale Crotone, canale occluso da lunedì”

Il progetto didattico “Parole da gustare” per gli studenti dell’Istituto Alberghiero G. Renda di Polistena

Successo a Catanzaro e Vibo per “Fortunata di Dio”

Il Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme alla proiezione del film documentario “Carlo Acutis. Il giovane santo”

Camera di commercio di Reggio Calabria: Premi per l’innovazione 2026: al via la fase di istruttoria formale

Ufficio di Prossimità a Villa San Giovanni, De Marco: “Merito di Giusi Princi”

L’Università Magna Græcia di Catanzaro conferisce la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza al Cardinale Domenico Battaglia

Ranuccio visita il Centro di Simulazione Medica di Taurianova: “Un’eccellenza da tutelare e valorizzare”

Al Teatro Comunale di Vibo, la Calabria antica sale sul palco con “Zaleuco e Nosside. La prossemica dell’amore”

“La Città della Musica”: viaggio sonoro “Dall’Andalusia a Buenos Aires” con il SatorDuo

Scienze della Formazione nel centro storico, Fiorita: “Pezzo per pezzo si costruisce la città universitaria”

Officine Sonore dello Stretto: l’8 novembre a Reggio Calabria la studio session conclusiva

Secondo gli scienziati la faglia siculo-calabrese si solleva più quanto stimato

‘Ndrangheta stragista bis: stragi degli anni ’90 funzionali “a una revisione degli equilibri politici”

Vecchio tracciato Paola – Cosenza, a San Fili il dibattito su una ferrovia per il futuro

Reggio, auto contromano in autostrada nei pressi dello svincolo di Gallico: l’intervento della Polizia evita il peggio

Festival d’Autunno, con Finché giudice non ci separi la risata incontra le emozioni

Reggio, si finge maresciallo della guardia di finanza per truffare anziana: arrestato 23enne

Casa della Salute di Chiaravalle, Enzo Bruno incontra i vertici dell’Asp di Catanzaro: “Carenze di personale e servizi da rafforzare, necessario dare risposte concrete...

Pronto Soccorso del G.O.M. di Reggio Calabria, partono i lavori di restyling e ampliamento

“DesTEENazione – Desideri in azione”: nel mese dedicato alla prevenzione della violenza nelle relazioni, un nuovo calendario di incontri per genitori e figli tra...

I riconoscimenti della 26^ edizione del Premio Culturale “Trapezomata”

Strade rurali: Saracena ottiene altri 150mila euro dalla Regione

Vibo Valentia: la Guardia di Finanza incontra gli studenti per promuovere la cultura della legalità e far conoscere le opportunità professionali offerte dal Corpo

La nuova ricerca storica di Franco Emilio Carlino dedicata alla prestigiosa famiglia Patriziato Rossanese. Storia degli Amarelli

Nasce il Liceo Classico Internazionale al “Bernardino Telesio” di Cosenza

Oggi pomeriggio a Cerisano cerimonia conclusiva e consegna attestati per la scuola di politica

Bandiera Verde Agricoltura 2026, l’azienda Mulinum riceve il premio Agri Young

Opera Sila: un incontro per tracciare il resoconto del progetto e le prospettive future dell’iniziativa

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook