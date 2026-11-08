Grande successo per l’evento “Liberty a Reggio Calabria. Ri-Conosciamo il nostro territorio”

Ha registrato una grande partecipazione l’evento “Liberty a Reggio Calabria. Ri-Conosciamo il nostro territorio”, un’iniziativa nata per valorizzare lo straordinario patrimonio architettonico in stile Liberty sorto nel periodo post-terremoto nel centro urbano della città dello Stretto.

L’evento, nato da un’originale e felice intuizione della Dott.ssa Francesca Mangiola, è stato curato dall’Architetto Angela Pia Furfaro che ha offerto una solida chiave di lettura tecnica e culturale, evidenziando il valore storico della ricostruzione e la firma dei progettisti del Liberty reggino.

La manifestazione ha rappresentato un perfetto esempio di cooperazione istituzionale e associativa, sancendo una bellissima e proficua unione tra l’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, Confcommercio e Confguide.

Un viaggio tra storia, architettura e identità locale. Il progetto ha risposto alla necessità profonda di “ri-conoscere” il territorio, inteso sia come atto di identificazione delle bellezze artistiche troppo spesso ignorate nel quotidiano, sia come percorso di riappropriazione dell’identità storica post-terremoto. Le facciate decorate, i ferri battuti, i motivi floreali e le geometrie eleganti dei palazzi reggini sono stati i veri protagonisti di un racconto collettivo. Dopo aver trattato le tematiche architettoniche, storico, urbanistiche, sociali del Liberty e delle città, in particolare di Reggio Calabria, ha fatto seguito una passeggiata nel centro cittadino curata dall’Arch. Angela Pia Furfaro, per identificare gli elementi del Liberty nell’edilizia del centro storico avendo inoltre l’opportunità di accesso a dimore storiche grazie alla disponibilità delle famiglie Trapani Lombardo e Pennestrì.

Il Liberty non è solo uno stile, ma il simbolo di una rinascita cittadina che è importante continuare a narrare e “ri-conoscere” significa guardare con occhi nuovi. Riuscendo a restituire centralità al dettaglio architettonico e alla pianificazione d’inizio secolo, si è riusciti a creare un ponte tra la professione dell’architetto e delle guide, affinché si possa instaurare una nuova consapevolezza e tutela del nostro paesaggio urbano, per prendere e far prendere maggiore coscienza del territorio.

Il successo dell’iniziativa getta le basi per future collaborazioni tra l’Ordine degli Architetti, Confcommercio e Confguide, uniti nell’intento di fare della cultura e della storia urbana il pilastro per il rilancio turistico ed economico di Reggio Calabria.