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La Tonno Callipo la spunta in un’altra maratona contro Oplonti

Quarta vittoria per la Tonno Callipo, la seconda al tie-break dopo Castellana e sempre davanti al proprio pubblico caloroso, sfatando anche il tabù-Oplonti rispetto alla passata stagione. Certo vedendo l’approccio feroce e determinato delle giallorosse di coach Saja, devastanti nel primo set e pure nella seconda parte del secondo set, pochi si sarebbero aspettati un calo di Vibo, e soprattutto, una simile crescita di Oplonti, apparsa tramortita nel set iniziale. Invece ecco venir fuori le campane sospinte da Sofia Felappi (derby tutto familiare con la sorella Giulia di Vibo), Coveccia e Riccato che hanno iniziato a trovare fiducia, ma soprattutto percentuali elevate in attacco. Oltre ad un libero Lanari che ha difeso l’impossibile con un 91% di ricezione positiva. Così ecco il pareggio (2-2), con Vibo invece in difficoltà, che ha faticato nel muro-difesa, e con una ricezione traballante sotto i colpi avversari. Al quinto è riemersa nuovamente la Tonno Callipo del primo set, con una protagonista assoluta: Giada Civitico, mvp di serata e best scorer con ben 24 punti e qualcosa come ben 7 muri! Chapeau! Proprio alla vigilia Giada aveva indicato la necessità della pazienza e della decisione nei momenti delicati. Detto-fatto: dopo aver subito la rimonta ospite (appunto fino al 2-2), al tie-break poi ecco l’approccio famelico – com’era stato ad inizio gara – di Scacchetti e compagne, partite con un 5-0 che ha segnato la strada verso la vittoria. Importante anche il sostegno della Fossa Giallorossa e di un Palasport caloroso e rumoroso durante tutto l’arco della contesa.

CRONACA. Primo set senza storia: 4-0 e 10-4 per Vibo con relativi time di coach Napolitano per Oplonti, spiegano le difficoltà delle campane, che non riescono a trovare le contromisure ad una Tonno Callipo brillante. Mano calda di Pomili (6 punti), Civitico (5) e Riparbelli (3) che indirizzano questo set, chiuso con un attacco della subentrante Colombo per 25-15.

Nel secondo il clichè muta: Oplonti sembra svegliarsi dal torpore del gioco iniziale, e si prosegue punto a punto (7-7, 15-15). Vibo va avanti a +2 (17-15) e Napolitano cambia Zuliani con Riccato. Non cambia granchè neanche con i time out ospiti sul 16-15 e sul 18-15 Vibo. Cambio delle diagonali in entrambi i roster e Vibo è più concreto in attacco (20-18) e con un parziale finale di 5-0 si porta sul 2-0.

Nel terzo set l’equilibrio dura fino al 6-6. Da qui in poi Oplonti è trasformata: lineare, concreta e sbarazzina, sembrando di giocare più libera mentalmente. Coach Saja chiama tempo sotto 9-12 e Vibo riesce a ribaltare (14-13) il punteggio. Si prosegue in equilibrio fino al 19-19 con un attacco di Botarelli. Da qui in poi Vibo è poco lucida in ricezione: Felappi infila due ace (19-22) e Saja opta per l’ingresso di Pallag per Grigolo. Poco dopo anche Courroux per Scacchetti, ma Oplonti accorcia le distanze vincendo 25-22, con Coveccia inarrestabile in attacco.

Crollo mentale di Vibo nel quarto set: Oplonti avanti 7-3 e 15-7 con Saja che chiama i suoi due time out. Poco prima rientra Pallag, per Pomili stavolta. Ma Vibo non si ritrova e cede 25-17, dopo un set-point annullato da Colombo.

Si arriva al palpitante tie-break, indirizzato subito da Vibo col 5-0 iniziale: Pallag rimasta in campo infila due attacchi dal 3-0 e Oplonti tenta di rimontare due volte con Felappi (6-4 e 8-6). Ma Vibo è determinata: Riparbelli fa doppietta con fast ed ace (10-6). Napolitano chiama tempo ma Vibo è lanciata: Grigolo (12-6), poi ancora la concentratissima Riparbelli (altro ace per il 14-6)  e sua maestà Civitico, col solito primo tempo, chiudono set ed incontro con una vittoria sofferta ma meritata.

