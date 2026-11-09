Torna la filosofia IL Circolo Culturale Rossanese organizza e promuove a un ciclo di incontri mensili aperti al dialogo e al confronto intergenerazionale

Dopo il successo e il grande interesse suscitato dai primi 4/5 corsi di filosofia curati e tenuti dal Prof.Francesco FILARETO, prende il via una nuova iniziativa culturale pensata per rispondere alla crescente domanda di approfondimento da parte della cittadinanza. Nasce così un ciclo di appuntamenti a cadenza mensile, concepiti como spazi aperti alla riflessione e al dibattito.

Il primo incontro in programma è fissato per venerdì 13 alle ore 17:15.-Sede del Circolo Culturale Rossanese , Piazza Steri 8, Rossano Relatore il Prof: F. FILARETO

Gli appuntamenti saranno introdotti da Antonio Guarasci, presidente del Circolo Culturale Rossanese, che darà l’avvio a questo percorso di condivisione culturale. Il tema centrale di questo esordio sarà “I fondamenti della filosofia”, un percorso mirato a esplorare le parole chiave e le idee chiave che muovono il pensiero critico e la conoscenza.

L’iniziativa non si propone come una serie di tradizionali lezioni frontali, bensì come un’arena di confronto dinamica e partecipativa. L’obiettivo primario degli organizzatori è stimolare un vero e proprio dialogo intergenerazionale, favorendo lo scambio di idee tra il pubblico adulto, gli appassionati e gli studenti della comunità.