Tripletta dell’Asd Corricastrovillari alla Co.Ro.Half Marathon

Ha sicuramente avuto un sapore particolare, una ventata di positività la Co.Ro.Half Marathon allestita fra le strade di Schiavonea, Corigliano e Rossano. La quarta edizione della gara calabrese, deputata all’assegnazione dei titoli regionali sulla distanza, ha assunto un importante significato dopo giorni difficili dal punto di vista dell’amministrazione cittadina. Lo sport ancora una volta ha svolto la sua funzione benefica, portando centinaia di appassionati a correre in una domenica dalle temperature ideali per affrontare lo sforzo sui 21,097 km.

La vittoria è andata al favorito Danilo Ruggiero (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica, la società organizzatrice), che ricordiamo secondo italiano lo scorso anno alla New York Marathon, che in 1h11’37” ha prevalso su Thomas Fekre in 1h17’46” e Michelangelo Spingola in 1h19’55”, entrambi suoi compagni di squadra. Quarta piazza per Riccardo Marinaro (Hobby Marathon Catanzaro) in 1h21’54”, quinta per Luigi Scigliano, anche lui compagno di squadra di Ruggiero in 1h23’01”.

Fra le donne successo di Francesca Paone (Hobby Marathon Catanzaro) che in 1h37’22” ha prevalso su Angela Tenerelli (Murgia Marathon Santeramo) in 1h39’45” e su Italia Sinopoli (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica) in 1h43’52”. Fuori dal podio Elisabetta Giuseppina De Giorgio in 1h46’38” e Karyna Hlukhova (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica) in 1h52’58”.

Questi i nuovi campioni regionali di mezza maratona: Giuseppe Basile (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/JM), Thomas Fekre (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/PM), Danilo Ruggiero (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/SM), carmine Marino (Pol.Magna Graecia Asd Cassano/SM35), Vito Mazzotta (Filadelfiatletica/SM40), Giuseppe Gaudioso (Running Palmi/SM45), Michelangelo Spingola (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/SM50), Rocco Migliorino (Poliporto Soverato/SM55), Andrea Pileggi (Hobby Marathon Catanzaro/SM60), Vincenzo Falvo (Lib.Atl.Lamezia/SM65), Raffaele Lagani (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/SM70), Angelo Velio Sorcale (Runners Cosenza/SM75)

In campo femminile: Karyna Hlukhova (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/SF), Alice Milanese (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/SF35), Francesca Paone (Hobby Marathon Catanzaro/SF40), Italia Sinopoli (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/SF50), Daniela Rita Dattilo (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/SF55), Faustina Bianco (Corricastrovillari-Guglielmo Atletica/SF60)

La manifestazione faceva parte del calendario nazionale Fidal e si è confermata evento di riferimento per tutta l’atletica calabrese. L’evento aveva il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano e si svolto sotto l’egida della Fidal come dell’ASI, con l’appoggio del Comitato Regionale del Voni e di tante associazioni e sponsor del territorio, consce dell’immagine positiva che la gara sta dimostrando di svolgere nel corso degli anni.