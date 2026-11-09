“Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”. Martedì 10 il convegno/evento alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia

Si terrà domani, martedì 10 novembre, un convegno/evento organizzato dalla

Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia per celebrare i

trent’anni del Registro delle imprese, una infrastruttura chiave del nostro Paese

al servizio dei cittadini e dell’intero sistema economico, e per fare il punto sulle

nuove sfide sul piano normativo e della innovazione. Trent’anni fa, nel 1996, da

una intuizione visionaria nasceva il Registro delle Imprese, importante

strumento di trasparenza, legalità e semplificazione nonché potentissimo

motore di conoscenza dei fattori economici e del patrimonio informativo dei dati

conservati nei registri camerali. Questo grande hub informatico ha permesso di

trasformare milioni di fascicoli d’impresa in informazioni complete, aggiornate e

accessibili, mettendo la tecnologia al servizio dello sviluppo economico dei

territori. Oggi, questo asset strategico non è solo un obbligo di legge, ma un

pilastro della fiducia nel mercato, che garantisce sicurezza agli scambi,

trasparenza alle relazioni commerciali e certezza del diritto, rendendo il nostro

sistema imprenditoriale uno dei più monitorati e affidabili a livello internazionale.

Il convegno si terrà nel salone conferenze della Camera di Commercio, in via

Menniti Ippolito a Catanzaro, a partire dalle 9,30, con le sedi camerali di Crotone

e di Vibo Valentia nonché presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia

Terme, collegate in diretta streaming, per consentire la più ampia

partecipazione. Dopo i saluti istituzionali di Pietro Alfredo Falbo Presidente

della CCIAA di CZ-KR-VV, di Giuseppe Tripoli Segretario Generale di

Unioncamere, di Giuseppe Spadaro Presidente del Tribunale di Catanzaro, di

Giovanni Cuda Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, di Paolo

Borrelli Comandante regionale della Guardia di Finanza e di vari rappresentanti

di Ordini professionali, sono previsti gli interventi di vari esperti. Vincenzo

Donativi, Docente di Diritto Commerciale presso la LUM e la LUISS, disquisirà

sul bilancio e sulle prospettive del Registro delle imprese come infrastruttura

fondamentale del mercato; Paolo Ghezzi, Direttore generale di InfoCamere,

sottolineerà il ruolo di “Impresa Italia, il Registro… dentro le imprese”. A seguire

è prevista una “Tavola rotonda” sul tema “Il Registro delle imprese tra pubblicità

legale e informazione economica per lo sviluppo del territorio” che vedrà

impegnati: Adele Ferraro, Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di

Catanzaro; Melania Ranieli, Professoressa Associata di Diritto Commerciale

presso la UMG di Catanzaro; Paolo Cortese, Responsabile Osservatori fattori

di sviluppo del Centro Studi Tagliacarne. A moderare la tavola rotonda sarà

Gregorio De Vinci, Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese

della CCIAA di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. L’evento è accreditato anche

per l’acquisizione di crediti formativi da parte del Consiglio Notarile e degli Ordini

dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro.