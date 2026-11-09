Badanti reclutate in Romania e sfruttate nel Cosentino: sette arresti. Oltre 170 donne coinvolte

Un’organizzazione che avrebbe trasformato il reclutamento di manodopera straniera in un sistema di sfruttamento, approfittando della condizione di estrema fragilità economica di oltre 170 donne, prevalentemente moldave. È quanto emerso da un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha portato all’arresto di sette persone tra Italia e Romania, accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e autoriciclaggio.

L’operazione è stata condotta questa mattina dai carabinieri del Nucleo tutela lavoro nei territori di Rose e Rende, in provincia di Cosenza, e contemporaneamente in Romania. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro, su richiesta della Dda, affiancando alle misure personali una serie di sequestri patrimoniali.

In carcere sono finiti una coppia di coniugi, composta da un cittadino italiano e da una donna moldava, ritenuti promotori e gestori di fatto di una falsa agenzia di collocamento, e altri quattro cittadini stranieri, individuati in Romania, titolari e autisti di una società specializzata nei trasporti internazionali. Per questi ultimi è stata necessaria la collaborazione delle autorità di polizia estere. Ai domiciliari è stata invece sottoposta una cittadina moldava, nuora dei due coniugi, che avrebbe avuto un ruolo nell’accoglienza delle lavoratrici e nella loro sistemazione logistica.

Le indagini, sviluppate attraverso il reparto operativo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, con il supporto del gruppo tutela lavoro di Napoli e del Comando provinciale di Cosenza, hanno visto anche il coinvolgimento del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip). Quest’ultimo ha attivato la rete Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams), consentendo di raggiungere gli indagati localizzati oltre confine.

Secondo la ricostruzione investigativa, il gruppo avrebbe messo in piedi un articolato sistema di reclutamento all’estero, trasporto e successivo collocamento di donne in Italia, prevalentemente destinate all’assistenza domiciliare agli anziani e, in alcuni casi, al lavoro nella ristorazione. Il bacino di reclutamento sarebbe stato individuato soprattutto in Moldavia, dove le aspiranti lavoratrici venivano intercettate attraverso i social network e il passaparola, facendo leva sulle difficoltà economiche e prospettando loro concrete opportunità occupazionali.

Una volta convinte a partire, le donne sarebbero state trasferite illegalmente in Italia attraverso l’impiego strumentale di visti turistici, che consentono una permanenza massima di 90 giorni ma non autorizzano lo svolgimento di attività lavorative. Il viaggio avveniva a bordo di autobus e minivan della società rumena coinvolta nell’inchiesta, lungo la direttrice Moldavia-Romania-Italia. Gli investigatori avrebbero individuato anche punti di raccolta e smistamento in Puglia, prima del trasferimento definitivo nel Cosentino, con modalità finalizzate a sottrarsi ai controlli sui termini di permanenza sul territorio nazionale.

Il centro nevralgico dell’organizzazione sarebbe stato individuato a Rose, dove le lavoratrici venivano temporaneamente ospitate in un appartamento formalmente presentato come struttura ricettiva, attraverso la copertura di un falso bed and breakfast. Da lì venivano successivamente assegnate alle famiglie che necessitavano di assistenza domiciliare.

Le condizioni imposte alle donne, stando agli elementi raccolti dagli inquirenti, sarebbero state particolarmente pesanti. Le lavoratrici erano costrette a convivere con le persone assistite e a garantire una disponibilità pressoché ininterrotta, con turni che potevano arrivare a coprire tutte le 24 ore della giornata. Il tutto senza regolari contratti di lavoro e senza alcuna tutela previdenziale o assistenziale.

Anche le retribuzioni sarebbero state sistematicamente inferiori a quanto promesso e non proporzionate alle prestazioni richieste: gli stipendi si attestavano generalmente tra i 700 e gli 800 euro mensili, arrivando solo occasionalmente a mille euro nei casi di assistenza più impegnativi. A rendere ancora più difficile la condizione delle donne contribuivano sistemazioni abitative giudicate degradanti, spesso prive di qualsiasi spazio personale. In alcuni casi erano costrette a dormire nella stessa stanza degli anziani assistiti oppure su divani.

A questo quadro si aggiungeva un meccanismo di trattenute economiche che avrebbe ulteriormente alimentato i guadagni degli organizzatori. Dal primo stipendio venivano sottratti 300 euro per la presunta attività di intermediazione, 150 euro per le spese di viaggio e altri 20 euro per la scheda telefonica. Alle famiglie degli anziani venivano inoltre richiesti ulteriori 100 euro, formalmente giustificati come costi di agenzia.

Le eventuali contestazioni delle lavoratrici sarebbero state affrontate attraverso intimidazioni e pressioni psicologiche. Tra le minacce utilizzate per scoraggiare le proteste figuravano il licenziamento, il rimpatrio forzato e persino la possibilità di denunciarle alle autorità, facendo leva sulla loro posizione irregolare in Italia e sulla conseguente paura di essere espulse.

Gli investigatori avrebbero inoltre ricostruito il percorso seguito dal denaro accumulato attraverso il sistema di sfruttamento. I profitti sarebbero stati trasferiti attraverso bonifici fittizi, disposti con il coinvolgimento di familiari e complici residenti all’estero, per poi essere reinvestiti nell’acquisto di un immobile a Rende.

Proprio il patrimonio riconducibile agli indagati è finito sotto sequestro. Il gip ha disposto il vincolo preventivo su un complesso immobiliare situato a Rende, ritenuto acquistato con denaro proveniente dalle attività illecite, su cinque mezzi di trasporto, tra autobus gran turismo e minivan, utilizzati per il trasferimento delle lavoratrici lungo le tratte internazionali, e su una somma complessiva di 75.600 euro, individuata come profitto dei reati contestati.

Un’inchiesta che, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe portato alla luce un sistema strutturato di sfruttamento della manodopera straniera, nel quale la promessa di un’occupazione in Italia si sarebbe trasformata, per oltre 170 donne, in una condizione di isolamento, precarietà e lavoro senza diritti. Le responsabilità degli indagati dovranno ora essere accertate nelle successive fasi del procedimento.