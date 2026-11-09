L’11 novembre a Reggio Calabria incontro dedicato ad Antonello da Messina

A partire dal recente trafugamento di alcune opere di Antonello da Messina nella città natale, il contributo assume provocatoriamente la forma di un trattato rinascimentale dedicato all’arte del furto. Attraverso documenti, opere e confronti, il percorso ricostruisce la vicenda del maestro, i rapporti con Reggio Calabria e con lo Stretto, la formazione, la tecnica, la ritrattistica e la fortuna del suo linguaggio, interrogando i processi di trasmissione e trasformazione delle forme e il rapporto tra identità dell’opera, riconoscibilità e autorialita’.
SALUTI :
Fabrizio Sudano
Direttore del Museo Archeologico Nazionale
Salvatore Timpano
Presidente A.I.Par.C. nazionale ETS
Giuseppe Caridi
Presidente Deputazione di Storia patria per la Calabria
e del Comitato scientifico A.I.Par.C. Nazionale
Renato Lagana’
Presidente Associazione Amici del Museo
Relatore:
Prof. Domenico Michele Surace
Docente di Stile, Storia dell’Arte e del Costume
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
Introduzione e conclusioni:
Salvatore Timpano, Direttore Dipartimento Arte e patrimonio A.I.Par.C. Nazionale