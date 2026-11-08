Metamorfosi Sociali – Requiem in scena a Catanzaro

Dal Manicomio di Girifalco al cannibalismo, dal male nelle sue diverse forme fino all’identità di genere. Con Metamorfosi Sociali – Requiem, andato in scena il 7 novembre 2026 nella Sala lettura del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, Scienze Sociali in Scena ha salutato i temi che ne hanno accompagnato la nascita, preparando simbolicamente il terreno alla stagione 2027.

Una sala attenta e coinvolta ha seguito uno spettacolo costruito sull’incontro tra ricerca sociologica, recitazione, musica, cinema e linguaggi visivi, con al centro Davide Costa, presidente e ideatore di Scienze Sociali in Scena e assegnista di ricerca dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Costa ha curato personalmente l’intera costruzione dello spettacolo: testo, regia, interpretazione, recitazione, selezione musicale, video di scena, scenografia e allestimento. Sei i personaggi portati sul palco, accompagnati da sei cambi di scena e di interpretazione: Antonio, paziente del Manicomio di Girifalco; il Cannibale senza nome; Andrei Romanovich Chikatilo; Il male in tutte le sue forme; Frederick Harold Shipman; fino allo stesso Costa, nell’ultimo atto, nella veste di Divulgatore teatrale.

Un lavoro pensato e realizzato come un’unica macchina scenica, nella quale ogni elemento – dalla musica alle immagini, dai cambi d’abito alla scenografia – è stato costruito per dare una forma teatrale a temi nati dalla ricerca, dalla scrittura e dal percorso personale e scientifico dello stesso Costa.

A scandire le parti dedicate alla divulgazione scientifica è stata la voce fuori campo del Prof. Raffaele Serra, Ordinario di Chirurgia Vascolare presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e maestro di Costa, accompagnata da musiche e video realizzati appositamente per la performance.

Metamorfosi Sociali – Requiem ha mostrato ancora una volta la cifra propria di Scienze Sociali in Scena: qui arte e scienza non si alternano, teatro e ricerca non si spiegano a vicenda, musica e cinema non fanno da semplice cornice. Tutto si fonde, fino a diventare scena.

L’evento ha segnato l’avvio di una collaborazione tra Scienze Sociali in Scena e Paradiso Group, guidato dal CEO Dr. Fernando Paradiso, imprenditore dalla visione attenta alle opportunità di crescita e valorizzazione del territorio. Una sinergia che, attraverso il sostegno e la condivisione di visibilità, accompagna alcune delle iniziative dell’associazione per la prossima stagione

Proprio al 2027 è stato affidato il finale dello spettacolo. Il Requiem si è chiuso con una reinterpretazione di “Lullaby” dei The Cure, diretta da Davide Costa e Raffaele Serra, concepita come anticipazione delle atmosfere, dei temi e delle nuove forme espressive che caratterizzeranno la prossima stagione.

Non una conclusione, dunque, ma un congedo necessario. Metamorfosi Sociali – Requiem ha salutato una parte della storia di Scienze Sociali in Scena per lasciare spazio a ciò che verrà.

Il sipario si è chiuso su un Requiem. Dietro quel sipario, però, il 2027 è già cominciato.