Reggio: nasce la Scuola di Formazione Politica “Mommo Tripodi”

Dal 13 di questo mese comincerà il corso di lezioni della «Scuola di Formazione Politica “Mommo Tripodi”» affidata alla direzione di Gianfranco Cordì, filosofo marxista e Dottore di Ricerca in «Filosofia politica». Il «Partito Comunista di Unità Popolare», con questa iniziativa, ha inteso gettare uno sguardo, direttamente, nel passato e, anche, proiettare verso il futuro tutta il patrimonio politico-culturale accumulato dai comunisti nella loro vicenda storica. L’idea è stata quella di ritornare all’esperienza delle scuole politiche, che furono un tempo dei veri e propri centri di formazione per i quadri dirigenti. Prima fra tutte, la romana delle «Frattocchie». Autentiche e genuine masterclass, queste scuole, generavano, introno a sé, l’interesse degli stessi partiti, che le sostenevano, ma anche di tante donne e di tanti uomini, che intendevano dedicarsi all’attività politica nel loro futuro. Col tempo, si è perduta questa importante tradizione. Adesso, il Segretario Regionale del Pcup, avv. Lorenzo Fascì, ha deciso, pur nella mutata situazione nella quale ci troviamo, tornare al passato, ma prendendo, anche, atto dell’«innominabile attuale» (come avrebbe amato dire lo scrittore Roberto Calasso) che ci sta circondando. Il primo dei tre blocchi, nei quali è suddiviso l’intero corso di lezioni, riguarderà la Costituzione Italiana. La prima lezione, a cura del dott. Domenico Gallo, si terrà on line, e sarà incentrata intorno al tema «Costituzione e sistemi elettorali: dalla legge Acerbo al Melonellum». Gli altri due blocchi di lezioni riguarderanno, rispettivamente: Karl Marx e la storia del Partito Comunista Italiano. Molto soddisfatto si è detto Michelangelo Tripodi, anche per la affettuosa dedica che gli organizzatori hanno voluto fare a suo padre, il sen. Girolamo Tripodi, a suo tempo, esponente di primo piano del PCI. «La nostra iniziativa intende portare un contributo importante alla politica di oggi – ha detto Tripodi. L’idea che le persone, che si affacciano, oggi, sulla scena politica, debbano essere adeguatamente formate e predisposte, soprattutto, all’esatta conoscenza dei meccanismi democratici del nostro ordinamento». Le lezioni successive si svolgeranno parte in presenza (nei locali dello «Spazio Open») e parte da remoto. L’iscrizione alla scuola «Mommo Tripodi» è aperta a tutti i cittadini di Reggio che sono interessati. Occorre solo contattare la segreteria del Pcup della nostra città.