“Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”. Martedì 10 il convegno/evento alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia

Si terrà domani, martedì 10 novembre, un convegno/evento organizzato dalla
Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia per celebrare i
trent’anni del Registro delle imprese, una infrastruttura chiave del nostro Paese
al servizio dei cittadini e dell’intero sistema economico, e per fare il punto sulle
nuove sfide sul piano normativo e della innovazione. Trent’anni fa, nel 1996, da
una intuizione visionaria nasceva il Registro delle Imprese, importante
strumento di trasparenza, legalità e semplificazione nonché potentissimo
motore di conoscenza dei fattori economici e del patrimonio informativo dei dati
conservati nei registri camerali. Questo grande hub informatico ha permesso di
trasformare milioni di fascicoli d’impresa in informazioni complete, aggiornate e
accessibili, mettendo la tecnologia al servizio dello sviluppo economico dei
territori. Oggi, questo asset strategico non è solo un obbligo di legge, ma un
pilastro della fiducia nel mercato, che garantisce sicurezza agli scambi,
trasparenza alle relazioni commerciali e certezza del diritto, rendendo il nostro
sistema imprenditoriale uno dei più monitorati e affidabili a livello internazionale.
Il convegno si terrà nel salone conferenze della Camera di Commercio, in via
Menniti Ippolito a Catanzaro, a partire dalle 9,30, con le sedi camerali di Crotone
e di Vibo Valentia nonché presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia
Terme, collegate in diretta streaming, per consentire la più ampia
partecipazione. Dopo i saluti istituzionali di Pietro Alfredo Falbo Presidente
della CCIAA di CZ-KR-VV, di Giuseppe Tripoli Segretario Generale di
Unioncamere, di Giuseppe Spadaro Presidente del Tribunale di Catanzaro, di
Giovanni Cuda Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, di Paolo
Borrelli Comandante regionale della Guardia di Finanza e di vari rappresentanti
di Ordini professionali, sono previsti gli interventi di vari esperti. Vincenzo
Donativi, Docente di Diritto Commerciale presso la LUM e la LUISS, disquisirà
sul bilancio e sulle prospettive del Registro delle imprese come infrastruttura
fondamentale del mercato; Paolo Ghezzi, Direttore generale di InfoCamere,
sottolineerà il ruolo di “Impresa Italia, il Registro… dentro le imprese”. A seguire
è prevista una “Tavola rotonda” sul tema “Il Registro delle imprese tra pubblicità
legale e informazione economica per lo sviluppo del territorio” che vedrà
impegnati: Adele Ferraro, Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di
Catanzaro; Melania Ranieli, Professoressa Associata di Diritto Commerciale
presso la UMG di Catanzaro; Paolo Cortese, Responsabile Osservatori fattori
di sviluppo del Centro Studi Tagliacarne. A moderare la tavola rotonda sarà
Gregorio De Vinci, Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese
della CCIAA di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. L’evento è accreditato anche
per l’acquisizione di crediti formativi da parte del Consiglio Notarile e degli Ordini
dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro.
“Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”. Martedì 10 il convegno/evento alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia
Si terrà domani, martedì 10 novembre, un convegno/evento organizzato dalla