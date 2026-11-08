Tra imprese e istituzioni nello scenario europeo: il Rotary Club Rende promuove un incontro sul ruolo dei professionisti nelle relazioni istituzionali

Il rapporto tra imprese e istituzioni, le sfide dello scenario europeo e il ruolo sempre più strategico dei professionisti delle relazioni istituzionali saranno al centro dell’incontro promosso dal Rotary Club Rende, in programma venerdì 13 novembre 2026, alle ore 20:00, presso il BW Villa Fabiano di Rende.

L’iniziativa, dal titolo “Tra imprese e istituzioni nello scenario europeo: il ruolo dei professionisti nelle relazioni istituzionali”, offrirà un’occasione di confronto sulle trasformazioni che interessano i processi decisionali europei e sulle nuove esigenze di dialogo tra settore pubblico, mondo produttivo e società civile.

Protagonisti dell’incontro saranno Mario Mauro, già Ministro della Difesa, Vicepresidente del Parlamento europeo e Founder & Strategic Senior Advisor di Meseuro, società di consulenza strategica, e Carmine Nino, Board Member & Director EU Public Affairs di UTOPIA, professionista con una consolidata esperienza nel campo degli affari pubblici europei e delle relazioni istituzionali.

In un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti economici e geopolitici, la capacità di costruire un dialogo efficace e trasparente tra imprese e decisori pubblici assume un’importanza crescente. Le relazioni istituzionali rappresentano oggi uno strumento fondamentale per comprendere le politiche europee, accompagnare i processi di innovazione e favorire una partecipazione consapevole alla definizione delle scelte pubbliche.

L’incontro consentirà inoltre di approfondire le opportunità che il contesto europeo offre ai territori e al sistema imprenditoriale, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare competenze, rappresentanza degli interessi e capacità di interlocuzione istituzionale.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Rende, presieduto da Candida Tucci, conferma il proprio impegno nella promozione di momenti di approfondimento e confronto sui grandi temi di attualità, valorizzando il contributo delle professionalità e il dialogo tra istituzioni, imprese e comunità.

L’appuntamento è per venerdì 13 novembre, alle ore 20:00, presso il BW Villa Fabiano di Rende.