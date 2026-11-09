“Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo. È la qualità più bella di un rivoluzionario” - Ernesto “Che” Guevara
HomeCalabriaCatanzaro“Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”. Martedì 10 il ...
CalabriaCatanzaroCrotoneVibo Valentia

“Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”. Martedì 10 il convegno/evento alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia

Si terrà domani, martedì 10 novembre, un convegno/evento organizzato dalla
Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia per celebrare i
trent’anni del Registro delle imprese, una infrastruttura chiave del nostro Paese
al servizio dei cittadini e dell’intero sistema economico, e per fare il punto sulle
nuove sfide sul piano normativo e della innovazione. Trent’anni fa, nel 1996, da
una intuizione visionaria nasceva il Registro delle Imprese, importante
strumento di trasparenza, legalità e semplificazione nonché potentissimo
motore di conoscenza dei fattori economici e del patrimonio informativo dei dati
conservati nei registri camerali. Questo grande hub informatico ha permesso di
trasformare milioni di fascicoli d’impresa in informazioni complete, aggiornate e
accessibili, mettendo la tecnologia al servizio dello sviluppo economico dei
territori. Oggi, questo asset strategico non è solo un obbligo di legge, ma un
pilastro della fiducia nel mercato, che garantisce sicurezza agli scambi,
trasparenza alle relazioni commerciali e certezza del diritto, rendendo il nostro
sistema imprenditoriale uno dei più monitorati e affidabili a livello internazionale.
Il convegno si terrà nel salone conferenze della Camera di Commercio, in via
Menniti Ippolito a Catanzaro, a partire dalle 9,30, con le sedi camerali di Crotone
e di Vibo Valentia nonché presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia
Terme, collegate in diretta streaming, per consentire la più ampia
partecipazione. Dopo i saluti istituzionali di Pietro Alfredo Falbo Presidente
della CCIAA di CZ-KR-VV, di Giuseppe Tripoli Segretario Generale di
Unioncamere, di Giuseppe Spadaro Presidente del Tribunale di Catanzaro, di
Giovanni Cuda Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, di Paolo
Borrelli Comandante regionale della Guardia di Finanza e di vari rappresentanti
di Ordini professionali, sono previsti gli interventi di vari esperti. Vincenzo
Donativi, Docente di Diritto Commerciale presso la LUM e la LUISS, disquisirà
sul bilancio e sulle prospettive del Registro delle imprese come infrastruttura
fondamentale del mercato; Paolo Ghezzi, Direttore generale di InfoCamere,
sottolineerà il ruolo di “Impresa Italia, il Registro… dentro le imprese”. A seguire
è prevista una “Tavola rotonda” sul tema “Il Registro delle imprese tra pubblicità
legale e informazione economica per lo sviluppo del territorio” che vedrà
impegnati: Adele Ferraro, Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di
Catanzaro; Melania Ranieli, Professoressa Associata di Diritto Commerciale
presso la UMG di Catanzaro; Paolo Cortese, Responsabile Osservatori fattori
di sviluppo del Centro Studi Tagliacarne. A moderare la tavola rotonda sarà
Gregorio De Vinci, Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese
della CCIAA di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. L’evento è accreditato anche
per l’acquisizione di crediti formativi da parte del Consiglio Notarile e degli Ordini
dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro.

Articolo PrecedenteCatanzaro: interruzione idrica per Ospedale Pugliese, parte viale Pio X, parte quartiere Stadio e via Schipani
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

La Tonno Callipo la spunta in un’altra maratona contro Oplonti

Catanzaro: interruzione idrica per Ospedale Pugliese, parte viale Pio X, parte quartiere Stadio e via Schipani

L’11 novembre a Reggio Calabria incontro dedicato ad Antonello da Messina

Mensa scolastica a Castrolibero, Simona Trotta (IdM): “Una gestione paradossale, le famiglie meritano rispetto e un’amministrazione all’altezza”

Torna la filosofia IL Circolo Culturale Rossanese organizza e promuove a un ciclo di incontri mensili aperti al dialogo e al confronto...

“Le trame della cura”: alla Biblioteca Provinciale “Bruno Chimirri” di Catanzaro la sociologia incontra la medicina

La maratona infinita la vince Gioia del Colle, la Domotek a testa altissima

Il 10 novembre l’incontro celebrativo “Venerabile Mons. Giovanni Ferro: Pastore della Chiesa Reggina”

Sant’Agata Di Esaro, record di presenze per la 52 esima edizione Sagra della Castagna

Bisignano: In arrivo sabato 14 novembre, la quarta edizione di “San Martino nel Borgo”

“Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia”. Tornano le letture ad alta voce per bambini e famiglie a...

Poker di vittorie in trasferta per la Myenergy Viola: espugnata Vicenza

Reggio: nasce la Scuola di Formazione Politica “Mommo Tripodi”

Alla Michele Priolo il big match contro lo Spartak San Nicola

Tripletta dell’Asd Corricastrovillari alla Co.Ro.Half Marathon

“Anastasia” incanta il Teatro Comunale di Catanzaro: sold out, entusiasmo e una magia che conquista bambini e adulti. Si conferma il successo del “Teatro...

