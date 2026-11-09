“Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo. È la qualità più bella di un rivoluzionario” - Ernesto “Che” Guevara
HomeCalabriaSanità calabrese, Bruno (Tridico Presidente): "A gonfie vele solo liste d'attesa e...
Calabria

Sanità calabrese, Bruno (Tridico Presidente): “A gonfie vele solo liste d’attesa e migrazione sanitaria. Servono risposte, non poltrone”

«Le analisi scientifiche, i dati ufficiali e le valutazioni degli esperti descrivono una situazione drammatica della sanità calabrese, mentre il presidente Roberto Occhiuto continua a raccontare che tutto vada a gonfie vele. Ma a crescere sono soltanto l’emigrazione sanitaria, le liste d’attesa e il numero di cittadini costretti a rinunciare alle cure».

È quanto afferma il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, che interviene sulle condizioni del Servizio sanitario regionale, richiamando le recenti analisi del professor Domenico Cersosimo dell’Università della Calabria, che attraverso una impressionante quantità di numeri ha descritto la gravità della situazione, e quelle della Fondazione GIMBE, che, con un approccio differente ma con lo stesso rigore scientifico, ha confermato come la Calabria sia l’ultima regione per la sanità.

«A queste valutazioni – prosegue Bruno – si aggiungono le considerazioni di Ivan Cavicchi, autorevolissimo opinionista di sanità, che durante recentissime lezioni all’Ordine dei Medici di Catanzaro ha sostenuto come, nelle attuali condizioni della sanità calabrese, sia persino difficile ricordare l’esistenza dell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Anche i dati del Tavolo di monitoraggio confermano un quadro di estrema gravità: al di là della revoca politica del commissariamento, continuano infatti a permanere il Piano di rientro e i relativi vincoli».

«In queste condizioni, il Governo Meloni si limita a prevedere risorse che bastano sì e no a sostenere i rinnovi contrattuali. Praticamente tutte le Regioni sono insorte, con maggiore vigore proprio quelle amministrate dal centrodestra, denunciando il venir meno delle aspettative riposte nella manovra, sostanzialmente sostenute anche dal ministro della Salute. L’unico a rimanere silenzioso è Occhiuto, rinchiuso nella sua torre eburnea, impegnato a celebrare la propria gestione della sanità, prima da commissario e poi da presidente e assessore, mentre le sue principali attività sembrano dedicate al proliferare di inutili e costose poltrone necessarie a garantire l’equilibrio del suo sistema di potere».

Bruno richiama quindi le principali criticità che, a suo giudizio, continuano ad aggravarsi: «Negli ospedali calabresi la tecnologia continua a latitare, manca un piano di sistema per la sanità territoriale, con interi comprensori rimasti senza assistenza, mentre il sistema dell’emergenza-urgenza continua a crollare, con la quasi totalità delle ambulanze ormai demedicalizzate. È questa la realtà con cui i cittadini devono confrontarsi ogni giorno».

«Da parte nostra abbiamo indicato una serie di misure certamente tampone, ma capaci di risolvere problemi concreti: l’aumento del massimale per i medici di medicina generale nelle zone territorialmente disagiate, interventi effettivi per l’abbattimento delle liste d’attesa e misure specifiche per gli ospedali di montagna».

«Su un piano più strategico, continuiamo a sostenere la necessità di arricchire l’ospedale di Catanzaro di alta tecnologia, non di mattoni e cemento. È una priorità sulla quale chiediamo scelte e risposte concrete, ma da questo presidente, ancora una volta, non arriva alcun riscontro», conclude Bruno.

Articolo PrecedenteHong Kong Wine & Spirits Fair, Cirillo: “Calabria protagonista, l’internazionalizzazione apre nuove opportunità di crescita”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”. Martedì 10 il convegno/evento alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia

La Tonno Callipo la spunta in un’altra maratona contro Oplonti

Catanzaro: interruzione idrica per Ospedale Pugliese, parte viale Pio X, parte quartiere Stadio e via Schipani

L’11 novembre a Reggio Calabria incontro dedicato ad Antonello da Messina

Mensa scolastica a Castrolibero, Simona Trotta (IdM): “Una gestione paradossale, le famiglie meritano rispetto e un’amministrazione all’altezza”

Torna la filosofia IL Circolo Culturale Rossanese organizza e promuove a un ciclo di incontri mensili aperti al dialogo e al confronto...

“Le trame della cura”: alla Biblioteca Provinciale “Bruno Chimirri” di Catanzaro la sociologia incontra la medicina

La maratona infinita la vince Gioia del Colle, la Domotek a testa altissima

Il 10 novembre l’incontro celebrativo “Venerabile Mons. Giovanni Ferro: Pastore della Chiesa Reggina”

Sant’Agata Di Esaro, record di presenze per la 52 esima edizione Sagra della Castagna

Bisignano: In arrivo sabato 14 novembre, la quarta edizione di “San Martino nel Borgo”

“Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia”. Tornano le letture ad alta voce per bambini e famiglie a...

