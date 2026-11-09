Mensa scolastica a Castrolibero, Simona Trotta (IdM): “Una gestione paradossale, le famiglie meritano rispetto e un’amministrazione all’altezza”

Il commissario cittadino di Italia del Meridione interviene sulla vicenda della refezione scolastica: «La scuola deve essere una priorità. Ritirare una diffida alla dirigente non cancella le responsabilità di una gestione che lascia troppe perplessità».

La vicenda della mensa scolastica a Castrolibero continua a restituire un quadro amministrativo sempre più difficile da comprendere. Tra comunicazioni, contestazioni, diffide e successive retromarce, quello che dovrebbe essere un servizio essenziale per gli studenti e per le famiglie si è trasformato in una vicenda dai contorni paradossali, diventando l’ennesima dimostrazione di una gestione che solleva interrogativi sulla capacità di programmazione e sulla consapevolezza delle responsabilità istituzionali.

A intervenire è Simona Trotta, commissario cittadino di Italia del Meridione a Castrolibero, che esprime forte preoccupazione per quanto accaduto e manifesta vicinanza alle famiglie, agli studenti e al mondo della scuola. Al centro della sua posizione c’è un principio che dovrebbe rappresentare una priorità assoluta per qualsiasi amministrazione: i servizi alla persona, a partire dalla scuola, non possono essere terreno di improvvisazione né di contrapposizioni istituzionali.

«La scuola deve essere una priorità assoluta. Bisogna garantire vicinanza alle famiglie, rispetto per il personale scolastico e attenzione concreta ai bisogni degli studenti. Leggere che si arrivi addirittura a diffidare la dirigente scolastica è qualcosa di vergognoso, un fatto che, per quanto ci risulta, non ha precedenti nella storia di Castrolibero. La gestione di questa vicenda ha assunto contorni paradossali e dimostra quanto sia necessario recuperare senso istituzionale, capacità amministrativa e rispetto dei ruoli».

Trotta riconosce il successivo ritiro della diffida da parte del sindaco, un passaggio che viene accolto positivamente, ma che non può cancellare le perplessità maturate sull’intera gestione della vicenda. «Siamo contenti che il sindaco abbia ritirato la diffida e ci auguriamo che, in futuro, possa esserci maggiore attenzione e consapevolezza prima di assumere iniziative di questo genere. Quando si parla di scuola e di servizi rivolti ai cittadini, servono lucidità, responsabilità e capacità di trovare soluzioni, non atti che alimentano ulteriori tensioni».

La questione della mensa, tuttavia, non può essere ridotta a una controversia tra istituzioni. A essere coinvolte sono le famiglie, che hanno bisogno di certezze, e una comunità scolastica che merita interlocutori capaci di affrontare i problemi con tempestività e competenza. La refezione scolastica è parte integrante dell’organizzazione educativa e della quotidianità di tanti genitori: proprio per questo avrebbe richiesto una programmazione puntuale, comunicazioni chiare e una gestione priva di improvvisazioni.

Per Italia del Meridione, quanto accaduto rappresenta anche un sintomo di una difficoltà amministrativa più generale. Castrolibero ha bisogno di ritrovare una direzione, rafforzare i propri servizi e recuperare il ruolo che le spetta nell’area urbana. Il rischio è quello di assistere a una progressiva perdita di centralità, con il paese sempre più relegato a una dimensione periferica, mentre i territori vicini costruiscono nuove prospettive di sviluppo.

La scuola e i servizi alle famiglie dovrebbero essere il punto di partenza di una diversa idea di amministrazione: presente, preparata e capace di prevenire i problemi anziché rincorrerli. È da qui che passa anche la credibilità di chi governa una comunità.