“Einaudi-Alvaro” Palmi: “Vivi e Scopri la Calabria 2”, cinque giorni tra storia e tradizione del vino di Cirò

Tra imprese e istituzioni nello scenario europeo: il Rotary Club Rende promuove un incontro sul ruolo dei professionisti nelle relazioni istituzionali

Under 19: Cadi Antincendi Futura supera il Città di Acri: 6-2 al termine di una gara combattuta

I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi: incontro formativo su benessere e corretti stili di vita

Metamorfosi Sociali – Requiem in scena a Catanzaro

Con Dee Dee Bridgewater al Festival d’Autunno il jazz diventa voce di libertà e impegno civile

Magrassi decisivo, tre punti preziosi per la Reggina: a Troina finisce 0-3 con l’Enna

Mormanno ospita il Concorso regionale “Salumi di Calabria”: qualità, tradizione e identità della filiera norcina calabrese

L’europarlamentare Giusi Princi incontra il Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria Massimiliano Sole: “Lavoro di squadra per dare risposte concrete al territorio”

La Tonno Callipo inizia bene, ma poi cede a Terni

Trionfo Storico per il Circolo Tennis Lamezia Terme: conquistato il titolo di Campioni Regionali Over 50

Impresa Pirossigeno: da meno 19 al trionfo, la neopromossa batte la favorita Portici

In cammino con Dante: Francesco Luigi Gallo legge il canto VI dell’Inferno alla Chiesa dello Spirito Santo

Hong Kong Wine & Spirits Fair, Cirillo: “Calabria protagonista, l’internazionalizzazione apre nuove opportunità di crescita”

La Dierre sciupa, Comiso vince con una grande rimonta 76-75

Grande successo per l’evento “Liberty a Reggio Calabria. Ri-Conosciamo il nostro territorio”

Lamezia Terme: al via gli incontri della Scuola Biblica e per i Ministeri della Diocesi

Dalla Regione due nuovi finanziamenti per Taureana a Tonnara di Palmi

A Cirò due nuovi progetti di inclusione sociale

Fondo Artigianato, Confartigianato Calabria: “Bene lo sblocco dei 2,2 milioni, ora guardiamo al futuro”

Cantine Ippolito 1845 riceve ‘Honour Award Merano WineFestival 2026 – Family Heritage

Artigianato, CNA Calabria: “Le risorse sbloccate dalla Regione danno seguito all’impegno preso”

Rassegna “L’altro Teatro” a Cosenza: oltre 3.000 biglietti venduti in due giorni

Ramificazioni Festival, “Serata d’autore” domani a Cosenza

Domani gazebo informativo di Futuro Nazionale a Lamezia Terme su caro-vita e caro-carburanti

I docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Marianna Mauro e Mario Cannataro, selezionati per partecipare all’International Visitor Leadership Program (IVLP) negli USA

Salice, grande partecipazione all’assemblea pubblica promossa dalla III Circoscrizione

Cosenza 2027, Italia del Meridione scende in campo: “Insieme per cambiare la città”

Cybercrime, in Calabria 7.559 reati informatici denunciati. Ascioti: “Le piccole imprese non possono essere lasciate sole”

Rete Terme di Calabria: “Senior Housing Termale” per la longevità e contro lo spopolamento dei borghi

“Leggere nella città di Zaleuco”: il 12 novembre l’evento conclusivo con l’illustrazione della mappa di Zalex e dei bibliocorner.

“Siamo noi il Vangelo”: a Palmi le parole del cardinale Parolin diventano un invito a vivere la fede ogni giorno

Riparte Calabria a Piedi, la rassegna per scoprire la Calabria a passo lento, dall’Aspromonte al Pollino, insieme alle Guide Ambientali Escursionistiche

Discarica di Melicuccà, Ranuccio (Vicepresidente Consiglio Regionale): “Fondi per la bonifica revocati dopo anni di ritardi. La Giunta chiarisca subito: la Piana non pagherà...

L’11 novembre a Milano “Il Ponte che c’è già”, l’incontro promosso da Regione Calabria e Fincalabra e realizzato da L’Economia del Corriere della Sera

Frascineto festeggia Leone Spinelli, campione regionale under 15 di boxe

La Vedova Allegra conquista il 49° MusicAMA Calabria: grande successo per la Compagnia Corrado Abbati

“Meta bis”, prosciolto il boss Pasquale Condello: è incapace di partecipare al processo

Cosenza Paralympic Days 2026, la Calabria accoglie i campioni dello sport paralimpico

La Caritas di Lamezia Terme si prepara alla X Giornata mondiale dei poveri

Canone Unico Patrimoniale sulle strade provinciali, scatta l’iniziativa di Noi Moderati: chiesto un incontro al Comune di Chiaravalle Centrale per tutelare i cittadini

