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‘Formare per crescere e innovare’ a Vibo: ultima tappa del roadshow di Fondimpresa tra imprese, parti sociali, istituzioni e filiera formativa

Arriva a Vibo Valentia, l’11 novembre, alle ore 10:00 presso la sede di Confindustria, la quinta e ultima tappa di “Formare per crescere e innovare. Fondimpresa per le Imprese ed i Lavoratori”, il roadshow promosso da Fondimpresa AT Calabria, Articolazione Territoriale del Fondo interprofessionale costituito da Confindustria e CGIL, CISL e UIL.

Un percorso di confronto che ha messo al centro competenze, innovazione e crescita del sistema produttivo regionale.

Cinque province, decine e decine di imprese coinvolte, testimonianze aziendali, incontri e confronti con imprenditori, rappresentanti sindacali, professionisti e istituzioni. Un lungo viaggio attraverso la Calabria, con un obiettivo preciso: diffondere la cultura della formazione continua e dimostrare come investire sulle competenze dei lavoratori significhi investire sul futuro delle imprese.

Un appuntamento che rappresenta il momento conclusivo di un’intensa attività sviluppata durante il 2026 e che ha portato Fondimpresa Calabria a incontrare direttamente il tessuto imprenditoriale delle cinque province, raccogliendo esperienze, esigenze e proposte, ma soprattutto facendo conoscere gli strumenti disponibili per finanziare la formazione dei dipendenti.

Da Reggio Calabria a Vibo Valentia: un viaggio tra le imprese della regione

Il percorso ha preso il via il 27 febbraio da Reggio Calabria, per proseguire l’11 maggio a Catanzaro, il 2 luglio a Cosenza e il 1° ottobre a Crotone. Quattro appuntamenti che hanno visto la partecipazione di numerose realtà produttive e dei principali protagonisti del mondo economico, sindacale e formativo calabrese.

In ciascuna provincia, il roadshow ha dato spazio alle testimonianze dirette delle aziende che hanno già scelto di utilizzare Fondimpresa per aggiornare e rafforzare le competenze del proprio personale. Esperienze concrete che hanno permesso di raccontare i benefici della formazione nei processi aziendali, dall’innovazione tecnologica al miglioramento dell’organizzazione interna, fino alla capacità di affrontare mercati sempre più competitivi.

Non soltanto incontri informativi, dunque, ma occasioni di dialogo tra chi fa impresa, chi rappresenta i lavoratori e chi opera nel mondo della formazione. Un confronto che ha consentito di approfondire le necessità dei diversi territori, valorizzando le buone pratiche e favorendo nuove relazioni tra aziende, istituzioni e organismi formativi. E la tappa di Vibo Valentia chiude idealmente questo percorso regionale, portando a compimento un roadshow che, nel corso dei mesi, ha attraversato l’intera Calabria.

Formare per crescere e innovare: le finalità del progetto

Alla base dell’iniziativa c’è una convinzione: la formazione dei lavoratori non rappresenta un costo, ma un investimento fondamentale per la crescita e la competitività delle aziende.

In una fase caratterizzata da cambiamenti tecnologici, digitalizzazione, intelligenza artificiale e trasformazione delle professioni, l’aggiornamento delle competenze assume un’importanza sempre maggiore. Fondimpresa Calabria ha voluto portare questo messaggio direttamente nei territori, avvicinando le imprese agli strumenti del Fondo e illustrando le opportunità di finanziamento disponibili per costruire percorsi formativi rispondenti alle reali esigenze aziendali.

Il roadshow ha inoltre contribuito a rafforzare il collegamento tra sistema produttivo, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, ITS Academy, Università e Business School e Servizi per l’impiego, nella consapevolezza che la crescita economica e occupazionale della Calabria richieda un impegno condiviso.

Vibo Valentia, l’ultimo appuntamento per guardare al futuro della formazione

La tappa conclusiva di Vibo Valentia sarà l’occasione per ripercorrere i temi emersi durante i precedenti incontri e rilanciare il confronto sulle prospettive della formazione continua in Calabria.

Al centro dell’appuntamento ci saranno le esigenze delle aziende, le opportunità offerte dagli strumenti di Fondimpresa e il valore delle competenze come fattore determinante per accompagnare i processi di innovazione. Particolare attenzione sarà dedicata alle esperienze delle imprese e alla necessità di costruire percorsi formativi sempre più vicini ai fabbisogni del mercato del lavoro, favorendo il dialogo tra il mondo produttivo, quello della formazione e le istituzioni.

Il quinto appuntamento rappresenta così non soltanto la conclusione di un calendario di incontri, ma anche un’opportunità per valorizzare il lavoro svolto e consolidare le relazioni costruite nei diversi territori.

Fondimpresa Calabria, un impegno che prosegue oltre il roadshow

Il ciclo “Formare per crescere e innovare” ha portato al centro del dibattito regionale un tema decisivo per il futuro del sistema economico calabrese: la valorizzazione del capitale umano.

Dalle testimonianze delle imprese alle riflessioni dei rappresentanti sindacali, dagli approfondimenti sui finanziamenti alla collaborazione con il sistema della formazione, le quattro tappe già svolte hanno evidenziato l’importanza di rendere l’aggiornamento professionale una pratica sempre più diffusa e accessibile. Per Fondimpresa Calabria, l’obiettivo è continuare ad accompagnare le aziende nella costruzione di percorsi di crescita, sostenendo l’innovazione, la qualificazione dei lavoratori e lo sviluppo del territorio.

Vibo Valentia sarà quindi il punto di arrivo di un’intensa attività di confronto, ma anche il punto di partenza per dare continuità a quanto costruito durante il 2026. Perché la sfida non è soltanto promuovere la formazione, ma fare in modo che diventi parte integrante delle strategie di sviluppo delle imprese calabresi.

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