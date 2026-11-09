Catanzaro, degrado manto stradale anche in via Montecorvino: “Tranquilli, l’Amministrazione sa tutto”. L’ironica stoccata di Stefano Veraldi a Gregorio Buccolieri

Dopo le rassicurazioni giunte dal consigliere comunale Gregorio Buccolieri in merito allo stato di degrado del quartiere San Leonardo, il consigliere Stefano Veraldi torna sull’argomento, accendendo i riflettori su un’altra situazione di criticità che affligge, in questo caso, la zona del centro storico: le condizioni del manto stradale in via Montecorvino.

«Prendiamo atto con grande sollievo delle parole del collega Buccolieri, che ci ha tranquillizzati utilizzando la stampa e non l’organo consiliare preposto (Commissione Lavori Pubblici) dove ho sempre posto il problema senza che il collega, che è componente abbia mai dato informazioni sul fatto che l’Amministrazione sia perfettamente a conoscenza dei problemi del quartiere — dichiara ironicamente Veraldi —. A questo punto, confido anche che, nella sua qualità di Presidente della Prima Commissione Consiliare, Buccolieri voglia premurarsi di rassicurare residenti e automobilisti anche su via Montecorvino, dove l’asfalto versa in uno stato di abbandono imbarazzante e pericoloso».

Via Montecorvino si presenta infatti costellata di buche, avvallamenti e crepe che mettono quotidianamente a rischio la sicurezza di chi la percorre. «Restiamo dunque in trepida attesa dell’ennesima nota di rassicurazione — conclude Veraldi —, auspicando tuttavia che la Prima Commissione e gli uffici competenti passino dalle dichiarazioni d’intenti a un piano d’intervento urgente per il ripristino di via Montecorvino e delle tante arterie cittadine ridotte a un colabrodo».