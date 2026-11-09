Catanzaro: interruzione idrica per Ospedale Pugliese, parte viale Pio X, parte quartiere Stadio e via Schipani

L’ufficio Acquedotti rende noto che per dei lavori di riparazione urgenti e indifferibili della condotta idrica causa rottura provocata da terzi, è stata sospesa l’erogazione idrica per Ospedale Pugliese, parte viale Pio X, parte quartiere Stadio e via Schipani. Il servizio sarà ripristinato a fine lavori presumibilmente per le ore 12:00 di oggi 9 novembre 2026. Saranno forniti aggiornamenti.