Lamezia Terme: al via gli incontri della Scuola Biblica e per i Ministeri della Diocesi

“La morale come risposta a un dono. Dalla morale delle norme alla ‘morale rivelata’: creazione, vocazione e responsabilità dell’uomo davanti a Dio”. Questo il tema con cui stasera alle ore 18.30, monsignor Serafino Parisi, inaugurerà gli incontri della Scuola Biblica e per i Ministeri della Diocesi.

Nel corso degli incontri, che saranno ospitati, nell’auditorium del complesso interparrocchiale San Benedetto, saranno approfonditi dodici temi con due laboratori e diversi relatori che avranno il seguente filo conduttore: “’Perché abbiate la vita’. Radici bibliche dell’agire cristiano tra fede, libertà e responsabilità”.

Negli scorsi anni la preparazione degli operatori pastorali diocesani è stata curata attraverso due Scuole, quella biblica, con sede a Lamezia Terme, e quella dei Ministeri, strutturata su quattro sedi dislocate in quattro aree differenti del territorio diocesano. In questo anno pastorale, invece, le due scuole confluiscono in un unico progetto formativo che ha come filo conduttore il documento della Pontificia Commissione Biblica “Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano” che struttura la propria riflessione in due grandi movimenti: “una morale rivelata: dono divino e risposta umana” e “alcuni criteri biblici per la riflessione morale”. Gli argomenti nascono dalla trasformazione delle intuizioni in una serie organica di dodici lezioni, capaci di mettere in dialogo esegesi biblica, teologia morale, antropologia e lettura della cultura contemporanea da proporre a un laicato adulto, ma anche a persone di buona volontà in ricerca.

Il punto di partenza è particolarmente fecondo: la Commissione Biblica non presenta la morale anzitutto come un insieme di norme, ma come risposta umana a un dono divino-creazione, alleanza, Cristo, perdono, compimento – e propone poi criteri per il discernimento: visione biblica dell’uomo, conformità a Gesù, convergenza, contrapposizione, progressione, dimensione comunitaria, finalità e discernimento.

Un momento di formazione che, fortemente voluto da monsignor Parisi sin dal suo insediamento alla guida della Diocesi, in questi anni ha registrato attenzione e coinvolgimento ed è stato salutato positivamente anche dal Nunzio Apostolico in Italia, mons. Peña Parra che, in occasione dell’assemblea diocesana, ha sottolineato che “la formazione, è stata la priorità della proposta pastorale del vostro Vescovo, che ha inteso prendere a cuore il sapere e il saper fare dei credenti lametini, per aiutarli a divenire sempre più adulti nella fede, laici competenti, coerenti e corresponsabili. La Scuola Biblica e la Scuola per i Ministeri – sulle quali mi sono debitamente informato in vista di questo nostro incontro – sono espressione di un discernimento comunitario, di una condivisione piena. Molti sono stati raggiunti dalla proposta che è stata portata nei territori della Diocesi e ha coinvolto per le lezioni le belle, ricche e varie competenze del presbiterio, permettendo inoltre agli iscritti di incontrarsi con regolarità e di intessere relazioni autentiche. Formare congiuntamente catechisti, lettori, cantori e operatori pastorali in genere significa permettere a ciascuno di essere pronto a mettersi al servizio nella propria comunità, diventando realmente lievito nel campo in cui verrà chiamato ad operare, sentendosi pienamente corresponsabile nel coadiuvare il parroco nella pastorale. Questo dinamismo di ascolto, coinvolgimento, confronto, anche ricorrendo ai vantaggi dei moderni mezzi di comunicazione, diventa il riflesso visibile di una comunità che si sforza realmente e concretamente di crescere nello stile sinodale”.

I prossimi appuntamenti, come è ormai consuetudine, si terranno di lunedì alle ore 18.30 con vari relatori che si alterneranno secondo il seguente calendario:

1. Lunedì 23 novembre 2026 – “L’alleanza: vivere la morale come relazione” (prof. Antonio Donato).

2. Lunedì 14 dicembre 2026 – “Creati a immagine di Dio: che cosa significa essere umani?” (mons. Serafino Parisi)

3. Lunedì 21 dicembre 2026 – ritiro di Avvento con la prof.ssa Rosanna Virgili, (“‘Ascolta, Israele’: coscienza, sapienza e discernimento”)

4. Lunedì 18 gennaio 2027 – “La giustizia che Dio desidera” (prof. Giuseppe De Virgilio)

5. Lunedì 01 febbraio 2027 – “Gesù, il compimento della Legge” (mons. Serafino Parisi)

6. Lunedì 15 febbraio 2027 – “Il prossimo, lo straniero, il nemico” (prof.ssa Rosanna Virgili).

7. Lunedì 01 marzo 2027- “Il corpo, la sessualità e la relazione” (prof. Massimo Serio)

8. Lunedì 15 marzo 2027 – “Il denaro, il possesso e i poveri” (mons. Serafino Parisi)

9. Lunedì 22 marzo 2027 – Ritiro di Quaresima con mons. Serafino Parisi, (“Perdonare: la morale oltre la reciprocità”)

10. Lunedì 5 aprile 2027 – “La Chiesa come soggetto morale” (prof. Giuseppe De Virgilio)

11. Lunedì 19 aprile 2027- “Discernere il bene oggi alla luce della Scrittura” (prof. Massimo Serio)

Lezioni, queste alle quali si aggiungeranno due laboratori:

1. Lunedì 3 maggio 2027 – “La fine vita, la custodia della vita umana e il limite della condizione creaturale” (prof. Massimo Serio).

2. Lunedì 17 maggio 2027 – “L’accoglienza dello straniero e l’apertura a tutti i popoli” (mons. Serafino Parisi).