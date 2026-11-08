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Mormanno ospita il Concorso regionale “Salumi di Calabria”: qualità, tradizione e identità della filiera norcina calabrese

La Calabria delle eccellenze agroalimentari si dà appuntamento a Mormanno per il Concorso regionale “Salumi di Calabria” – Edizione 2026, Città di Mormanno, in programma sabato 14 novembre presso la Galleria Salvatore D’Alessandro, in Largo Savigliano.
Un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle produzioni di salumeria realizzate sul territorio regionale e alla promozione della qualità, della tradizione e dell’identità della filiera norcina calabrese.
Il concorso è organizzato dalla Regione Calabria, dall’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) e dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi (ONAS), in collaborazione con il Consorzio di Tutela Salumi di Calabria D.O.P., il Comune di Mormanno e il GAL Pollino.
L’obiettivo è valorizzare i prodotti più rappresentativi della salumeria regionale, espressione delle tradizioni, delle competenze artigianali e delle peculiarità dei diversi territori calabresi. Un percorso che punta anche a favorire una maggiore conoscenza delle produzioni locali e a rafforzarne la presenza sui mercati regionali, nazionali ed esteri.
La manifestazione rappresenterà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, produttori, tecnici, esperti e operatori del settore, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica, alla sicurezza alimentare, alla qualità delle produzioni e alla valorizzazione delle razze suine autoctone.
IL PROGRAMMA – SABATO 14 NOVEMBRE
La giornata si aprirà alle ore 9:00 con il Laboratorio di degustazioni guidate, a cura dei Maestri Assaggiatori ONAS, un’esperienza dedicata alla conoscenza delle caratteristiche organolettiche e sensoriali dei salumi calabresi.
Alle ore 11:00 spazio alla Master Class sulla corretta tecnologia nella produzione dei salumi, curata dal Comitato Tecnico-Scientifico ONAS, per approfondire le tecniche produttive e gli aspetti che concorrono alla realizzazione di prodotti di qualità.
Alle ore 15:30 si terrà il convegno dal titolo “I Salumi di Calabria e la valorizzazione della filiera norcina”, momento centrale della manifestazione, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, docenti universitari ed esperti del comparto.
I saluti istituzionali
Paolo Pappaterra – Sindaco della Città di Mormanno;
Gianluca Gallo – Assessore regionale all’Agricoltura;
Elisabetta Santoianni – Consigliere della Regione Calabria;
Fulvia Michela Caligiuri – Direttore generale ARSAC;
Giuseppe Curia – Direttore Dipartimento Prevenzione ASP Cosenza;
Luigi Lirangi – Presidente Ente Parco Nazionale del Pollino;
Domenico Pappaterra – Presidente GAL Pollino;
Vincenzo di Nuzzo – Presidente ONAS.
Gli interventi
Il programma scientifico e tecnico prevede i contributi di:
Valeria Maria Morittu – Università Magna Graecia di Catanzaro: “Valorizzazione del Suino Nero di Calabria: protocolli nutrizionali innovativi per il miglioramento del profilo nutraceutico del prosciutto”.
Santo Carpino – UOC IPAZ: “Controlli ufficiali degli allevamenti: garanzia di sicurezza e qualità per la filiera dei salumi”.
Marco Poiana – Direttore Dipartimento Agricoltura UNIRC: “Salumi di eccellenza: tra tradizione e innovazione”.
Vincenzo Di Nuzzo – Presidente ONAS: “Definizione della qualità attraverso l’analisi sensoriale”.
Martino Convertini – Responsabile CSD ARSAC di Acri: “Il Ruolo del Centro Sperimentale Dimostrativo Arsac per la valorizzazione della filiera del suino nero calabrese”
Anna Madeo – Presidente del Consorzio Salumi di Calabria DOP: “Il nuovo Consorzio: situazione e prospettive di sviluppo”.
I lavori saranno moderati da Massimo Tigani Sava.
A conclusione del convegno si svolgerà la premiazione delle aziende partecipanti al Concorso regionale “Salumi di Calabria”, momento dedicato al riconoscimento delle produzioni che si sono distinte nell’ambito della competizione.
DEGUSTAZIONI ED ESPOSIZIONE PER TUTTA LA GIORNATA
Dalle ore 9:00 alle ore 20:00, la Galleria Salvatore D’Alessandro ospiterà inoltre l’esposizione e la degustazione di salumi e vini, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere e apprezzare da vicino le produzioni del territorio e le eccellenze enogastronomiche calabresi.
Il Concorso regionale “Salumi di Calabria” Edizione 2026 si propone così come un appuntamento di promozione e valorizzazione di un comparto che rappresenta un patrimonio economico, culturale e identitario della Calabria.
Un’occasione per mettere al centro il lavoro delle aziende, il sapere dei produttori, la ricerca scientifica e il legame profondo tra tradizione e innovazione, rafforzando il valore della filiera norcina regionale e le prospettive di sviluppo del territorio.
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