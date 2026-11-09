Caloveto: finanziamento da 150mila euro per la strada Liboia-Fiumarella

Non si può chiedere alle aziende agricole di continuare a investire, produrre e presidiare l’entroterra se poi raggiungere un terreno, un allevamento o un’attività produttiva diventa ogni giorno una sfida contro strade dissestate, collegamenti precari e infrastrutture inadeguate. Governare i piccoli comuni significa anzitutto rimuovere questi ostacoli, trasformando le esigenze del mondo rurale in progetti finanziati e opere concrete. È in questa direzione che Caloveto consolida un nuovo risultato amministrativo, portando a due i finanziamenti ottenuti attraverso la programmazione regionale della PAC per le infrastrutture agricole.

SINDACO MAZZA: CONFERMATI 150 MILA EURO, CANTIERE IMMINENTE

È quanto sottolinea il Sindaco Umberto Mazza, esprimendo soddisfazione per l’approvazione della graduatoria definitiva aggiornata del secondo Avviso pubblico relativo all’intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, nell’ambito del Complemento Strategico Regionale della PAC 2023-2027. Con il decreto dirigenziale n. 18731 del 3 novembre 2026, la Regione Calabria ha confermato l’ammissione a finanziamento del Comune di Caloveto, inserito al sedicesimo posto dell’Elenco B con un contributo concesso di 150 mila euro. Si avvicina così l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della strada interpoderale Liboia-Fiumarella.

STRADA LIBOIA-FIUMARELLA, SICUREZZA PER 1,8 CHILOMETRI

Il progetto, predisposto dall’Area Tecnica comunale e già annunciato nei mesi scorsi, interesserà circa 1,8 chilometri di un’arteria strategica per numerose aziende agricole, forestali e zootecniche. Sono previsti la pulizia e il ripristino di cunette, canali e scarpate, la rimozione delle parti deteriorate della carreggiata, il consolidamento dei tratti compromessi, opere di regimazione delle acque meteoriche e il rifacimento della pavimentazione. Interventi necessari per restituire piena percorribilità a un collegamento da anni segnato da dissesti e difficoltà di accesso.

DUE FINANZIAMENTI SRD07, 300 MILA EURO PER STRADE E ACQUA

Il risultato assume un significato ancora maggiore perché si aggiunge all’altro contributo di 150 mila euro, ottenuto attraverso la stessa programmazione regionale per la riqualificazione e il potenziamento della rete idrica in località Liboia. Due progetti distinti, per un investimento complessivo di 300 mila euro, che intervengono su altrettante infrastrutture essenziali per la continuità delle attività agricole e per la qualità della vita nelle contrade. Da un lato una viabilità più sicura, dall’altro un approvvigionamento idrico più efficiente: condizioni indispensabili per rendere produttivo e attrattivo il territorio rurale.

CAPACITÀ PROGETTUALE E AMMINISTRATIVA FANNO DIFFERENZA

Il doppio finanziamento – sottolinea ancora il Primo cittadino – rappresenta soprattutto il risultato di un metodo amministrativo. La capacità di individuare le priorità, predisporre progetti coerenti con le opportunità regionali, rispettare le procedure e accompagnare ogni candidatura fino all’ammissione definitiva costituisce una delle sfide più importanti per i piccoli comuni. Intercettare risorse extrabilancio – evidenzia – non è mai un automatismo, ma il frutto di programmazione politica, competenza tecnica e continuità nell’azione amministrativa.

GRAZIE ALLA REGIONE E ALL’ASSESSORE GALLO PER L’ATTENZIONE ALLE AREE RURALI

Il Sindaco rivolge un ringraziamento alla Regione Calabria e all’assessore all’Agricoltura e alle Aree interne Gianluca Gallo per una programmazione che continua a destinare risorse alle infrastrutture dei territori rurali. Il secondo Avviso SRD07 ha consentito, infatti, di finanziare 168 Comuni calabresi, con investimenti complessivi per circa 25 milioni di euro. Una scelta che riconosce il ruolo strategico dell’agricoltura e delle comunità interne nel sistema economico regionale.-