Poker di vittorie in trasferta per la Myenergy Viola: espugnata Vicenza

Reggio: nasce la Scuola di Formazione Politica “Mommo Tripodi”

Alla Michele Priolo il big match contro lo Spartak San Nicola

Tripletta dell’Asd Corricastrovillari alla Co.Ro.Half Marathon

“Anastasia” incanta il Teatro Comunale di Catanzaro: sold out, entusiasmo e una magia che conquista bambini e adulti. Si conferma il successo del “Teatro...

“Einaudi-Alvaro” Palmi: “Vivi e Scopri la Calabria 2”, cinque giorni tra storia e tradizione del vino di Cirò

Tra imprese e istituzioni nello scenario europeo: il Rotary Club Rende promuove un incontro sul ruolo dei professionisti nelle relazioni istituzionali

Under 19: Cadi Antincendi Futura supera il Città di Acri: 6-2 al termine di una gara combattuta

I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi: incontro formativo su benessere e corretti stili di vita

Metamorfosi Sociali – Requiem in scena a Catanzaro

Con Dee Dee Bridgewater al Festival d’Autunno il jazz diventa voce di libertà e impegno civile

Magrassi decisivo, tre punti preziosi per la Reggina: a Troina finisce 0-3 con l’Enna

Mormanno ospita il Concorso regionale “Salumi di Calabria”: qualità, tradizione e identità della filiera norcina calabrese

L’europarlamentare Giusi Princi incontra il Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria Massimiliano Sole: “Lavoro di squadra per dare risposte concrete al territorio”

La Tonno Callipo inizia bene, ma poi cede a Terni

Trionfo Storico per il Circolo Tennis Lamezia Terme: conquistato il titolo di Campioni Regionali Over 50

Impresa Pirossigeno: da meno 19 al trionfo, la neopromossa batte la favorita Portici

In cammino con Dante: Francesco Luigi Gallo legge il canto VI dell’Inferno alla Chiesa dello Spirito Santo

Hong Kong Wine & Spirits Fair, Cirillo: “Calabria protagonista, l’internazionalizzazione apre nuove opportunità di crescita”

La Dierre sciupa, Comiso vince con una grande rimonta 76-75

Grande successo per l’evento “Liberty a Reggio Calabria. Ri-Conosciamo il nostro territorio”

Lamezia Terme: al via gli incontri della Scuola Biblica e per i Ministeri della Diocesi

Dalla Regione due nuovi finanziamenti per Taureana a Tonnara di Palmi

A Cirò due nuovi progetti di inclusione sociale

Fondo Artigianato, Confartigianato Calabria: “Bene lo sblocco dei 2,2 milioni, ora guardiamo al futuro”

Cantine Ippolito 1845 riceve ‘Honour Award Merano WineFestival 2026 – Family Heritage

Artigianato, CNA Calabria: “Le risorse sbloccate dalla Regione danno seguito all’impegno preso”

Rassegna “L’altro Teatro” a Cosenza: oltre 3.000 biglietti venduti in due giorni

Ramificazioni Festival, “Serata d’autore” domani a Cosenza

Domani gazebo informativo di Futuro Nazionale a Lamezia Terme su caro-vita e caro-carburanti

I docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Marianna Mauro e Mario Cannataro, selezionati per partecipare all’International Visitor Leadership Program (IVLP) negli USA

Salice, grande partecipazione all’assemblea pubblica promossa dalla III Circoscrizione

Cosenza 2027, Italia del Meridione scende in campo: “Insieme per cambiare la città”

Cybercrime, in Calabria 7.559 reati informatici denunciati. Ascioti: “Le piccole imprese non possono essere lasciate sole”

Rete Terme di Calabria: “Senior Housing Termale” per la longevità e contro lo spopolamento dei borghi

“Leggere nella città di Zaleuco”: il 12 novembre l’evento conclusivo con l’illustrazione della mappa di Zalex e dei bibliocorner.

“Siamo noi il Vangelo”: a Palmi le parole del cardinale Parolin diventano un invito a vivere la fede ogni giorno

Riparte Calabria a Piedi, la rassegna per scoprire la Calabria a passo lento, dall’Aspromonte al Pollino, insieme alle Guide Ambientali Escursionistiche

Discarica di Melicuccà, Ranuccio (Vicepresidente Consiglio Regionale): “Fondi per la bonifica revocati dopo anni di ritardi. La Giunta chiarisca subito: la Piana non pagherà...

