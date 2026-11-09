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“Premi per l’Innovazione 2026”, promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria: 17 candidature

Sono 17 le candidature presentate dalle imprese della Città metropolitana di Reggio Calabria entro la scadenza del bando “Premi per l’Innovazione 2026”, promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria tramite la propria Azienda Speciale IN.FORM.A., in partnership con il Comune di Reggio Calabria.
Si tratta di un risultato significativo, che conferma l’attenzione delle imprese locali verso gli strumenti di sostegno agli investimenti in innovazione e la vitalità di un tessuto economico capace di esprimere progetti di qualità in ambiti produttivi diversi.
Le candidature pervenute delineano un quadro articolato e trasversale del sistema imprenditoriale reggino. Sono numerosi, infatti, i comparti rappresentati: dall’agricoltura al commercio, dai servizi all’informatica, ma anche ricerca e sviluppo, farmaceutica ed elettromedicale. Accanto alle realtà ad alto contenuto tecnologico figurano perciò anche imprese di settori tradizionali.
Questo dato fa riflettere, perché conferma come la propensione all’innovazione non sia prerogativa esclusiva dei comparti più avanzati, ma attraversi l’intero sistema produttivo del nostro territorio.
«Il numero delle domande pervenute è un segnale senz’altro positivo, che restituisce l’immagine di un territorio vivo, dinamico e attento alle opportunità di crescita. Le 17 candidature dimostrano che il nostro sistema imprenditoriale esprime competenze, idee e capacità di investimento che meritano di essere valorizzate. La Camera di commercio intende essere al fianco di queste imprese, accompagnandole nei percorsi di innovazione e sostenendo chi sceglie di investire nel cambiamento per rafforzare la propria competitività. In questa prospettiva, la collaborazione con il Comune di Reggio Calabria rappresenta un valore aggiunto e un esempio concreto di come le istituzioni possano operare in sinergia per lo sviluppo economico del territorio», ha dichiarato Antonino Tramontana, Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria.
«È particolarmente significativo che le candidature provengano da imprese di settori molto diversi tra loro, comprese attività produttive più tradizionali. Ciò dimostra che l’innovazione è una leva trasversale, in grado di interessare ogni ambito economico e di generare nuove opportunità di sviluppo. Da parte nostra mettiamo a sistema competenze, strumenti e risorse per sostenere le imprese che scommettono sull’innovazione e sulla trasformazione digitale ed ecologica. Il nostro obiettivo è favorire la crescita delle realtà imprenditoriali locali, sostenere startup e PMI innovative e contribuire a creare le condizioni perché competenze, investimenti e nuove opportunità di lavoro possano radicarsi sul territorio», ha aggiunto Fabio Mammoliti, Presidente dell’Azienda Speciale IN.FORM.A..

Le prossime fasi
Chiusi i termini di presentazione, è stata avviata per tutte le 17 candidature l’istruttoria amministrativo-formale, affidata all’Azienda Speciale IN.FORM.A. Questa prima fase serve a verificare tre aspetti: il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione, la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa e il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.
Le candidature formalmente ammissibili passeranno poi alla fase di valutazione tecnica, affidata a un Comitato Tecnico di Valutazione composto da tre esperti in materia di innovazione e sostenibilità. Il Comitato esaminerà i progetti in base ai criteri e ai punteggi stabiliti dal bando. Conteranno in particolare il grado di innovatività e la qualità della proposta, le competenze dell’impresa, la sostenibilità economico-finanziaria, la fattibilità e l’impatto sulla competitività aziendale. Saranno valutati anche il livello di avanzamento delle soluzioni realizzate e la loro coerenza con gli obiettivi della doppia transizione digitale ed ecologica.
Al termine della valutazione sarà redatta la graduatoria, in base alla quale verranno assegnati i tre premi in denaro previsti, rispettivamente di 10.000, 6.000 e 4.000 euro. Il bando prevede inoltre fino a tre Menzioni Speciali “PN Metro Plus”, nell’ambito della collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e del progetto RC 1.1.3.1.a, finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Le Menzioni consistono in voucher del valore di 5.000 euro ciascuno, riservati alle imprese ammesse in graduatoria che possiedono gli ulteriori requisiti previsti.
I prossimi appuntamenti
L’iniziativa fa parte di un percorso più ampio a sostegno dei processi di innovazione delle imprese. Lunedì 9 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria ha ospitato la presentazione di “MediterraNexus – L’ecosistema delle collaborazioni innovative”. Il progetto vuole far incontrare le imprese che cercano soluzioni innovative con le PMI e le startup del territorio che offrono competenze e servizi per l’innovazione, creando nuove opportunità di collaborazione.
Un ulteriore passo verso un’economia locale sempre più innovativa, sostenibile e competitiva.

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