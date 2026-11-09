Viabilità provinciale a Cosenza, avanti con gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale

Prosegue l’impegno della Provincia sul fronte della manutenzione, del ripristino e della messa in sicurezza della rete stradale provinciale, con una serie di interventi che stanno interessando diversi territori e che puntano a superare le criticità causate anche dalle avverse condizioni meteorologiche della scorsa stagione invernale.

In particolare, sulla SP 81 Mendicino è stato completato il ripristino del ponte, un intervento importante per garantire maggiore sicurezza e continuità alla circolazione.

Sulla SP 177, nel Comune di San Demetrio Corone, sono attualmente in corso i lavori di bitumazione, così come proseguono gli interventi per il completamento della pavimentazione stradale nel tratto della SP 177 in località Mezofato – Corigliano.

Si sono inoltre conclusi i lavori di bitumazione sulla SP 90, nel tratto da Surdo verso il Centro Storico di Rende, restituendo agli automobilisti un collegamento con condizioni di percorribilità migliorate.

Particolare attenzione è rivolta anche alla SP 120, nel Comune di Altomonte, dove sono attualmente in corso le prove geologiche e geotecniche necessarie ad approfondire le condizioni del terreno e le criticità presenti. Sulla base dei risultati delle indagini sarà individuato e definito l’intervento tecnico più adeguato da realizzare, con l’obiettivo di garantire una soluzione efficace e duratura.

La Provincia sta intervenendo anche sul territorio di Castroregio – SP 155 con la modifica di un tratto di strada. Inoltre, sempre nel comune di Castroregio – SP 266, sono in corso i lavori di costruzione di una nuova gabbionata a margine della strada.

Interventi diversi, ma accomunati da un’unica strategia: dare risposte concrete alle comunità, recuperare le situazioni di maggiore criticità e assicurare condizioni di sicurezza sempre migliori lungo la viabilità provinciale.

«La Provincia ha dato e continua a dare risposte serie e concrete ai territori che hanno subito i danni provocati dal maltempo nella scorsa stagione invernale – dichiara il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli –. Non ci siamo limitati ad affrontare le emergenze, ma abbiamo lavorato per individuare le soluzioni necessarie e avviare gli interventi, consapevoli dell’importanza che la viabilità riveste per i cittadini e per l’economia delle nostre comunità».

«Un aspetto particolarmente significativo – prosegue Faragalli – è che, per garantire tempestività agli interventi e non lasciare i territori in attesa, la Provincia ha anticipato risorse finanziarie proprie, nelle more dell’arrivo dei finanziamenti regionali. Una scelta di responsabilità istituzionale che testimonia la volontà di non rinviare le risposte ai cittadini e di intervenire concretamente laddove si registrano situazioni di maggiore difficoltà».

Il Presidente ha quindi voluto esprimere un sentito ringraziamento a quanti stanno contribuendo al raggiungimento di questi risultati.

«Desidero ringraziare il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Giuseppe Turano, per l’impegno e l’attenzione costante, il Dirigente del Settore, ing. Gianluca Morrone, e tutto lo staff tecnico della Provincia, per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui seguono la programmazione e la realizzazione degli interventi» – ha dichiarato.

«La nostra priorità – conclude Faragalli – resta quella di garantire una rete viaria provinciale più sicura, efficiente e adeguata alle esigenze dei territori».