L’11 novembre a Milano “Il Ponte che c’è già”, l’incontro promosso da Regione Calabria e Fincalabra e realizzato da L’Economia del Corriere della Sera

Frascineto festeggia Leone Spinelli, campione regionale under 15 di boxe

La Vedova Allegra conquista il 49° MusicAMA Calabria: grande successo per la Compagnia Corrado Abbati

“Meta bis”, prosciolto il boss Pasquale Condello: è incapace di partecipare al processo

Cosenza Paralympic Days 2026, la Calabria accoglie i campioni dello sport paralimpico

La Caritas di Lamezia Terme si prepara alla X Giornata mondiale dei poveri

Canone Unico Patrimoniale sulle strade provinciali, scatta l’iniziativa di Noi Moderati: chiesto un incontro al Comune di Chiaravalle Centrale per tutelare i cittadini

La Biblioteca comunale di Taurianova si apre al digitale: online il nuovo sito

Tropea: aggiudicati i lavori del nuovo centro sportivo in località Barricello

C.R.I.T.I.C.A. 2026: Catanzaro al centro dell’innovazione in Anestesia e Terapia Intensiva

Cerisano, si è conclusa la Scuola di Politica Asprom: a Palazzo Sersale la Lectio Magistralis di Francesco Raniolo e la consegna degli attestati

Al Festival d’Autunno Roberto Zappalà ha celebrato San Francesco con “Corpi Liturgici”

Lo stilista calabrese Elio Guido presenta “Eramnesia” nella capitale: una sposa mistica, tra seduzione e ribellione

Edilizia popolare e spopolamento, De Cicco: “La Regione spalanca le porte a chi viene da fuori e costringe i calabresi ad abbandonare la propria...

Costituita a Paola la sezione circoscrizionale del Movimento Stella Tricolore: nominati referente e propagandista. Francesco Allocca nominato Portavoce Atenei Cosenza (Unical)

Borgo dei Presepi, una mattinata per le scuole dell’infanzia e primarie a Gallico

Finisce con l’auto in un canale: muore 36enne a Scalea

La Cadi Antincendi Futura torna in campo in Under 19, domenica 8 novembre: imbattuta e carica, sfida l’Acri per restare in vetta

Avviso “Un passo in più”, Filomena Greco (CR-IV): “La malattia non è una gara di velocità. La Regione finanzi tutte le domande ammissibili”

Stadio Comunale “Giuseppe Lopresti” di Palmi, conclusa la prima fase per l’aumento della capienza

“Traversate dello Stretto Amatoriali”, lo sport che muove il turismo: nel 2026 quasi 700 nuotatori e 2.083 pernottamenti

Al Consiglio Regionale della Calabria la seconda edizione del concorso regionale “Ti Sbullu”

Gli insigniti del Premio Anassilaos Giovani

Cassano all’Ionio diventa capitale della danza e del talento con “Factory-Lab”

Inaugurata la casa di accoglienza per donne della Caritas di Lamezia Terme, L’Oasi di Elim

Soriano, la UIL Scuola Vibo: “Abbiamo cercato la mediazione, la Dirigenza non ha voluto ascoltare”

Un finanziamento di 129.900 euro per l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’IIS IPSIA-IPSEOA “Leonardo Da Vinci” di Castrovillari

La Calabria al Congresso Nazionale SIMEUP di Firenze: Maria Rosa Calafiore presenta il progetto “Crescere Insieme”

“Tropea 2026 | Data Intelligence”: il punto su turismo e dati

DeGusto sceglie la sostenibilità e promuove il progetto deGuGreen

Casa, Nesci (FdI-ECR): “L’Europa tuteli i piccoli proprietari. Da Tropea a Scilla, servono regole che rispettino le specificità della Calabria”

Cine-Teatro “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi: firmato l’atto di consegna

Nuovi ingressi nei centri d’accoglienza a Crotone: applicato il Patto UE per 33 migranti

Dal Dramma Antico di Siracusa alla “Città del Sole” di Tommaso Campanella: la delegata INDA Marina Valensise porta il suo “Cuore greco” a San...

Bollette idriche, Falduto: “Svolta a Reggio Calabria: via al piano ricalcoli entro il 2026”

“Eyphemos”, cade l’accusa di voto di scambio: assolto l’ex consigliere calabrese Domenico Creazzo nel giudizio d’appello bis

Ospedali di montagna, avviato l’esame della legge popolare. Il comitato La Cura: “Basta tagli e privazioni, la Regione restituisca il diritto alla salute a...

Gestione dei rapporti di lavoro: guida alla digitalizzazione dei documenti

Catanzaro, al via i lavori per la pista ciclabile su Viale Crotone

Crotone, al Teatro Vincenzo Scaramuzza in scena “La Traviata”

Cosenza, convocato il Consiglio comunale per mercoledì 11 Novembre. Dieci i punti all’ordine del giorno

Fiscalità territoriale, UIL e UIL Calabria il 10 novembre a Reggio Calabria: “Ora basta! Meno pressione fiscale sui salari, più risorse per una sanità...

Reggio, donato defibrillatore semiautomatico alla III circoscrizione

Sicurezza stradale, Cosenza scende in campo con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato

La Multimed Pallacanestro al secondo successo consecutivo

Domani Melissa accoglie le confraternite italiane

Dallo swing al valzer: una giornata di musica e teatro a Lamezia con AMA Calabria

Praia a Mare (Cs), questione sicurezza pubblica. Il sindaco Antonino De Lorenzo: “Consiglio straordinario sì, ma solo dopo confronto in Prefettura”

Reggio Calabria, finto tricologo e psicologo esercitava senza titoli: arrestato

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook