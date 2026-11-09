Futuro Nazionale, Andrea Amendola nominato vicecoordinatore provinciale e coordinatore cittadino di Catanzaro

Nuovo assetto organizzativo per Futuro Nazionale nel capoluogo calabrese. Andrea Amendola è stato nominato Vicecoordinatore Provinciale di Catanzaro per l’area Jonica e coordinatore cittadino del comune di Catanzaro, con ufficializzazione dell’incarico da parte del Coordinatore nazionale Massimiliano Simoni.

Amendola affiancherà l’Onorevole Domenico Furgiuele, già Coordinatore Regionale, al quale è stato affidato ad interim il coordinamento provinciale di Catanzaro, contribuendo all’organizzazione e allo sviluppo delle attività del partito sul territorio.

Una nomina che Amendola interpreta come il riconoscimento di mesi di impegno organizzativo e che, a suo giudizio, testimonia l’attenzione di Futuro Nazionale verso il principio della meritocrazia e la valorizzazione del lavoro svolto sul campo.

«Desidero rivolgere innanzitutto un sentito ringraziamento al nostro Presidente, il Generale Roberto Vannacci e al Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni per la fiducia accordatami. Ma un ringraziamento particolare va all’amico Domenico Furgiuele, con il quale in questi mesi abbiamo condiviso un significativo percorso umano e politico e un sentito augurio anche all’amico Massimo Cristiano, nominato Vicecoordinatore provinciale per l’area Tirrenica», dichiara Amendola.

«Con Domenico abbiamo percorso migliaia di chilometri, organizzato gazebo, incontri ed eventi in tutta la Calabria. Abbiamo condiviso giornate di lavoro, difficoltà e soddisfazioni, costruendo un rapporto fondato sulla stima, sulla fiducia reciproca e su una sincera amicizia. Il fatto che abbia creduto in me e riconosciuto l’impegno profuso rappresenta un motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto una responsabilità che intendo onorare con il lavoro quotidiano».

Amendola sottolinea inoltre il significato che attribuisce alla nomina:

«Credo che con questa scelta Futuro Nazionale abbia voluto dare un segnale importante: riconoscere il merito, l’impegno e il lavoro concreto sul territorio. Per me la meritocrazia significa proprio questo: valorizzare chi dedica tempo, energie e passione a un progetto, indipendentemente dalle cariche ricoperte in precedenza. È un principio nel quale credo profondamente e che considero fondamentale anche per le responsabilità che mi sono state affidate».

Un pensiero particolare viene rivolto anche ai collaboratori che hanno affiancato Amendola nell’attività organizzativa degli ultimi mesi.

«Voglio ringraziare sinceramente Davide Accoti, Vincenzo Colace e Fausto Belpanno, tre amici e collaboratori con i quali ho condiviso tante giornate di lavoro, impegno e responsabilità. La loro disponibilità e il loro contributo sono stati preziosi. Questo percorso non è stato costruito da una sola persona, ma grazie alla collaborazione e alla determinazione di una squadra alla quale va tutta la mia riconoscenza».

Tra i primi appuntamenti del nuovo coordinamento figura l’inaugurazione della Segreteria Provinciale di Futuro Nazionale, situata in via Francesco Paglia a Catanzaro, nelle vicinanze dello Stadio Nicola Ceravolo, fissata per il prossimo 20 novembre.

«Non sarà soltanto una sede politica, ma un punto di riferimento per l’intero territorio provinciale catanzarese. Le porte saranno aperte ai cittadini, ai militanti, alle associazioni e a tutti coloro che vorranno conoscere il nostro programma, confrontarsi sulle nostre proposte e partecipare alle attività del partito. Vogliamo una segreteria viva, presente e capace di ascoltare le esigenze del territorio».

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle problematiche economiche e sociali. È infatti in fase di programmazione una nuova serie di gazebo e iniziative pubbliche sul carovita e sul caro carburanti, temi che incidono sui bilanci delle famiglie e sulle attività produttive.

«Su queste questioni abbiamo già dimostrato la nostra presenza concreta. Insieme all’Onorevole Furgiuele siamo stati personalmente accanto ai lavoratori durante le manifestazioni e i blocchi stradali, ascoltando le loro difficoltà e le ragioni delle proteste. Continueremo a mantenere un rapporto diretto con chi vive quotidianamente queste problematiche».

Lo sguardo del nuovo coordinamento è rivolto anche alle prossime elezioni comunali di Catanzaro, per le quali è prevista la presentazione di due liste: Futuro Nazionale e la lista civica “Catanzaro Prima di Tutto”.

Il progetto amministrativo si concentrerà su alcune priorità per il capoluogo, tra cui sicurezza urbana, servizi essenziali, valorizzazione del territorio e riconoscimento del ruolo istituzionale di Catanzaro.

«Stiamo lavorando a un progetto amministrativo che parte dalle esigenze concrete della nostra città. Il nostro obiettivo è costruire una proposta seria, fondata sui contenuti e sulle necessità del territorio».

Sul piano organizzativo, Amendola annuncia inoltre che nelle prossime settimane saranno comunicate le nomine e gli incarichi della squadra cittadina, con la definizione delle relative responsabilità.

«Chi mi conosce sa che ho sempre preferito i fatti alle parole e il lavoro sul territorio alle cariche. Oggi cambia il mio ruolo, ma non cambia il mio modo di affrontare gli impegni. Continuerò a lavorare con la stessa determinazione, insieme a Domenico Furgiuele e a tutte le persone che hanno condiviso questo percorso».

«Questa nomina – conclude Amendola – rappresenta per me non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Ringrazio ancora il Generale Vannacci, Massimiliano Simoni e soprattutto Domenico Furgiuele per la fiducia. Il modo migliore per ricambiarla sarà continuare a lavorare, ogni giorno, per il territorio e per le responsabilità che mi sono state affidate».