La Biblioteca comunale di Taurianova si apre al digitale: online il nuovo sito

Tropea: aggiudicati i lavori del nuovo centro sportivo in località Barricello

C.R.I.T.I.C.A. 2026: Catanzaro al centro dell’innovazione in Anestesia e Terapia Intensiva

Cerisano, si è conclusa la Scuola di Politica Asprom: a Palazzo Sersale la Lectio Magistralis di Francesco Raniolo e la consegna degli attestati

Al Festival d’Autunno Roberto Zappalà ha celebrato San Francesco con “Corpi Liturgici”

Lo stilista calabrese Elio Guido presenta “Eramnesia” nella capitale: una sposa mistica, tra seduzione e ribellione

Edilizia popolare e spopolamento, De Cicco: “La Regione spalanca le porte a chi viene da fuori e costringe i calabresi ad abbandonare la propria...

Costituita a Paola la sezione circoscrizionale del Movimento Stella Tricolore: nominati referente e propagandista. Francesco Allocca nominato Portavoce Atenei Cosenza (Unical)

Borgo dei Presepi, una mattinata per le scuole dell’infanzia e primarie a Gallico

Finisce con l’auto in un canale: muore 36enne a Scalea

La Cadi Antincendi Futura torna in campo in Under 19, domenica 8 novembre: imbattuta e carica, sfida l’Acri per restare in vetta

Avviso “Un passo in più”, Filomena Greco (CR-IV): “La malattia non è una gara di velocità. La Regione finanzi tutte le domande ammissibili”

Stadio Comunale “Giuseppe Lopresti” di Palmi, conclusa la prima fase per l’aumento della capienza

“Traversate dello Stretto Amatoriali”, lo sport che muove il turismo: nel 2026 quasi 700 nuotatori e 2.083 pernottamenti

Al Consiglio Regionale della Calabria la seconda edizione del concorso regionale “Ti Sbullu”

Gli insigniti del Premio Anassilaos Giovani

Cassano all’Ionio diventa capitale della danza e del talento con “Factory-Lab”

Inaugurata la casa di accoglienza per donne della Caritas di Lamezia Terme, L’Oasi di Elim

Soriano, la UIL Scuola Vibo: “Abbiamo cercato la mediazione, la Dirigenza non ha voluto ascoltare”

Un finanziamento di 129.900 euro per l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’IIS IPSIA-IPSEOA “Leonardo Da Vinci” di Castrovillari

La Calabria al Congresso Nazionale SIMEUP di Firenze: Maria Rosa Calafiore presenta il progetto “Crescere Insieme”

“Tropea 2026 | Data Intelligence”: il punto su turismo e dati

DeGusto sceglie la sostenibilità e promuove il progetto deGuGreen

Casa, Nesci (FdI-ECR): “L’Europa tuteli i piccoli proprietari. Da Tropea a Scilla, servono regole che rispettino le specificità della Calabria”

Cine-Teatro “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi: firmato l’atto di consegna

Nuovi ingressi nei centri d’accoglienza a Crotone: applicato il Patto UE per 33 migranti

Dal Dramma Antico di Siracusa alla “Città del Sole” di Tommaso Campanella: la delegata INDA Marina Valensise porta il suo “Cuore greco” a San...

Bollette idriche, Falduto: “Svolta a Reggio Calabria: via al piano ricalcoli entro il 2026”

“Eyphemos”, cade l’accusa di voto di scambio: assolto l’ex consigliere calabrese Domenico Creazzo nel giudizio d’appello bis

Ospedali di montagna, avviato l’esame della legge popolare. Il comitato La Cura: “Basta tagli e privazioni, la Regione restituisca il diritto alla salute a...

Gestione dei rapporti di lavoro: guida alla digitalizzazione dei documenti

Catanzaro, al via i lavori per la pista ciclabile su Viale Crotone

Crotone, al Teatro Vincenzo Scaramuzza in scena “La Traviata”

Cosenza, convocato il Consiglio comunale per mercoledì 11 Novembre. Dieci i punti all’ordine del giorno

Fiscalità territoriale, UIL e UIL Calabria il 10 novembre a Reggio Calabria: “Ora basta! Meno pressione fiscale sui salari, più risorse per una sanità...

Reggio, donato defibrillatore semiautomatico alla III circoscrizione

Sicurezza stradale, Cosenza scende in campo con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato

La Multimed Pallacanestro al secondo successo consecutivo

Domani Melissa accoglie le confraternite italiane

Dallo swing al valzer: una giornata di musica e teatro a Lamezia con AMA Calabria

Praia a Mare (Cs), questione sicurezza pubblica. Il sindaco Antonino De Lorenzo: “Consiglio straordinario sì, ma solo dopo confronto in Prefettura”

Reggio Calabria, finto tricologo e psicologo esercitava senza titoli: arrestato

Domani la Dierre ospita Comiso

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook