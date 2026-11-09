Terzo Settore e Invecchiamento Attivo: il 12 Novembre a Cosenza la Tavola Rotonda “Rete per la Longevità Attiva”

Costruire risposte concrete, partecipate e generative per il benessere della popolazione anziana e la promozione dell’invecchiamento attivo. È questo l’obiettivo principale della tavola rotonda “Rete per la Longevità Attiva”, organizzata dall’ISAS (Società Cooperativa Sociale) di Cosenza in collaborazione con l’AUSER Circolo di Rende.

L’evento si terrà giovedì 12 novembre 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, nella prestigiosa cornice della Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza (con accoglienza e registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 9:00).

Un modello coordinato per il welfare territoriale

L’iniziativa nasce con la volontà di mettere a sistema le esperienze e le competenze del Terzo Settore della provincia di Cosenza, trasformando la cura dei bisogni in una risorsa sociale e strategica per l’intera comunità.

Attraverso interventi mirati, la tavola rotonda approfondirà il valore delle reti territoriali e l’importanza metodologica della co-programmazione con gli Enti del Terzo Settore per la governance locale.

PROGRAMMA DEI LAVORI

09:30 – 10:00 | Accoglienza e Registrazione dei partecipanti presso la Sala degli Stemmi.

09:30 | Presentazione dell’iniziativa

Antonella Adilardi (ISAS-UNITER Cosenza).



10:00 | Interventi Tematici

Terzo Settore in Rete: dalla cura dei bisogni alla generatività politica, per una nuova cultura della longevità – Elena Hoo (AUSER Rende). La coprogrammazione con il Terzo Settore come metodo di governo del territorio – Francesco Cosentini (Forum Terzo Settore Cosenza). Invecchiare attivamente: una pratica positiva di rete per la longevità attiva – Daniele Lenti (ISAS-UNITER Cosenza).



11:00 | Spazio al Confronto e al Dibattito

Momento corale dedicato agli interventi dei rappresentanti delle Associazioni del Terzo Settore della provincia di Cosenza (ODV, APS, Cooperative Sociali e realtà impegnate nel sostegno alla terza età).



11:45 | Conclusioni e Prospettive Future

Presentazione ufficiale della bozza di Protocollo d’Intesa tra gli Enti del Terzo Settore aderenti e contestuale raccolta delle prime adesioni di massima per formalizzare la Rete.



COME PARTECIPARE

La partecipazione è aperta ai dirigenti, agli operatori, ai volontari delle associazioni del Terzo Settore e a tutti i cittadini interessati al tema dell’invecchiamento attivo e delle politiche sociali sul territorio.