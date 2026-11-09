Catanzaro: all’Ada del quartiere Lido si creano relazioni e ci si emoziona con i ricordi del passato

Gli incontri con la psicologa Erika Tavano costituiscono un appuntamento irrinunciabile per gli anziani abituali frequentatori dell’associazione ADA, nel quartiere Lido di Catanzaro. Qui, ad ogni occasione, si aggiunge sempre un nuovo socio richiamato dalla possibilità di incontrare specialisti per varie problematiche legate all’età geriatrica, ma soprattutto dall’intento di confrontarsi con altri e di condividere ricordi della vita passata.

Sarà per l’accoglienza solare che il presidente Angelo Arturi – affiancato dalla moglie Franca Marcianò, responsabile delle Pari Opportunità Pensionati della UIL – è solito riservare a chiunque valichi la porta dell’associazione, sarà per la disponibilità dei professionisti che hanno accettato di dedicare un po’ del loro tempo a dare qualità alla vita di chi è un po’ avanti negli anni, all’ADA del quartiere marinaro del capoluogo si viene comunque con piacere.

Venerdì scorso, in particolare, i presenti sono stati invitati dalla psicologa Tavano a prendere un bigliettino a caso e a dare risposta alla domanda in esso contenuta: “A cosa sono grato?” è la domanda capitata casualmente ad Angelina, che non ha avuto remore a rispondere “A tutti voi, che mi date la possibilità di non sentirmi sola“.

E ancora: “Racconta la tua giornata ideale” (“Una giornata come questa, vissuta in compagnia, è la risposta di Leo); “Quale, tra i ricordi del passato, sceglieresti? (“La mia prima cattedra da maestro, a Vallefiorita”, ha ammesso Giuseppe, tra i veterani del gruppo, sia come età che come “portatore di entusiasmo” all’interno dell’associazione). Per Eugenio, poi, la tradizione di famiglia che vale la pena tramandare è l’onestà nel lavoro, mentre per il presidente Angelo la cosa bella di ogni giorno è la vita, che si manifesta in mille modi e possibilità.

Ma al di là delle singole risposte, ciò che è emerso – come ha fatto notare la psicologa – è il bisogno commovente di stare assieme agli altri e di riscoprire il valore delle relazioni e dell’amicizia, che la frequentazione dell’associazione sembra assicurare. Ecco perché le iniziative all’ADA sono irrinunciabili: allievano il peso della solitudine e fanno riscoprire capacità nascoste, attraverso, ad esempio, il corso di pittura pronto nuovamente a decollare, ed il concorso di poesia al quale è ancora possibile partecipare inviando i propri versi alla mail adaczlido@gmail.com.

Tra i prossimi appuntamenti anche la visita agli anziani della casa di riposo “Oasi di Padre Pio” fissata per giovedì 19 novembre alle ore 16, con momenti di socializzazione ai quali tutti i soci dell’ADA sono invitati a partecipare.