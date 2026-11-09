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“Si Sistemau”: arriva il gioco da tavolo sulla caccia al posto fisso, tutto calabrese

C’è chi studia per anni, chi aspetta lo scorrimento di una graduatoria, chi conosce la persona giusta e chi continua a ripetere di avere tutti i requisiti. In Calabria, come nel resto d’Italia, la conquista del posto fisso è una questione seria. Talmente seria da diventare un gioco.

 

Arriva “Si Sistemau – Caccia al posto fisso”, il nuovo gioco da tavolo ideato da Lo Statale Jonico, la nota pagina social di satira calabrese nata nel 2013, e pubblicato dalla casa editrice Demoela.

 

Una sfida di conquista territoriale ambientata in Calabria, dove i giocatori si contendono l’obiettivo più ambito: ottenere finalmente la propria scrivania e sistemarsi a vita.

Tra raccomandazioni, sostegni elettorali, rivalità e piccoli grandi favori, il gioco porta sul tabellone alcuni dei meccanismi più discussi del mondo del lavoro, esasperandoli attraverso personaggi caricaturali e situazioni paradossali.

 

Il risultato è un gioco di strategia, splendidamente illustrato da Giuseppe Talarico, che parte dall’autoironia calabrese per raccontare vizi e contraddizioni che non conoscono confini regionali.

 

Abbiamo scelto di giocare con gli stereotipi, esasperandoli fino a renderli paradossali”, dichiarano gli autori de Lo Statale Jonico. “Ma dietro ogni battuta c’è una domanda abbastanza seria: quanto contano davvero il merito e le capacità quando si cerca lavoro? Il bello è che, anche se il gioco è ambientato in Calabria, le dinamiche che raccontiamo sono riconoscibili un po’ in tutta Italia. Cambiano i dialetti, ma certe logiche sono presenti un po’ ovunque”.

Cinque aspiranti, un’unica ossessione: il posto fisso

In “Si Sistemau” ogni partecipante interpreta una delle cinque fazioni in gara, ciascuna con caratteristiche e abilità particolari.

 

C’è Il Raccomandato, che conosce tutti quelli che contano e sa sempre a chi rivolgersi. Il Disoccupato Professionista, esperto di corsi di formazione e opportunità continuamente rimandate. La Laureata Convinta, che continua ostinatamente a credere nel merito e nei titoli di studio. Il Primo dei Non Eletti, perennemente in attesa di uno scorrimento che potrebbe cambiare la sua vita. E infine Il Falso Invalido, maestro nel destreggiarsi tra certificati e accertamenti.

 

Cinque caricature volutamente sopra le righe, che danno corpo a luoghi comuni, abitudini e contraddizioni della vita sociale e politica.

 

Ogni fazione dispone di abilità specifiche, utili per conquistare territori, difendersi dagli avversari o ottenere vantaggi durante la partita.

 

Il tabellone di gioco riproduce una mappa della Calabria suddivisa in diverse aree. Da Cosenza a Reggio Calabria, passando per Catanzaro, Crotone, Tropea, Scilla e numerose altre località, i partecipanti devono schierare i propri aspiranti, rafforzare le posizioni e accaparrarsi nuovi territori.

 

Insomma, una Calabria tutta da conquistare, a colpi di ironia!

Il progetto è stato realizzato anche grazie al sostegno di Caffè Guglielmo, storica azienda calabrese, che ha contribuito alla realizzazione del gioco ed è presente al suo interno con la carta “Caffettino tattico”.

 

Il gioco, edito da Demoela, è disponibile sul sito dell’editore https://demoelagiochi.it/products/si-sistemau-caccia-al-posto-fisso e nei migliori punti vendita sul territorio.

 

 

 

 

 

 

 

“Si Sistemau – Caccia al Posto Fisso”

€39,90

Editore: Demoela

Autore: Lo Statale Jonico

Illustrazioni: Giuseppe Talarico

Età: dai 12 anni in su

Tempo di gioco: 60+ minuti

 

Lo Statale Jonico è una pagina di satira calabrese creata nel 2013 da due calabresi fuorisede. Usare l’ironia come arma di denuncia, spezzare il legame secondo il quale ama la Calabria solo chi la incensa, ridere di argomenti scomodi e delicati: sono queste le riflessioni alla base del progetto. Il sarcasmo diventa così uno strumento di presa di coscienza, attraverso un umorismo al contrario che utilizza la normalità per fare notizia.

Giuseppe Talarico è un illustratore e graphic designer italo-calabrese. Dopo esperienze professionali in ambiti ben poco creativi, dal 2016 intraprende stabilmente un percorso nel settore della comunicazione visiva, sviluppando competenze trasversali utili in contesti editoriali, culturali e commerciali. Dal 2022 ricopre il ruolo di art director per The Calabreser, progetto dedicato alla rappresentazione visiva del territorio e della cultura calabrese.
Nel 2025 fonda Colosso Studio, agenzia creativa con sede a Reggio Calabria, attiva nei campi dell’illustrazione, del branding e della comunicazione. Svolge attualmente attività̀ di illustratore e art director freelance, collaborando con enti, aziende e realtà̀ culturali.

 

Demoela è una società cooperativa italiana con sedi a Genova, Oristano, Cuneo e

Lecco. Fondata nel 2016 nell’ambito del progetto Coop Startup Liguria, nasce da un’idea di

alcuni amici che condividono l’amore per il gioco credono nell’importanza

dell’immaginazione e intuiscono la forza del linguaggio ludico per raccontare il territorio. La

casa editrice si occupa di ideare, sviluppare, produrre e distribuire giochi in scatola, giochi

digitali e play guide (guide turistiche in forma di gioco), di fornire consulenze di gamification

ad imprese ed enti pubblici, promuovendo messaggi positivi attraverso il gioco, sostenendo

nuovi talenti e fondando la propria linea editoriale su un approccio etico e inclusivo.

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