Vibo Valentia, topi a scuola: il sindaco ordina la chiusura d’urgenza della scuola di Palazzo Gemini

Sospensione immediata delle lezioni e chiusura totale per quattro giorni al plesso scolastico di Palazzo Gemini, sede delle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Vespucci-Murmura”. Il provvedimento si è reso necessario a causa della segnalazione di una grave criticità igienico-sanitaria all’interno della struttura: la presenza di escrementi di roditori nei locali del piano terra.

L’allarme era stato lanciato formalmente lo scorso 4 novembre dal Dirigente Scolastico dell’istituto. A seguito dei primi monitoraggi e del posizionamento delle trappole da parte di una ditta specializzata, il Sindaco di Vibo Valentia ha firmato in data odierna, 9 novembre 2026, l’ordinanza contingibile e urgente n. 65 per tutelare la salute di alunni, docenti e personale ATA.

Stop alle lezioni dal 10 al 13 novembre

Il calendario della chiusura e degli interventi prevede lo stop totale a qualunque tipo di attività – didattica, amministrativa o di altra natura – da domani, martedì 10 novembre, a venerdì 13 novembre 2026 compreso.

I quattro giorni di chiusura totale dell’immobile consentiranno alla ditta incaricata di svolgere in piena sicurezza le operazioni fitosanitarie di derattizzazione, garantendo i tempi tecnici necessari all’efficacia dei trattamenti. Subito dopo si procederà a un’accurata pulizia e alla completa sanificazione degli ambienti. La scuola riaprirà regolarmente solo al completamento di tutte le tappe del protocollo e al ripristino delle perfette condizioni di salubrità ambientale.

Le disposizioni del Comune

L’ordinanza sindacale, basata sugli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) in materia di emergenze sanitarie e igiene pubblica, è stata notificata con urgenza ai vertici dell’istituto scolastico.

Per opportuna conoscenza e per il coordinamento delle procedure di sicurezza, copia del documento ufficiale è stata trasmessa anche alla Prefettura di Vibo Valentia e ai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP). Il Comune informerà tempestivamente la cittadinanza su eventuali aggiornamenti relativi alla riapertura tramite l’Albo Pretorio online e i propri canali di comunicazione istituzionali.