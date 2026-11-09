Alla Michele Priolo il big match contro lo Spartak San Nicola

Quinta partita e quinta vittoria per la Michele Priolo GW che si esalta tra le mura amiche nel big-match contro lo Spartak San Nicola della pluri-scudettata Gaby Tardelli.

Basta un tempo alle ragazze di mister Di Stefano, praticamente sempre in controllo del match, per avere ragione di una diretta concorrente per la promozione.

A metà della prima frazione la fuoriclasse brasiliana insacca l’1-0 (10’10” sul cronometro) rubando palla al difensore avversario e superando Tardelli. Trascorrono circa cinque minuti effettivi ed è col contagiri il passaggio della neoarrivata Arcuri che trova ancora Moreira: controllo col destro e bolide imprendibile per il raddoppio delle reggine a 14’56”. Ma la risposta dello Spartak non si fa attendere e, dopo un’autorete sfiorata dalla stessa Moreria, sullo schema d’angolo susseguente arriva il punto del 2-1 di Macrì a 16’27”. Ma Brenda è letteralmente tarantolata e, a 17’49”, riceve da Pantano sfruttando la dormita della difesa, scaraventando un’altra perla in rete per la sua prima tripletta in maglia Michele Priolo.

Finisce così la prima frazione e Spartak che prima di questa gara aveva subito appena tre gol in quattro gare e ne subisce altrettanti in un solo tempo e tutti ad opera di Moreira.

Nel secondo tempo le ospiti cercano di riaprire la gara, ma la Michele Priolo controlla senza affanni, anzi, rischia il quarto gol di Arcuri sulla quale compie un capolavoro tecnico Tardelli. Si entra così nel gran finale, su assist di Gonzalez accorcia Macrì (doppietta per lei e 3-2). Ma le reggine stringono i denti, trovano una prodezza tra i pali di Cacciola che salva il risultato e poi sfruttano il quinto di movimento con Sabatino che mette la parola fine alla gara a 4” dalla sirena per il definitivo 4-2.

Prossimo turno che vedrà l’imbattuta e capolista Michele Priolo varcare lo Stretto in casa del Team Scaletta e provare a non smettere di sognare…