INTERVISTE. “Sapevamo che sarebbe stata una grande battaglia – spiega coach Saja -, lo avevamo visto fin dalla preseason avendole incontrate quest’estate in amichevole. Oplonti è una squadra che

ha grandissima attitudine alla difesa, al contrattacco, con atlete giovani, molto dinamiche. Di solito soffriamo spesso questo tipo di situazione, e quindi sapevamo che sarebbe stata complicata. Tuttavia abbiamo fatto un exploit i primi due set: partendo fin troppo bene rispetto a quello che potevano essere le attese, e questo forse ci ha un attimo spiazzato. Nel terzo set non siamo riusciti a chiudere una partita ed avevamo i mezzi per farlo. Però molto brave loro e grandi complimenti a Oplonti, che non si è data per vinta, anzi nel terzo set ha alzato il livello quando noi abbiamo abbassato un po’ il nostro, soprattutto nell’intensità del servizio, favorendo un po’ il loro gioco, ed infatti si sono galvanizzate giocando due set di gran livello. Poi al tie break la nostra è una squadra che non muore mai, e che nel momento importante arriva. Ne è la riprova il 5-0 iniziale con grande qualità in battuta, che abbiamo ritrovato, e con questa pressione Oplonti si è finalmente dichiarata battuta”. Quando si cala soprattutto in concentrazione l’avversario ne approfitta… “Sì, è sempre un equilibrio come una bilancia – concorda il tecnico giallorosso -, da una parte qualcuno cala e l’altro invece sale. Poi se il terzo set è finito così per questo alternarsi non lo sappiamo, però la pallavolo questa è, cioè una questione di equilibri e noi dobbiamo proseguire il nostro percorso pensando che ogni gara è sempre una nuova battaglia”. Solo un flash per lo scontro al vertice di domenica a Padova? “Andremo in casa della capolista cercando di disputare la migliore partita possibile, cercando di portare il massimo da un campo che sicuramente sarà ostico”.

Sorridente la decisiva Mvp di giornata Giada Civitico, anche best scorer con 24 punti… “Siamo state brave fin dall’inizio ad imporre il nostro gioco – spiega -, poi abbiamo fatto l’errore di calare l’attenzione, oltre che la qualità e la precisione su alcune fasi che sono fondamentali contro squadre del genere, che non mollano e difendono, avendo tanta forza ed energia essendo giovani. Però ribadisco siamo state brave e non era facile tornare nel quinto set e partire subito con uno com’è stato il 5-0 iniziale, e di questo sono molto contenta. Sicuramente è una gara che ci insegna dandoci tanti spunti su ciò che è andato bene e su cosa bisogna lavorare”. Sfatato il tabu con Oplonti? “Io nemmeno ci pensavo – sorride Giada – per me sono sempre state tutte battaglie, poi alla fine è questione di punti. Abbiamo sofferto Oplonti così come Castellana perché sono squadre con gioco diverso dal nostro, e si è visto nei primi due set dove andavamo senza freni. Quando però abbiamo iniziato a sbagliare nel terzo set, lì soffriamo anche mentalmente. Però quel che conta è che poi abbiamo vinto il tie-break ed è stato fondamentale: da qui dobbiamo prendere ispirazione ed imparare. Il torneo si sta dimostrando di gran livello, tutte ci daranno fastidio e non ci sono squadre cuscinetto, per cui la difficoltà – conclude Civitico – sarà tenere botta ogni domenica”.

TONNO CALLIPO –  CO.GE. VESUVIO OPLONTI 3-2

(25-15, 25-18, 22-25, 17-25, 15-7)

TONNO CALLIPO: Scacchetti 2, Botarelli 9, Civitico 24, Riparbelli 14, Pomili 11, Grigolo 7, Pecalli (L, 45% pos, 13% prf), Pallag 5, G.Felappi, Courroux, Colombo 5. Ne: Albano, Mazzuca, Gazzerro (L). All. Saja

OPLONTI: Sturniolo, S.Felappi 21, Cecchini 5, Danaila 3, Zuliani 7, Coveccia 13, Riccato 11, Guzin 5, Lanari (L 91% pos, 73% prf), Picchi, Bazzani 1, Bassi, Criscuolo. All. Napolitano

Arbitri: Roncati e Grassi

Note: durata set 23’, 27’, 29’, 25’, 14’ per un totale di un’ora e 58’. Vibo: bv 2, bs 15, muri 13, errori 24. Oplonti: bv 9, bs 13, muri 7, errori 27. Attacco: 44%-31%, ricezione: 42%-51%.

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