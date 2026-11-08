In cammino con Dante: Francesco Luigi Gallo legge il canto VI dell’Inferno alla Chiesa dello Spirito Santo

Prosegue il ciclo di Lectura Dantis “In cammino con Dante”, promosso dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Cosenza, in collaborazione con la Cattedrale di Cosenza. Mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 17, nella Chiesa dello Spirito Santo, Francesco Luigi Gallo terrà la relazione “Dal disordine del desiderio alla resurrezione dei corpi.

Questioni etiche ed escatologiche nel canto VI dell’Inferno”. Il relatore è dottore di ricerca in Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense.

Il sesto canto porta il lettore nel terzo cerchio, dove i golosi giacciono sotto una pioggia eterna di “grandine grossa, acqua tinta e neve”, sorvegliati da Cerbero. Qui Dante incontra il fiorentino Ciacco, che gli predice le lotte di parte destinate a dilaniare Firenze. Il canto si chiude con una domanda decisiva: che cosa accadrà alle anime dopo il Giudizio, quando ciascuno “ripiglierà sua carne e sua figura”?

Da questo arco, dalla colpa intesa come disordine del desiderio fino alla prospettiva della resurrezione dei corpi, muove la lettura di Gallo. La relazione intreccia l’analisi del testo con le grandi questioni etiche ed escatologiche della tradizione filosofica e teologica medievale.

“In cammino con Dante” è il nuovo nome dello storico ciclo dei Lunedì della Dante. Propone un percorso di letture della Commedia affidate a studiosi e docenti, nel cuore della città e in dialogo con la sua Cattedrale.

«Con “In cammino con Dante” vogliamo accompagnare i cosentini canto dopo canto dentro la Commedia, un testo che a sette secoli di distanza continua a interrogare il nostro modo di vivere il desiderio, la giustizia e la speranza», dichiara Maria Cristina Parise Martirano, presidente del Comitato di Cosenza della Società Dante Alighieri.

Informazioni

Quando: mercoledì 11 novembre 2026, ore 17:00

Dove: Chiesa dello Spirito Santo, Cosenza

Relatore: Francesco Luigi Gallo, dottore di ricerca in Filosofia, Pontificia Università Lateranense

Ingresso: Libero